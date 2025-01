Global Barcode Printers Market Expected to Grow to USD 8,897.2 Million by 2035 | Future Market Insights, Inc.

The sale of barcode printers has witnessed a rapid surge in recent years owing to their increasing utilization in the different industry verticals. The barcode printers are used in multiple events and for personal identification. The wide popularity of e-commerce platforms like Amazon and Flipkart, coupled with eliminating human errors, is anticipated to further boost the demand for thermal barcode printers.

NEWARK, Del, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to a Future Market Insights (FMI), the global barcode printers market is on track to witness substantial growth in the coming years, with the market estimated to be valued at USD 4,591.4 Million in 2025 and expected to reach USD 8,897.2 Million by 2035, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.8%. Barcode printers, integral devices used to print barcodes on products, have become increasingly vital across a wide array of industries. Their role in enhancing logistics, retail operations, and manufacturing efficiency has accelerated their adoption worldwide.

A barcode printer is a specialized computer peripheral designed to print barcode labels or tags that are then attached to or printed directly on products or items. These printers differ from regular desktop printers due to their speed, durability, and long service life. The rising demand for barcode printers is driven by industries needing to manage inventory, optimize logistics, and streamline operations.

While traditional barcodes have been in use for decades, the development of wireless mobile printers has brought the technology into a new era. Mobile barcode printers, which can range from small handheld devices to larger cart-mounted versions, offer improved mobility and flexibility for businesses in need of on-the-go printing. These printers connect wirelessly to host devices, allowing for the easy printing of barcodes, labels, and other information remotely.

In particular, thermal printing technology has gained widespread adoption in barcode printing. Thermal printers, both direct and thermal transfer, provide high-quality prints and are known for their cost-efficiency, low maintenance, and durability. Direct thermal printers, in particular, have found their place in mobile and high-volume tag printing due to their convenience and simplicity. Additionally, barcode scanners play a crucial role in streamlining operations by accurately capturing printed barcode data, enhancing efficiency in retail, logistics, and industrial applications. The combination of thermal printers and barcode scanners ensures seamless inventory management, tracking, and verification processes.

Barcode Printers Market Forecast:

The barcode printers market is expected to experience steady growth from 2025 to 2035, driven by a surge in demand across multiple industries. The market's expansion will be particularly influenced by the rising importance of supply chain visibility, inventory management, and product traceability. As the world increasingly embraces automation and data-driven decision-making, barcode printers are positioned as essential tools for managing and tracking products as they move through complex supply chains.

The growing trend of digital transformation in industries like manufacturing, logistics, retail, and healthcare is contributing to the overall market growth. Additionally, barcode printers are increasingly being used for applications in healthcare, inventory management, transportation, and logistics. The global e-commerce boom is another factor propelling the demand for barcode printing solutions, as businesses strive to meet customer expectations for rapid and accurate delivery.

Best-Growing Product: Wireless Mobile Barcode Printers

Among the various segments of the barcode printers market, wireless mobile barcode printers are expected to experience the fastest growth. These compact and versatile printers are not only convenient but offer businesses the ability to print labels on-site or in real-time, a crucial feature for logistics, retail, and manufacturing environments. Wireless mobile printers are becoming a key enabler of businesses striving for operational efficiency, especially in industries requiring on-demand printing solutions for labels and barcodes.

The adoption of thermal printing in wireless mobile printers continues to gain traction. With thermal printing's reduced need for consumables and its ability to provide high-quality outputs quickly, businesses are increasingly favoring this technology. Furthermore, the convenience of cloud-based printing and mobile connectivity is pushing the market's evolution to cater to the needs of modern, agile enterprises.

Regional Outlook: Key Markets Across the Globe

The barcode printers market is witnessing varied growth across different regions. In Europe, Spain and Germany are anticipated to experience significant growth, with Spain projected to achieve a value CAGR of 8.1% and Germany showing a more moderate growth at 6.1%. These countries are expanding their adoption of barcode printing solutions due to ongoing digital transformations in logistics, retail, and manufacturing.

The Asia Pacific region, particularly China and India, is expected to continue as a leading market for barcode printers. India is forecasted to grow at a CAGR of 7.3%, driven by increasing investments in automation and technological advancements across retail and logistics sectors. Meanwhile, China is likely to remain one of the largest markets for barcode printers, driven by a combination of rising consumer demand and large-scale industrial applications, though growth may be slightly slower at 5.3% CAGR.

