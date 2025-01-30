为期三年的欧洲水果蔬菜在亚洲的推广和信息交流项目“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”圆满落幕

三年中，除了贸易展会、工作坊和售点促销等传统活动外，该项目还在微信、微博和百度等中国大陆平台上开展了交流活动，也在小红书上进行了直播活动，并与主要出版集团建立了合作伙伴关系

费拉拉，意大利, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- “The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”由欧盟资助，CSO Italy 设计，参与公司为 RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer，最终广受好评。

该项目将于 2025 年 1 月 31 日结束（始于 2022 年 2 月 1 日，已签署保密协议），它使得和中国大陆、 日本、泰国和台湾四个市场的消费者和运营商交流欧洲果蔬的价值和特点成为可能。

针对运营商的活动遵循 B2B 沟通、贸易展会、工作坊、与运营商会面以及售点促销的传统方式，而针对消费者的活动则开辟了未曾探索的道路。

与日本、泰国和台湾的多家出版集团合作，利用现有媒体和版式，可能开发出有价值的数字内容。 为期 3 年的活动在这 3 个地区产生了 1500 多万次的曝光。 同时，微信、微博等中国大陆的社交媒体开展了交流活动，几乎吸引了 7 万多人的关注，产生了 8000 多万次的曝光。 同样，中国大陆小红书平台上的直播活动，也播放了 15 集的中国品味大使节目，观看量超过 60 万次。

另一方面，通过亚洲国际果蔬展览会 (Asia Fruit Logistica) 等贸易展会与该行业的运营商会面，从而有机会见到 6,000 多名贸易专业人士，还能在该项目三年内组织的工作坊中，通过 120 场 B2B 会议和 330 多名参与方交流。

在中国大陆社交平台小红书上推出了 12 场活动产品专场直播中，“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目是其中的重点。

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有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

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