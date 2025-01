歐洲蔬果為期三年在亞洲的推廣及資訊交流項目「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」圓滿落幕

過去三年來,除了貿易展覽會、工作坊,以及銷售點宣傳推廣等傳統活動外,此計劃還在微信 (Wechat)、微博 (Weibo) 及百度 (Baidu) 等中文平台上展開了交流活動,於小紅書 (RED) 上進行串流直播活動,並且與主要的出版集團合作。

費拉拉,意大利, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由歐盟資助,並由 CSO Italy 策劃及 RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 及 Oranfrizer 等公司共同參與的項目「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」圓滿落幕,並獲得正面迴響。

此項目於 2022 年 2 月 1 日展開 (nda),並將於 2025 年 1 月 31 日結束,其舉辦目的是向中國、日本、泰國及台灣 4 個市場的消費者及經營者傳達歐洲蔬果的價值觀與特色。

針對經營者的活動遵循了 B2B 交流、貿易展覽會、工作坊、與經營者會面,以及銷售點宣傳推廣等傳統途徑,至於針對消費者的活動則開闢了一些尚待探索的路徑。

與日本、泰國及台灣的多家出版集團合作,從而能夠使用現有媒體和形式開發具有價值的數碼內容, 在活動舉辦的三年間,有關內容在三個國家共獲得超過 1,500 萬次閱覽。 與此同時,交流活動亦在微信、微博等中國的社交媒體上進行,新增近 7 萬人的關注,而閱覽次數更突破 8,000 萬。 同樣地,在中國的小紅書平台進行了 15 場由中國品味大使主持的串流直播活動,逾 60 萬人次觀看。

另一方面,亞洲國際果蔬展覽會 (Asia Fruit Logistica) 等貿易展會提供接觸業內經營者的途徑,有機會與超過 6,000 位貿易專業人士會面,或透過逾 120 場的 B2B 會議,以及項目三年以來所舉辦過的工作坊與 330 多名參與者見面。

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目是在中國社交網絡小紅書上推出 12 場專門介紹活動產品串流直播的倡導者。

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助,旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦參與此項目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是獨特的意大利實體組織,聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司, 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域 (包裝、物流、加工、機械和分銷) 的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務,以改善意大利蔬果產業,提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援,透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員,分佈情況如下:生產者成員 51 個,供應鏈成員 14 個,補助領域的成員 3 個,支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而,本文所表達的內容純屬作者等人的觀點,未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構,簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

