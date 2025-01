Midland donne un aperçu de ses activités de suivi en exploration pour 2025, incluant celles avec ses partenaires

MONTRÉAL, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités d’exploration qui sont planifiées pour 2025 au Québec, notamment sur ses nombreux projets en partenariat pour l’or dans la ceinture de l’Abitibi, pour le lithium dans la région de la Baie-James, pour le cuivre-nickel au Nunavik et pour le cuivre-or dans la Fosse du Labrador. Ces activités d’exploration visent à faire le suivi des nouveaux indices découverts durant l’année 2024.

En 2024, Midland a continué d’appliquer son modèle d’affaires à titre de « générateur de projets » avec l’acquisition récente de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que la formation de plusieurs nouveaux partenariats à travers le Québec. Avec un budget d’exploration pour 2025 de plus de 14,5 M$ (2,5 M$ financés par Midland – 12,0 M$ par les partenaires) et près de 15 000 mètres de forage, Midland sera très actif en faisant progresser plusieurs projets en partenariat avec des compagnies majeures comme BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), Société aurifère Barrick (« Barrick »), Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Probe Gold Inc. (« Probe ») et Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »).

Faits saillants :

Forage sonique de till présentement actif avec Barrick sur le projet Patris;

Programme d’exploration et de forage, en suivi des anomalies MMI identifiées dans les sols, en discussion avec Probe sur le projet La Peltrie;

Nouveaux travaux de forage planifiés avec RTEC sur le projet de lithium Galinée;

Programme d’exploration en suivi des nouveaux indices aurifères planifié sur le projet Caniapisc Au;

Programme d’exploration en suivi des nouveaux indices de Cu-Au planifié sur le projet Saruman;

Programmes de géophysique et d’exploration pour le Cu-Ni planifiés avec BHP au Nunavik;

Programme d’exploration planifié sur les indices à haute teneur en Cu-Au sur le projet Nachicapau en partenariat avec SOQUEM.



Projets pour l’or et le cuivre-or (Au, Cu-Au); Abitibi

Projet Patris – 100 % Midland, entente d’option avec Barrick

Le projet Patris est situé à moins de 10 kilomètres au nord-ouest du prolifique camp minier aurifère de Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde et couvre la faille Manneville sur plus de 8 kilomètres et la faille La Pause sur plus de 10 kilomètres, toutes deux reconnues comme des subsidiaires de la célèbre zone de faille de Porcupine-Destor. En 2024, 90 sondages totalisant 2 075,4 mètres ont été complétés par forage sonique sur des terres publiques afin de caractériser des traînées de dispersion géochimique dans le till glaciaire recouvert d’argiles lacustres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 juillet 2024). Une couche continue de till a été documentée sur la totalité du secteur visé par le levé, et les résultats en sont à l’étape d’interprétation finale.

Pour 2025, une campagne de forage sonique est actuellement en cours afin de compléter le levé de till sur des terrains privés le long de la faille La Pause, ainsi que dans le bassin sédimentaire de Manneville au nord-est du projet, où un bassin fluvial qui partage des similarités avec les bassins du Timiskaming a été cartographié en 2024. Au courant de l’été 2025, de la cartographie et de la prospection seront effectuées en suivi des travaux historiques et des résultats du levé de till.

Projet La Peltrie – 50 % Midland, coentreprise avec Probe

Le projet La Peltrie est situé à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère de la Zone 58N d’Agnico Eagle et environ 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie. La minéralisation en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») recoupée en 2022 dans le sondage LAP-22-12 a été prolongée en 2023 pour arriver à 0,13 % Cu (0,20 % éq.Cu*) sur 513,50 mètres de longueur dans l’axe de forage (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 janvier 2024). Un autre sondage, LAP-23-18, implanté environ 150 mètres à l’est du sondage LAP-22-12, a recoupé un intervalle minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo avec des teneurs de 0,11 % Cu (0,15 % éq.Cu*) sur 363,00 mètres, incluant une zone à haute teneur à 1,18 % Cu (1,33 % éq.Cu*) sur 9,50 mètres. En 2024, un programme d’échantillonnage MMI totalisant 768 échantillons de sols a été complété avec un espacement de 50-100 mètres sur des lignes espacées de 200 à 400 mètres. La grille couvre partiellement le secteur minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo vérifié par forage et s’étend vers le nord jusqu’à couvrir le contact sud de l’intrusion de Carheil (voir le communiqué de presse de Midland daté du 10 décembre 2024).

