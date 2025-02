VALLOUREC REJOINT L’HYDROGEN COUNCIL

Meudon (France), le 31 janvier 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, rejoint l’Hydrogen Council en tant que « Supporting Member ». Cette nomination marque une étape clé pour Vallourec qui réaffirme ainsi son engagement en faveur de solutions durables et de la décarbonation des secteurs industriels.

L’Hydrogen Council est une initiative mondiale qui rassemble des PDG d’entreprises de premier plan autour d’une vision commune et d’une ambition à long terme pour l’hydrogène, afin d’accélérer la transition énergétique. Avec plus de 140 membres répartis dans plus de 20 pays, l’Hydrogen Council encourage la collaboration entre les gouvernements, l'industrie et les investisseurs pour promouvoir le développement de l'hydrogène comme source d'énergie propre.

Vallourec a un rôle clé à jouer dans le développement et la structuration de l'industrie de l'hydrogène. Le Groupe met à profit son expertise et son portefeuille de solutions pour le transport et le stockage de l'hydrogène dans divers environnements, y compris les cavités salines. Par ailleurs, Delphy, la solution innovante de stockage vertical d’hydrogène développée par Vallourec, offre un stockage sûr, efficace et évolutif de 1 à 100 tonnes d’hydrogène pour des applications variées telles que l’industrie et la mobilité. En tant que solution de stockage révolutionnaire, inexistante sur le marché actuel, Delphy permettra d’accélérer le développement de la filière hydrogène et la décarbonation industrielle.

En devenant Supporting Member de l’Hydrogen Council, Vallourec rejoint des entreprises telles qu’Alstom, Fuel Cell Energy, Chevron, Technip Energies, Petronas et Bureau Veritas, toutes engagées dans la réduction des émissions de CO2 des industries énergivores. Ce nouveau rôle permettra à Vallourec de contribuer activement à la définition des priorités stratégiques pour l’hydrogène et de soutenir des initiatives visant à accélérer le déploiement de solutions hydrogène à l’échelle mondiale.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré :

« La collaboration étroite entre tous les acteurs de l’industrie sera déterminante pour transformer l’ambition d’un marché compétitif de l’hydrogène en une réalité durable. Le stockage à grande échelle d’hydrogène représente un défi majeur dans le développement des infrastructures d’hydrogène vert. Vallourec est résolu à mettre son expertise au service de la construction d’une industrie de l’hydrogène à la pointe de l’innovation. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

