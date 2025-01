Métaux Genius change son nom pour «Corporation de minéraux stratégiques du Maroc»

MONTRÉAL, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV: GENI) (la «Société») a tenu le 16 janvier 2025 son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée»). La Société a le plaisir d'annoncer que les actionnaires représentant plus de 99% des votes exprimés ont approuvé une résolution spéciale autorisant la Société à modifier ses statuts pour changer son nom pour «Corporation de minéraux stratégiques du Maroc» et sa version anglaise «Morocco Strategic Minerals Corporation».

Les actions ordinaires de la Société continuent à être négociées à la Bourse de croissance TSX sous son symbole boursier actuel, GENI. La date d'entrée en vigueur du changement de nom sera le 31 janvier 2025 et les actions ordinaires de la Société commenceront à être négociées à la Bourse de croissance TSX sous le nouveau nom, sous le symbole boursier «MCC». Chaque certificat d'actions existant reflétant le nom actuel de la Société continuera de représenter un certificat valide jusqu'à ce que ce certificat soit transféré, réenregistré ou autrement échangé.

Le nouveau nom reflète la stratégie de la Société visant à explorer et à développer ses actifs marocains, annoncée dans les communiqués de presse publiés le 11 juillet, le 17 octobre et le 13 novembre 2024.

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Maroc et au Canada.

Pour plus d’informations

Métaux Genius Inc.

Téléphone : 579-476-7000

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l’entreprise

Courriel : pogoulet@geniusmetals.com

1-450-821-5270

Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : ggoulet@geniusmetals.com

1-514-294-7000

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.