Le programme d’échantillonnage des sols a permis d’identifier avec succès la zone principale de Cu-Au-Ag-Mo et suggère aussi que celle-ci se prolonge vers l’ouest. Des valeurs MMI anomales au nord et au nord-est se corrèlent bien avec les valeurs de Cu existantes dans des échantillons ponctuels de prospection de 2020 et 2023. De plus, certains de ces secteurs anomaux se corrèlent aussi avec les meilleures anomalies du levé de PP effectué en mars 2024 et demeurent non testés en forage. Par ailleurs, SRK Consulting a réalisé une analyse structurale du levé magnétique aéroporté à haute résolution de 2020. L’objectif de cette analyse structurale est d’améliorer la compréhension structurale et géologique de la zone minéralisée en cuivre.

L’interprétation structurale, le levé MMI, le forage et le levé de PP serviront à identifier les secteurs hautement favorables associés à la minéralisation de Cu-Au-Ag-Mo pour la prochaine campagne de forage qui est présentement en préparation.

Projet Casault – 100 % Midland, entente d’option avec Wallbridge

En 2023, Wallbridge a complété un levé magnétique à haute résolution dans certains secteurs situés dans la partie ouest de la propriété, ainsi qu’un programme d’échantillonnage des tills (forage sonique) dans la partie est de la propriété. Une anomalie d’or dans le till a été détectée dans le sondage CSS-23-018 avec jusqu’à 112 grains d’or, dont 97 grains sont décrits comme étant délicats, suggérant une proximité relative avec le substrat rocheux d’origine. Cette anomalie est associée à une zone de faible magnétisme qui s’étend le long d’une faille subsidiaire interprétée, orientée vers le nord-ouest, développé depuis la zone de déformation régionale de Sunday Lake (« SLDZ ») (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 septembre 2024). La SLDZ est le principal système de failles qui sert de contrôle sous-jacent à la minéralisation aurifère le long du corridor aurifère Detour-Fenelon qui héberge la mine Detour Lake appartenant à Agnico Eagle et les gisements Martinière et Fenelon de Wallbridge.

En 2024, Wallbridge a réalisé une nouvelle interprétation structurelle et une analyse de ciblage à l'échelle régionale, qui, associées à une cartographie de reconnaissance sur le terrain et de l’échantillonnage, ont identifié plus de quinze (15) nouvelles cibles d'exploration le long de la SLDZ qui s'étend à travers le projet Casault. Ces nouvelles cibles, dont certaines sont situées à proximité d'une structure orientée nord-ouest qui a retourné 6,85 g/t sur 2 mètres dans le trou CAS-21-123 découvert à 8 km au nord-est de la cible aurifère Vortex, s'ajoutent à un pipeline croissant d'opportunités de cible prospectives qui méritent d’être investiguées. En septembre 2024, Wallbridge a testé deux de ces nouvelles cibles avec un premier programme de forage au diamant comprenant 5 trous totalisant 1 211 mètres. Le programme de forage sur les deux cibles a intercepté plusieurs zones de déformations, reliées à des failles et des cisaillements, accompagnées localement de veines de quartz, de minéralisations en sulfures et d'altérations, qui sont des caractéristiques géologiques qui peuvent être favorables à de la minéralisation aurifère.

Projet Maritime-Cadillac – 49 % Midland, coentreprise avec Agnico Eagle

Le projet Maritime-Cadillac est situé le long de la Faille de Cadillac, à l’est de l’ancienne mine Lapa. Un levé magnétique à haute résolution par drone couvrant l’ensemble du projet est planifié en 2025.

Projets pour l’or, le cuivre-or et le lithium (Au, Cu-Au, Li); Baie-James

Projet Galinée – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte Adina détenu par Winsome (ressources minérales consolidées de 61,4 Mt à 1,14 % Li 2 O de ressources indiquées et 16,5 Mt à 1,19 % Li 2 O de ressources présumées, voir le communiqué de presse de Winsome daté du 28 mai 2024). Ce gîte se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété sur plus de 7 kilomètres, et l’indice de lithium Iceberg a été découvert le long de cette zone (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023).