Latin America is also showing promise, with Brazil forecasted to experience a CAGR of 7.7%, spurred by a growing need for efficient supply chain management, especially within the logistics and retail sectors.

Key Drivers of Market Growth:

Several factors are expected to continue driving the growth of the barcode printer market:

Expansion of E-commerce and Retail Sectors: As e-commerce continues to expand globally, the need for efficient barcode printing solutions is becoming even more critical to manage inventory, logistics, and traceability. Barcode printers streamline these processes, ensuring accurate product movement across the supply chain. Manufacturing and Logistics Adoption: Manufacturing and logistics industries increasingly rely on barcode printers to enhance productivity, manage operations, and ensure precise inventory control. The adoption of barcode printers is fundamental in ensuring transparency and visibility throughout the entire supply chain. Technological Innovations: Continuous advancements in barcode printing technology, such as the development of mobile and cloud-based solutions, have made these printers more adaptable and capable of meeting the diverse needs of modern businesses. Demand for Smart Labeling and IoT Solutions: With the growth of the Internet of Things (IoT), barcode printers are being used to produce smart labels that can store product information, serial numbers, and IoT data, further driving demand in sectors such as healthcare, logistics, and consumer goods.

Key Takeaways from the Report:

The barcode printers market is expected to reach USD 8,897.2 Million by 2035, growing at a CAGR of 6.8% from 2025 to 2035.

by 2035, growing at a CAGR of from 2025 to 2035. Wireless mobile barcode printers, particularly thermal printers, are expected to experience the fastest growth in the coming years.

The market is poised for substantial expansion in regions such as Spain, India, Brazil, and China, where adoption of barcode printers in logistics and retail sectors is driving demand.

Technological advancements, such as cloud-based printing, mobile connectivity, and eco-friendly printing solutions, are key trends shaping the industry.

"With the continuous shift toward automation and digitization, barcode printers have become essential for improving operational efficiency and supply chain transparency. The ability to print labels and track products in real-time is a crucial factor behind the widespread adoption of barcode printers, particularly in the retail and logistics industries." - opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).





Press Release Scope:

The data in this press release provides a comprehensive analysis of the barcode printers market, including segmentation by product type, regional insights, market drivers, challenges, and opportunities. The market scope extends across key industries like manufacturing, logistics, retail, and healthcare, offering valuable insights for businesses looking to adopt barcode printing technology to enhance their operations.

Leadings Manufacturers of Barcode Printers:

Honeywell International Inc

Toshiba Tec Corporation

TVS ELECTRONICS

AVERY DENNISON CORPORATION

Canon Finetech Nisca Inc.

Epson India Pvt Ltd.

DASCOM

Linx Printing Technologies

TSC

OKI Data Australia

Barcode Printers Industry Segmentation Analysis:

By Printing Speed:

Upto 4 inch/second

5-8 inch/second

8 inch/second



By Product Type:

Desktop Barcode Printers

Industrial Barcode Printers

Mobile Barcode Printer



By Printing Type:

Dot Matrix

Inkjet

Laser

Thermal

By End Use:

Retail

Manufacturing & Industrial

Transportation & Logistics

Healthcare & Hospitality

Government

Others

By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

East Asia

South Asia & Pacific

Middle East and Africa



French Translation:

Selon Future Market Insights (FMI), le marché mondial des imprimantes de codes-barres est en passe de connaître une croissance substantielle dans les années à venir, avec un marché estimé à 4 591,4 millions USD en 2025 et devrait atteindre 8 897,2 millions USD d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %. Les imprimantes de codes-barres, des dispositifs intégrés utilisés pour imprimer des codes-barres sur des produits, sont devenues de plus en plus vitales dans un large éventail d’industries. Leur rôle dans l’amélioration de la logistique, des opérations de vente au détail et de l’efficacité de la fabrication a accéléré leur adoption dans le monde entier.

Aperçu du marché :

Une imprimante de codes-barres est un périphérique informatique spécialisé conçu pour imprimer des étiquettes ou des étiquettes de codes-barres qui sont ensuite fixées ou imprimées directement sur des produits ou des articles. Ces imprimantes diffèrent des imprimantes de bureau ordinaires en raison de leur vitesse, de leur durabilité et de leur longue durée de vie. La demande croissante d’imprimantes de codes-barres est stimulée par les industries qui doivent gérer les stocks, optimiser la logistique et rationaliser les opérations.

