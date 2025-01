Mitsubishi HC Capital America présente ses prévisions pour 2025 dans le secteur du financement d’équipement

Les organisations prospères tireront parti du financement comme catalyseur de croissance au cours de la nouvelle année

CHICAGO, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au début d’une année qui devrait être marquée par une baisse de l’inflation, des assouplissements monétaires et une augmentation de la croissance économique, Mitsubishi HC Capital America, le principal fournisseur de services de financement non bancaire et non captif en Amérique du Nord, a présenté six prévisions susceptibles de jouer un rôle important dans le développement de l’industrie du financement d’équipement en 2025.

« La convergence des changements économiques et des progrès technologiques en 2024 a créé un contexte de financement unique pour 2025 », a déclaré Brian Rosa, président du financement commercial, Mitsubishi HC Capital America. « Bien que de nombreuses organisations peuvent adopter initialement une approche mesurée, nous constatons que celles qui exploitent stratégiquement les solutions de financement, en particulier pour les initiatives technologiques et de développement durable, se positionnent en vue d’une croissance importante. »

1. Les banques réduisent leurs prêts aux petites entreprises

Des données récentes de la Réserve fédérale montrent que les prêts bancaires aux petites entreprises ont diminué de 18 % en 2024. Toutefois, la Chambre de commerce des États-Unis indique que 60 % des petites entreprises prévoient effectuer d’importants investissements en immobilisations en 2025, comparativement à 42 % il y a deux ans.

Cette divergence crée des défis et des occasions pour les petites entreprises qui cherchent à obtenir du financement en 2025. Les propriétaires de petites entreprises devraient s’associer à des prêteurs indépendants pour obtenir des options de financement créatives et souples afin de demeurer concurrentiels et de prospérer au cours de la nouvelle année.

2. Les besoins en IA et en superinformatique nécessiteront un soutien financier

À l’instar de l’ampleur infinie que les projets de superinformatique offrent au monde, le financement de ces projets semble tout aussi infini. Les projets informatiques à grande échelle faisant appel à l’IA ou à l’infonuagique deviendront de plus en plus fréquents et de plus en plus importants en 2025 et dans les années à venir. Menés par des centres de données à très grande échelle et d’autres grandes sociétés, ces projets nécessitent beaucoup de temps, de capitaux et d’énergie pour être menés à bien. « Les modèles de financement qui peuvent soutenir l’achèvement des projets et évoluer à mesure qu’ils prennent de l’expansion constitueront un levier nécessaire pour les sociétés technologiques qui devront soutenir ces projets », ajoute M. Rosa.

3. La technologie permet de nouveaux modèles de financement et offre un avantage concurrentiel

« Les progrès technologiques révolutionnent le financement de l’équipement grâce à d’analyses améliorées de l’utilisation et de modèles “en tant que service” », explique M. Rosa. « L’Internet des objets et la télématique avancés offrent maintenant des analyses et des renseignements en temps réel, ce qui permet aux fournisseurs de financement et aux clients de prendre des décisions plus rapides et éclairées quant à l’utilisation de l’équipement. »

Cette technologie permet aux prêteurs d’établir des taux plus concurrentiels en fonction des tendances d’utilisation réelles, tout en créant de nouvelles occasions pour les structures de financement fondées sur l’utilisation. Au-delà de la mise en œuvre de base, les organisations qui peuvent utiliser ces capacités technologiques de façon créative pour développer des solutions de financement novatrices obtiendront un avantage concurrentiel. Selon M. Rosa, les gagnants seront ceux qui peuvent exploiter ces outils pour repérer plus rapidement les tendances du marché et élaborer des ententes de financement souples qui correspondent aux véritables besoins opérationnels.

4. Les stocks élevés rendront les locations intéressantes

La souplesse des baux à court terme et de la location d’équipement aide les organisations à bénéficier de niveaux de stocks plus élevés et à utiliser de nouvelles technologies sans sans effectuer de paiements élevés ni assumer des frais d’exploitation élevés.

M. Rosa explique que « les baux à court terme offrent plus de souplesse aux organisations et le contexte de financement évolue de façon à soutenir cette tendance ». Il ajoute que la popularité croissante de ces modèles de financement aidera les organisations à établir un budget plus précis pour un projet, ce qui leur permettra d’acheter l’équipement dont elles ont besoin sans restreindre leurs flux de trésorerie initiaux. En raison de l’augmentation de la demande pour les projets et de l’afflux d’équipement disponible, M. Rosa prévoit que la location d’équipement sera moins coûteuse et plus souple pour les entreprises de construction.

5. Les arguments en faveur du développement durable demeurent solides

Au cours des dernières années, les gouvernements et les sociétés des États-Unis et du Canada ont renoncé à leurs initiatives de développement durable. Toutefois, le cas d’affaires du développement durable reste solide et nous nous attendons à ce que les sociétés continuent de financer des programmes de développement durable, indique M. Rosa.

Il ajoute que « donner la priorité aux initiatives de développement durable pour lesquelles une analyse de rentabilité directe a été faite aidera les organisations à avoir une incidence non seulement sur le monde, mais aussi sur leurs résultats. Qu’il s’agisse du financement de projets de véhicules électriques ou du soutien de modes de fabrication plus durables dans les chaînes d’approvisionnement, les investissements respectueux de l’environnement stimuleront les gains des actionnaires tirés des cibles d’énergie propre ».

6. L’évolution de la dynamique politique aux États-Unis et au Canada

Selon M. Rosa, l’arrivée du nouveau leadership aux États-Unis, ainsi que les discussions sur des droits de douane internationaux et le contexte politique très fluide au Canada, auront une incidence sur les deux pays en 2025.. Il s’attend à ce que les gouvernements des deux pays adoptent une approche prudente pour déterminer les prochaines étapes des réductions de taux à mesure que les données économiques seront publiées.

« Les organisations qui se positionnent pour tirer parti des nouveaux règlements ou saisir rapidement de nouvelles occasions seront bien placées en 2025 », prévoit M. Rosa.

À propos de Mitsubishi HC Capital America

Mitsubishi HC Capital America est une société de financement commercial qui dispose de vastes capacités dans toute l’Amérique du Nord et qui, avec sa société affiliée Mitsubishi HC Capital Canada, offre une approche consultative et une plateforme numérique expansive pour aider les organisations de toutes tailles à accélérer leur croissance. Comptant 7,5 milliards de dollars d’actifs et plus de 800 employés, la société est la plus grande société de financement commercial non captive et non bancaire de l’Amérique du Nord. Mitsubishi HC Capital America travaille en partenariat avec des fabricants d’équipement, des concessionnaires et des distributeurs, ainsi qu’avec des clients finaux, en fournissant des solutions financières personnalisées, y compris des financements pour le transport et les entreprises. Déterminée à améliorer les collectivités dans lesquelles elle opère, l’entreprise s’est engagée à respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies. Visitez Mitsubishi HC Capital America pour en savoir plus.

Personne-ressource pour les médias : Mitsubishi HC Capital America : Katie Mullin, vice-présidente, Communications et marketing, kmullin@mhccna.com

