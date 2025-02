Forbes incluye a Bitget entre las bolsas de criptomonedas más confiables del mundo

VICTORIA, Seychelles, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se anunció que Bitget, la empresa líder como bolsa de criptomonedas y Web3, fue incluida en la lista de las 25 bolsas de criptomonedas más confiables de Forbes. Bitget, que ocupa el octavo lugar en la lista, ha registrado una afluencia de usuarios en el último año junto con una variedad de actualizaciones y colaboraciones que han respaldado su posición al ingresar al club. Con actores destacados como Coinbase, Binance y Robinhood, la lista destaca las bolsas de criptomonedas de todo el mundo.

Últimamente, en su informe de transparencia, Bitget registró un aumento en su base de usuarios de un 400 %, superando la barrera de 100 millones de usuarios en diciembre, y el volumen de operaciones al contado aumentó de $160 mil millones en el primer trimestre a $600 mil millones en el cuarto trimestre. Desde la colaboración con atletas nacionales turcos, pasando por la legendaria liga de fútbol LALIGA, hasta la incorporación de nuevos jefes a la empresa y la obtención de múltiples licencias, Bitget ha fortalecido su posición como líder mundial, al convertirse en el segundo ecosistema de intercambio de criptomonedas más grande.

Bitget se centra en sus mercados de expansión a través de marketing localizado, asociaciones e iniciativas educativas. La bolsa ofrece incorporación simplificada, pasarelas fiduciarias y servicio al cliente localizado para facilitar su acceso. Bitget también invierte en educación sobre cadenas de bloques, patrocinios estratégicos y programas de incentivos para retener a los usuarios en regiones de alto crecimiento. Con la incorporación de Hon NG, director legal en Bitget, el equipo muestra que está fuertemente comprometido con el cumplimiento normativo. Recientemente, Bitget obtuvo la aprobación del Reino Unido, una licencia BSP en El Salvador e incluso abrió una nueva bolsa en Vietnam que operará de conformidad con los requerimientos locales.

Un informe reciente de CCData destaca el éxito de Bitget, ya que su cuota de mercado aumentó al 4,25 %, lo que supera su máximo histórico anterior registrado en abril de 2024. Al comparar el cambio en la cuota de mercado del mercado combinado al contado y de derivados, se observó que Bitget, Coinbase y Crypto(dot)com fueron las mayores beneficiarias de 2024, ya que aumentaron su cuota de mercado en un 4,05 %, 3,89 % y 3,39 % para alcanzar un 10,5 %, 5,43 % y 4,71 % respectivamente.

Anteriormente, Bitget Token (BGB) fue clasificada como una de las 10 criptomonedas con mejor desempeño por Forbes en el primer semestre de 2024. Desde ese momento, BGB ha superado todas las expectativas al aumentar más del 1000 % el año pasado. Al reducir la oferta de BGB, mejorar su utilidad y expandir las aplicaciones en el mundo real, Bitget se propone reforzar más funcionalidades y productos en el ecosistema Bitget impulsando el crecimiento sostenible y el valor a largo plazo para los titulares.

El ingreso de Bitget en la lista Forbes 2025 de las bolsas de criptomonedas más confiables del mundo resalta su notable crecimiento y su creciente credibilidad en la industria. Con un sólido puntaje de tenencia de BTC-ETH y un enfoque en la transparencia, Bitget se destaca como una de las bolsas de criptomonedas más seguras del mundo. Con una constancia transparente de reservas que garantiza el 100 % de sus activos y un Fondo de Protección de $600 millones que protege a los usuarios, esta bolsa ha acelerado su crecimiento en todo el mundo. Haber sido incluida en la lista de clasificación de Forbes muestra la creciente influencia de la bolsa de criptomonedas en el criptoespacio.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbcc6417-899e-4a61-92b8-900a237e68f3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.