Alors que les codes-barres traditionnels sont utilisés depuis des décennies, le développement des imprimantes mobiles sans fil a fait entrer la technologie dans une nouvelle ère. Les imprimantes de codes-barres mobiles, qui peuvent aller de petits appareils portables à des versions plus grandes montées sur chariot, offrent une mobilité et une flexibilité accrues aux entreprises qui ont besoin d’une impression en déplacement. Ces imprimantes se connectent sans fil aux appareils hôtes, ce qui permet d’imprimer facilement des codes-barres, des étiquettes et d’autres informations à distance.

En particulier, la technologie d’impression thermique a été largement adoptée dans l’impression de codes-barres. Les imprimantes thermiques, qu’elles soient directes ou à transfert thermique, fournissent des impressions de haute qualité et sont connues pour leur rentabilité, leur faible maintenance et leur durabilité. Les imprimantes thermiques directes, en particulier, ont trouvé leur place dans l’impression d’étiquettes mobiles et à grand volume en raison de leur commodité et de leur simplicité. De plus, les lecteurs de codes-barres jouent un rôle crucial dans la rationalisation des opérations en capturant avec précision les données de codes-barres imprimés, améliorant ainsi l’efficacité dans les applications de vente au détail, de logistique et industrielles. La combinaison d’imprimantes thermiques et de lecteurs de codes-barres garantit des processus transparents de gestion, de suivi et de vérification des stocks.

Prévisions du marché des imprimantes de codes-barres :

Le marché des imprimantes de codes-barres devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2035, sous l’effet d’une augmentation de la demande dans plusieurs secteurs. L’expansion du marché sera particulièrement influencée par l’importance croissante de la visibilité de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion des stocks et de la traçabilité des produits. Alors que le monde adopte de plus en plus l’automatisation et la prise de décision basée sur les données, les imprimantes de codes-barres se positionnent comme des outils essentiels pour la gestion et le suivi des produits tout au long de leurs déplacements dans des chaînes d’approvisionnement complexes.

La tendance croissante de la transformation numérique dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique, la vente au détail et les soins de santé contribue à la croissance globale du marché. De plus, les imprimantes de codes-barres sont de plus en plus utilisées pour des applications dans les domaines de la santé, de la gestion des stocks, du transport et de la logistique. L’essor mondial du commerce électronique est un autre facteur qui stimule la demande de solutions d’impression de codes-barres, car les entreprises s’efforcent de répondre aux attentes des clients en matière de livraison rapide et précise.

Produit qui connaît la meilleure croissance : Imprimantes de codes-barres mobiles sans fil

Parmi les différents segments du marché des imprimantes de codes-barres, les imprimantes de codes-barres mobiles sans fil devraient connaître la croissance la plus rapide. Ces imprimantes compactes et polyvalentes sont non seulement pratiques, mais offrent aux entreprises la possibilité d’imprimer des étiquettes sur site ou en temps réel, une caractéristique cruciale pour les environnements de logistique, de vente au détail et de fabrication. Les imprimantes mobiles sans fil deviennent un élément clé pour les entreprises qui s’efforcent d’améliorer leur efficacité opérationnelle, en particulier dans les secteurs nécessitant des solutions d’impression à la demande pour les étiquettes et les codes-barres.

L’adoption de l’impression thermique dans les imprimantes mobiles sans fil continue de gagner du terrain. Avec la réduction des besoins en consommables de l’impression thermique et sa capacité à fournir rapidement des sorties de haute qualité, les entreprises privilégient de plus en plus cette technologie. De plus, la commodité de l’impression basée sur le cloud et de la connectivité mobile pousse le marché à évoluer pour répondre aux besoins des entreprises modernes et agiles.

Perspectives régionales : marchés clés à travers le monde

Le marché des imprimantes de codes-barres connaît une croissance variée selon les régions. En Europe, l’Espagne et l’Allemagne devraient connaître une croissance significative, l’Espagne devant atteindre un TCAC de 8,1 % et l’Allemagne une croissance plus modérée de 6,1 %. Ces pays adoptent de plus en plus les solutions d’impression de codes-barres en raison des transformations numériques en cours dans les secteurs de la logistique, de la vente au détail et de la fabrication.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, devrait continuer à être un marché de premier plan pour les imprimantes de codes-barres. L’Inde devrait croître à un TCAC de 7,3 %, grâce à l’augmentation des investissements dans l’automatisation et aux avancées technologiques dans les secteurs de la vente au détail et de la logistique. Pendant ce temps, la Chine devrait rester l’un des plus grands marchés pour les imprimantes de codes-barres, en raison d’une combinaison de demande croissante des consommateurs et d’applications industrielles à grande échelle, bien que la croissance puisse être légèrement plus lente à un TCAC de 5,3 %.

