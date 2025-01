NetAlly ernennt Nathan Collins zum EMEA Vice President, um das Wachstum voranzutreiben und die Channel-Partnerschaften mit einer verbesserten Vertriebsstrategie zu stärken

Branchenführendes Unternehmen für Netzwerktests und -analysen ernennt bewährten Channel- und Vertriebsleiter zur Unterstützung des Umsatzwachstums, der Marktentwicklung und des Ausbaus von Partnerschaften.

COLORADO SPRINGS, Colo., Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly, ein weltweit führender Anbieter von tragbaren Netzwerktest- und Cybersicherheitslösungen, unterstreicht mit der Ernennung von Nathan Collins zum Regional Vice President sein Engagement für das Wachstum im EMEA-Markt. Collins bringt jahrzehntelange Erfahrung für die Leitung der ehrgeizigen Expansionsstrategie des Unternehmens mit. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Unterstützung der Partner und der Verbesserung der Netzwerkstabilität.

NetAlly bietet Netzwerktest-, Verwaltungs- und Sicherheitsprodukte für Unternehmen, damit diese ihre Netzwerke besser verstehen und sichern können. Die Lösungen decken eine Reihe von Netzwerkmanagement-Anforderungen ab: von Testtools, mit denen Techniker Netzwerkprobleme in Sekundenschnelle beheben können, bis hin zu robusten Cybersicherheitslösungen, die schnelle Einblicke in potenzielle Schwachstellen in Edge-Netzwerkumgebungen bieten.

NetAlly hat mehr als 300 aktive Partner in der gesamten EMEA-Region und stellt nun auf ein vollständig zweistufiges Vertriebsmodell um. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die hochmodernen Lösungen auf allen wichtigen Märkten leicht verfügbar sind. Durch die Partnerschaft mit lokalen Händlern ermöglicht NetAlly eine schnellere Produktverfügbarkeit, eine bessere Servicequalität und optimierte Abläufe sowohl für Kunden als auch für Partner. Collins bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in die Bereiche Datenspeicherung, Netzwerke und Geschäftskontinuität bei NetAlly ein. Er bekleidete u. a. Führungspositionen bei Unternehmen wie AvePoint, CommVault, Druva und PAVilion.

„Unternehmen verlassen sich auf ihre Netzwerke, um ihre Betriebsabläufe zu vernetzen und ihre Ziele zu erreichen. Daher müssen sich Netzwerke schneller weiterentwickeln und sich dynamisch an diese Geschäftsziele anpassen. Gleichzeitig werden der Aufbau, die Bereitstellung und die Verwaltung von Netzwerken aufgrund der zunehmenden Regulierungen und Sicherheitsherausforderungen anspruchsvoller als je zuvor. Für unseren Erfolg ist es entscheidend, unseren Kunden und Partnern dabei zu helfen, sich mit diesen neuen Trends zurechtzufinden. Nathan bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, der uns dabei hilft, diese Ziele zu erreichen“, sagte Mike Parrottino, CEO von NetAlly.

„Die Europäische Union hat zahlreiche neue Vorschriften mit den Schwerpunkten Sicherheit und Belastbarkeit eingeführt, während im Vereinigten Königreich für Unternehmen und Dienstleister ähnliche Vorschriften für kritische Infrastrukturen durchgesetzt werden. Ziel dieser Vorschriften ist es, die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit digitaler Dienste zu erhöhen. Allerdings bedürfen diese einer kontinuierlichen und dauerhaften Unterstützung. Ohne starke Netzwerke können diese großartigen digitalen Dienste den Kunden nicht bereitgestellt werden. Die Einhaltung dieser Sicherheitsbestimmungen ist für Partner und Kunden gleichermaßen eine wichtige Voraussetzung. Die Netzwerktests und Lösungen für Sicherheitsschwachstellen von NetAlly werden für die Einhaltung der Vorschriften von entscheidender Bedeutung sein“, erklärte Collins. „Ich freue mich darauf, mit unseren Partnern an der Entwicklung ihrer Netzwerkinfrastrukturgeschäfte zu arbeiten, ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten und zuverlässigere und sicherere Netzwerke für ihre Kunden sicherzustellen.“

Intec Microsystems ist ein in Großbritannien ansässiger NetAlly-Händler. Zu der Partnerschaft mit NetAlly äußerte sich Tom Newall, Direct Vendor Manager: „Die Stimmung auf dem Markt ist NetAlly gegenüber definitiv sehr positiv. Als vertrauenswürdiger Berater unserer Kunden sahen wir in der Partnerschaft mit NetAlly eine Möglichkeit, unser Lösungsportfolio auszubauen und einen größeren Marktanteil in unserem Marktsegment zu gewinnen.“ Newall fuhr fort: „Der Start unserer Partnerschaft war unser erfolgreichster Start eines Anbieters im Jahr 2024. Unser Team ist von dieser Ergänzung unseres Portfolios sehr begeistert, da die Produktlinie von NetAlly eine attraktive Marge und einen guten Wert für unsere Netzwerkinfrastrukturverkäufe bietet. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit dem Team von NetAlly unkompliziert und die Reaktionszeiten sind äußerst schnell.“

Lennart Heijnen, CEO von Heynen BV, einem niederländischen Anbieter von Lösungen im Bereich professionelle Elektronik in den Benelux-Ländern, äußerte sich wie folgt zu der Partnerschaft mit NetAlly: „Wir haben mit dem NetAlly-Portfolio viele Jahre lang Jahr für Jahr Wachstum verzeichnet, darunter auch bedeutende Großaufträge von mehreren Serviceanbietern. Besonderen Erfolg hatten wir mit einem wichtigen Kunden im Bereich der elektronischen Zahlungsabwicklung. Dank der engen Zusammenarbeit, dem Teamwork und der Reaktionsfähigkeit von NetAlly hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse dieses Kunden konnten im Laufe der Jahre mehrere Großaufträge gewonnen werden.“

Unter der Führung von Collins ist NetAlly bereit, die Art, wie Partner und Kunden Netzwerkmanagement und Cybersicherheit in der EMEA-Region erleben, zu verändern. Durch die Konzentration auf Zugänglichkeit, Innovation und Zusammenarbeit stellt NetAlly sicher, dass jedes Unternehmen – vom lokalen Unternehmen bis zum globalen Konzern – über sichere, leistungsstarke Netzwerke verfügt, auf die es sich verlassen kann.

Über NetAlly

Die NetAlly®-Familie von Netzwerktest- und -analyselösungen hilft Netzwerk- und Cybersicherheitsexperten seit Jahrzehnten, die komplexen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke von heute besser bereitzustellen, zu verwalten, zu warten und zu sichern. Seit der Entwicklung des branchenweit ersten tragbaren Netzwerkanalysegeräts im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für tragbare Netzwerkanalysen und Cybersicherheitsbewertungen mit Tools wie EtherScope®nXG, CyberScope®, AirMagnet®, LinkRunner®, LinkSprinter®, AirCheck™ und mehr.

NetAlly vereinfacht die Komplexität von Netzwerktests und Cybersicherheitsbewertungen, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern vor Ort und externen Experten. Weitere Informationen finden Sie unter https://netally.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, X, LinkedIn, Instagram oder YouTube.

Kontakt: onebite für NetAlly E-Mail: netally@onebite.co.uk

