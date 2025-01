DIAGNOS annonce l'obtention d’une aide financière de 400 000 $ du gouvernement du Canada

BROSSARD, Québec, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), annonce aujourd'hui avoir obtenu une contribution financière pouvant atteindre 400 000 $ CA de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) afin de mettre en œuvre une stratégie de marketing à l’international pour CARA (le « Projet »).

Selon les termes de l'entente d’aide financière signée entre DIAGNOS et DEC, DEC s'est engagé à verser une contribution remboursable pouvant aller jusqu'à 400 000 $ à DIAGNOS, calculée à raison de 50% des dépenses admissibles liées au Projet, pour la période du 7 juin 2024 au 30 juin 2026. Le remboursement de la contribution par DIAGNOS débutera 24 mois après la fin du Projet et s'étalera sur 60 mois, sans intérêt.

M. André Larente, président-directeur général de DIAGNOS, a déclaré : « Nous tenons à remercier DEC pour son soutien et sa confiance envers DIAGNOS. Nous sommes fiers d'être reconnus par le gouvernement du Canada comme étant un atout clé dans l'économie canadienne. »

Plus de détails sont disponibles dans le communiqué de DEC, daté du 29 janvier 2025, que l'on peut consulter à cette adresse : lien

À propos de DEC

DEC est l’acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME). Afin de réaliser sa responsabilité essentielle, qui consiste à développer l’économie du Québec, DEC favorise le démarrage et la performance des entreprises. Il les aide à devenir plus innovantes, productives et concurrentielles. Il appuie les efforts de mobilisation du milieu au sein des différentes régions du Québec et l’attraction des investissements destinés à accroître la prospérité de l’économie québécoise et canadienne.

De plus amples informations sont disponibles à DEC | À propos de DEC

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

M. André Larente, président

DIAGNOS inc.

Tél : 450-678-8882, poste 224

Courriel : alarente@diagnos.com

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