L’Amérique latine est également prometteuse, le Brésil devant connaître un TCAC de 7,7 %, stimulé par un besoin croissant de gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les secteurs de la logistique et de la vente au détail.

Principaux moteurs de la croissance du marché :

Plusieurs facteurs devraient continuer à stimuler la croissance du marché des imprimantes de codes-barres :

Expansion des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail : Alors que le commerce électronique continue de se développer à l’échelle mondiale, le besoin de solutions d’impression de codes-barres efficaces devient encore plus critique pour gérer les stocks, la logistique et la traçabilité. Les imprimantes de codes-barres rationalisent ces processus, garantissant un mouvement précis des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Adoption de la fabrication et de la logistique : Les industries manufacturières et logistiques s’appuient de plus en plus sur les imprimantes de codes-barres pour améliorer la productivité, gérer les opérations et assurer un contrôle précis des stocks. L’adoption d’imprimantes de codes-barres est fondamentale pour garantir la transparence et la visibilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Innovations technologiques : Les progrès continus de la technologie d’impression de codes-barres, tels que le développement de solutions mobiles et basées sur le cloud, ont rendu ces imprimantes plus adaptables et capables de répondre aux divers besoins des entreprises modernes. Demande d’étiquetage intelligent et de solutions IoT : Avec la croissance de l’Internet des objets (IoT), les imprimantes de codes-barres sont utilisées pour produire des étiquettes intelligentes capables de stocker des informations sur les produits, des numéros de série et des données IoT, ce qui stimule davantage la demande dans des secteurs tels que les soins de santé, la logistique et les biens de consommation.

Principaux points à retenir du rapport :

Le marché des imprimantes de codes-barres devrait atteindre 8 897,2 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 6,8 % de 2025 à 2035.

d’ici 2035, avec un TCAC de de 2025 à 2035. Les imprimantes de codes-barres mobiles sans fil, en particulier les imprimantes thermiques, devraient connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir.

Le marché est sur le point de connaître une expansion substantielle dans des régions telles que l’Espagne, l’Inde, le Brésil et la Chine, où l’adoption d’imprimantes de codes-barres dans les secteurs de la logistique et de la vente au détail stimule la demande.

Les avancées technologiques, telles que l’impression basée sur le cloud, la connectivité mobile et les solutions d’impression écologiques, sont des tendances clés qui façonnent l’industrie.

« Avec l'évolution continue vers l'automatisation et la numérisation, les imprimantes de codes-barres sont devenues essentielles pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. La possibilité d'imprimer des étiquettes et de suivre les produits en temps réel est un facteur crucial derrière l'adoption généralisée des imprimantes de codes-barres, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et de la logistique. - estime Nikhil Kaitwade, vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Portée du communiqué de presse :

Les données de ce communiqué de presse fournissent une analyse complète du marché des imprimantes de codes-barres, y compris la segmentation par type de produit, des informations régionales, des moteurs de marché, des défis et des opportunités. La portée du marché s’étend à des secteurs clés tels que la fabrication, la logistique, la vente au détail et les soins de santé, offrant des informations précieuses aux entreprises qui cherchent à adopter la technologie d’impression de codes-barres pour améliorer leurs opérations.

Principaux fabricants d’imprimantes de codes-barres :

Honeywell International Inc

Toshiba Tec Corporation

ÉLECTRONIQUE TVS

AVERY DENNISON CORPORATION

Canon Finetech Nisca Inc.

Epson India Pvt Ltd.

DASCOM

Technologies d’impression Linx

TSC

OKI Data Australie

Analyse de la segmentation de l’industrie des imprimantes de codes-barres :

Par vitesse d’impression :

Jusqu’à 4 pouces/seconde

5-8 pouces/seconde

8 pouces/seconde



Par type de produit :

Imprimantes de codes-barres de bureau

Imprimantes industrielles de codes-barres

Imprimante de codes-barres mobile



Par type d’impression :

Matricielle

Inkjet

Laser

Thermique

Par utilisation finale :

Vente au détail

Industrie manufacturière et industrielle

Transport et logistique

Santé et hôtellerie

Gouvernement

Autrui

Par région :

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe occidentale

Europe orientale

Asie de l’Est

Asie du Sud et Pacifique

Moyen-Orient et Afrique



