L'analyse annuelle d'Anaqua des données de l'USPTO révèle une forte augmentation du nombre de brevets délivrés

L'analyse indique une innovation mondiale continue, avec les semi-conducteurs en tête

BOSTON, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , fournisseur de solutions et de services technologiques pour la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a publié aujourd'hui son analyse annuelle des données de l'USPTO à l'aide de son logiciel d'analyse de brevets AcclaimIP. Cette analyse révèle que les brevets délivrés ont augmenté de près de 6 % pour atteindre 368 597 au cours des 12 derniers mois.

« Cette hausse de l'activité mondiale en matière de brevets est un signe encourageant de l'investissement continu des entreprises dans les technologies émergentes », a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Notre solution AcclaimIP, leader sur le marché, permet à nos clients de rechercher plus de 165 millions de brevets et de procéder à leur analyse afin de déterminer la brevetabilité et d'évaluer le paysage concurrentiel en matière de brevets. Nous sommes fiers d'aider les entreprises les plus innovantes du monde à prendre de meilleures décisions concernant leurs activités. »

Les entreprises les plus innovantes

Avec 10 427 brevets délivrés, Samsung Electronics reste en tête des entreprises les plus innovantes, dans des domaines porteurs tels que les semi-conducteurs organiques électroluminescents multidispositifs, les interfaces de programme de traitement des données électriques et les dispositifs de semi-conducteurs à substrat commun pluriel.

Les cinq autres entreprises les plus innovantes sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) avec 4 127 brevets délivrés, LG Corp avec 3 987, Qualcomm avec 3 474 et Apple avec 3 437 brevets délivrés.

C’est l'accent mis par Apple sur les technologies de transmission des informations numériques à usage multiple, la gestion des ressources locales de communication sans fil et d'autres innovations liées à la technologie sans fil qui lui a permis d'entrer dans la liste des cinq entreprises les plus innovantes.

Les pays les plus innovants

Les entreprises basées aux États-Unis restent en tête de tous les pays du monde en termes de nombre total de brevets américains délivrés (157 955), malgré une baisse de près de 3 % par rapport à la période précédente de 12 mois. L'analyse de l'USPTO a révélé que les pays de la zone APAC sont toujours bien représentés dans le top 5, notamment le Japon, suivi de la Chine et de la Corée du Sud. L'Allemagne, qui occupe la cinquième place, est en tête des pays européens.

Principaux domaines d’innovation

Sur la base des brevets les plus délivrés, les domaines technologiques les plus importants sont la technologie des semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), les brevets liés à la médecine, la 5G et la réalité virtuelle (RV). Les autres domaines dans le top 10 sont les unités de contrôle des programmes, les technologies de détection des utilisateurs non autorisés, les technologies liées aux produits chimiques, les technologies sans fil et les véhicules électriques.

L'innovation mondiale dans le domaine des semi-conducteurs a connu sa troisième année consécutive de croissance en termes de volume global de brevets délivrés, passant de 49 831 en 2021 à 67 118 en 2024. Les entreprises qui contribuent le plus à cette augmentation, avec le plus grand nombre de brevets délivrés aux États-Unis, sont Samsung Electronics, TSMC, Intel, BOE et LG Corp.

Les octrois de brevets d'IA ont augmenté en volume pour la quatrième année consécutive, passant de 34 544 en 2020 à 54 022 en 2024, avec des innovations dans l'IA liée à la biologie, l'IA d'apprentissage automatique, l'IA de reconnaissance d'images ou de voix, les éléments spécifiques à la scène de l'IA d'image/vidéo, et l'analyse générale d'images.

« Notre rapport annuel sur les brevets sert de référence pour surveiller et suivre l'évolution des tendances dans l'activité des brevets des plus grandes organisations mondiales et des domaines technologiques émergents », a déclaré Shayne Phillips, directeur des solutions analytiques chez Anaqua. « L'augmentation des brevets accordés dans le domaine des semi-conducteurs et de l'IA en particulier est le signe d'un écosystème d'invention sain qui s'étend à toutes les industries. »

Téléchargez l'infographie d'Anaqua pour examiner les données complètes ici . Pour en savoir plus sur la solution AcclaimIP d'Anaqua, rendez-vous sur acclaimip.com .

Méthodologie

Les données de ce rapport ont été analysées par le système AcclaimIP d'Anaqua, un outil logiciel de recherche et d'analyse de brevets exploitant les informations publiques sur les brevets de l'USPTO. La métrique utilisée pour déterminer les organisations innovantes est le nombre de demandes de brevets publiées et accordées sur une période de 12 mois entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024.

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com , ou LinkedIn .

