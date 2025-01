Badania firmy Acer, szkoły w regionie EMEA muszą przyspieszyć innowacje technologiczne

LONDRA, GRAN BRETAGNA, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- (ITALPRESS) Zgodnie z raportem Education Policy Outlook 2024, współczesny świat edukacji stoi przed trzema głównymi wyzwaniami: brakiem nauczycieli, nadmierną ilością czasu, jaką nauczyciele poświęcają na zadania niezwiązane z nauczaniem oraz luką w kompetencjach cyfrowych uczniów.

Forum Ekonomiczne Światowe wskazuje, że do 2030 roku 39% kluczowych umiejętności wymaganych przez rynek pracy ulegnie zmianie. W szczególności coraz ważniejsze staną się umiejętności technologiczne, w tym sztuczna inteligencja oraz analiza dużych zbiorów danych. Dlatego tak istotne jest, aby edukacja i technologia stały się nierozłącznym duetem, który poprawi codzienną pracę nauczycieli i pomoże uczniom zdobywać kompetencje cyfrowe niezbędne do poradzenia sobie w zmieniającym się świecie pracy.

Dzięki badaniu Edutech: w jakim miejscu znajdują się dzisiejsze szkoły?, Acer for Education analizuje wdrożenie technologii, wykorzystanie urządzeń cyfrowych w szkołach, cele poprawy oraz postrzeganą wartość i ryzyko związaną z tymi urządzeniami. Jednocześnie firma wskazuje na istotne trendy, które mogą wpłynąć na przyszłe polityki edukacyjne.

Prawie 80% nauczycieli uznaje laptopa za najnowsze i najbardziej przydatne urządzenie w klasie, ale tylko połowa z nich ma przypisany lub finansowany przez szkołę komputer. 40% musi korzystać z własnego urządzenia, a 11% używa wspólnego komputera w różnych klasach. Do najczęściej używanych urządzeń w szkołach należą komputery stacjonarne i projektory (58% i 55%), podczas gdy narzędzia STEM, takie jak robotyka i drukowanie 3D, wciąż są stosunkowo mało popularne, z wynikiem 34%, mimo że są uważane za kluczowe do przygotowania uczniów na przyszłość.

Urządzenia cyfrowe wciąż wykorzystywane są do podstawowych działań, co wskazuje na brak cyfrowych umiejętności u nauczycieli. Uczniowie głównie korzystają z laptopów w laboratoriach (37%) w celu dostępu do materiałów lub platform edukacyjnych, wykonywania zadań i projektów (35%) lub czytania książek w wersji cyfrowej (29%). Mniej niż jedna piąta uczniów używa urządzeń cyfrowych do działań związanych z narzędziami STEM (19%) lub esportem/gamifikacją (15%).

Nauczyciele korzystają z urządzeń technologicznych podczas lekcji w klasie lub w laboratoriach (80%), na przykład do udostępniania prezentacji lub materiałów online uczniom, przeprowadzania testów oceny (66%) lub po prostu do aktualizowania e-dziennika (57%) oraz do wykonywania zadań administracyjnych (63%) poza klasą.

Sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w wielu dziedzinach, a edukacja nie jest wyjątkiem. Badanie pokazuje, że połowa nauczycieli już korzysta z AI, a druga połowa jest zainteresowana, ale chciałaby się dowiedzieć więcej na ten temat. Prawie wszyscy respondenci zgadzają się, że sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści, ale budzi także pewne obawy.

Z jednej strony sztuczna inteligencja umożliwia nauczycielom uproszczenie planowania lekcji (70%), stanowi pomoc w przygotowywaniu ćwiczeń (62%), analizowaniu postępów uczniów (58%) oraz przeprowadzaniu automatycznych ocen (56%), z drugiej strony jest postrzegana jako potężne narzędzie w rękach uczniów, którzy mogą je wykorzystać na swoją korzyść: oszukiwać podczas odrabiania prac domowych (49%) lub polegać na sztucznej inteligencji przy pisaniu esejów i innych treści (44%), co zmniejsza ich zdolność do samodzielnego wykonywania tych działań i zniekształca otrzymywane oceny.

Innym zmartwieniem jest nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych, które może wpłynąć na fizyczne samopoczucie uczniów spędzających długie godziny przed komputerem (41% respondentów), co może prowadzić do problemów z postawą i wzrokiem, a także do utraty umiejętności pisania ręcznego (43%) wskutek nadmiernego korzystania z klawiatury.

„Badanie to potwierdza, że technologia stała się filarem nowoczesnej edukacji, ale równie jasno widać, że wciąż jest wiele do zrobienia. Wykazuje się wyraźna potrzeba większych inwestycji w urządzenia cyfrowe, infrastrukturę IT oraz szkolenia nauczycieli, a także w polityki zwiększania świadomości dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z technologii, takich jak sztuczna inteligencja” – skomentowała Cristina Pez, dyrektor handlowy ds. edukacji, Acer EMEA. „Acer od zawsze uważnie wsłuchuje się w potrzeby nauczycieli i oferuje nowoczesne technologie, które pomagają im w codziennej pracy i sprzyjają tworzeniu znaczącego, włączającego i angażującego doświadczenia edukacyjnego”.