Le programme de forage 2024 à Galinée comprenait vingt-et-un (21) trous de forage au diamant et sept (7) trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 6 284,86 mètres, dont 819,92 mètres de forage à circulation inverse. Les objectifs consistaient à tester, par forage au diamant, le secteur de l’indice Iceberg découvert en 2023, tout en utilisant le forage à circulation inverse pour vérifier des cibles conceptuelles de géophysique et de prospection. La campagne de forage était principalement axée sur l’indice Iceberg ainsi que les indices White Stripes, Surge, Snow Fox et White Lightning (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 octobre 2024). Des travaux de cartographie géologique en surface combinés au forage ont permis d’identifier une série d’au moins sept (7) corps de pegmatite à spodumène métriques à décamétriques. Les résultats des sondages TLIB0014, TLIB0018, TLIB0022, TLIB0023 et TLIB0026 suggèrent une extension vers l’est de l’indice Iceberg, tandis que le sondage TLIB0020 suggère en outre une extension vers l’ouest. Les résultats mis en évidence jusqu’à présent ont livré des valeurs composites, en longueur dans l’axe de forage, allant jusqu’à 1,38 % Li 2 O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li 2 O sur 21,35 mètres, dans le sondage TLIB0007. Le sondage TLIB0026 a livré 1,03 % Li 2 O sur 32,87 mètres, et le sondage TLIB0018 a livré jusqu’à 1,46 % Li 2 O sur 27,34 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 décembre 2024).

Les corrélations en sections de forage suggérèrent que les corps de pegmatite à spodumène sont faiblement inclinés, typiquement à moins de 30 degrés, et sont souvent observés sous forme d’empilement dans les carottes de forage — le sondage recoupe communément plusieurs corps de pegmatite minéralisée de puissance variable. Des études structurales préliminaires basées sur des observations de terrain et des carottes de forages orientés suggèrent que les pegmatites pourraient avoir une géométrie sigmoïde. Des études minéralogiques montrent que la principale phase lithinifère à l’indice Iceberg est le spodumène, avec un peu d’altération en muscovite et en cookéite. Une quantité mineure de pétalite est aussi présente, et de la holmquistite est souvent observée dans l’encaissant amphibolitique adjacent aux pegmatites. Les corps de pegmatite à spodumène restent ouverts latéralement et en profondeur, et d’autres travaux de forage seront nécessaires pour déterminer plus précisément leur géométrie et leur étendue.

Il est prévu de reprendre le forage en mars 2025, avec un budget approuvé de 3,59 M$ US pour une première phase combinant du forage au diamant et du forage à circulation inverse. Des essais métallurgiques préliminaires sont aussi envisagés sur certaines sections de carottage sélectionnées pour des analyses par spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS), dans le but d’identifier et de déterminer quantitativement la granulométrie et la minéralogie des phases lithinifères.

Projets Corvette, Chisaayuu, Mythril Est, Wookie, Komo, Shire, Picard, Warp et Sulu – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Les projets Corvette, Chisaayuu et Mythril Est sont situés au nord-est et au sud-est du gîte Corvette détenu par Métaux de Batteries Patriot inc. (ressources minérales consolidées de 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, voir le communiqué de presse de Métaux de Batteries Patriot inc. daté du 5 août 2024). Les projets Wookie et Komo sont situés à environ 40 kilomètres au nord-nord-ouest et à 20 kilomètres à l’ouest du gîte Galaxy d’Arcadium (ressources minérales de 54,3 Mt à 1,30 % Li 2 O de ressources indiquées et 55,9 Mt à 1,29 % Li 2 O de ressources présumées, voir le communiqué de presse d’Allkem Limited daté du 11 août 2023). Le projet Shire couvre des amphibolites du Groupe géologique du Lac des Montagnes, l’encaissant du gîte de lithium Whabouchi situé environ 60 kilomètres au sud-ouest de Shire.

Des anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs ont été identifiées sur les projets Chisaayuu, Corvette, Shire, Picard, Warp et Sulu à la suite d’un traitement statistique régional de plus de 23 000 analyses réalisé par Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023). En 2024, une campagne de prospection pour le lithium à Wookie a permis d’identifier un nouvel indice de lithium. En effet, l’indice Grogu a été identifié sur une cellule de claim située entre les deux principaux blocs du projet Wookie et est constitué d’un corps de pegmatite incliné à un pendage relativement abrupt, de 600 mètres de long par 1 à 32 mètres de large, contenant localement du spodumène. De l’échantillonnage en rainures a été effectué afin de mieux comprendre la teneur et sa distribution. Sur le projet Shire, des travaux de prospection et de cartographie géologique préliminaires ont permis de localiser une pegmatite d’environ 1 000 mètres par 350 mètres, contenant localement un amas qui semble être du spodumène altéré. La présence de minéraux de lithium n’a pas encore été confirmée (voir le communiqué de presse de Midland daté du 24 octobre 2024).

De nouveaux travaux de cartographie et de prospection pour la minéralisation en lithium sont actuellement en discussion sur ces projets.

Caniapisc Au – 100 % Midland

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé.

Dans un rayon de quelques centaines de mètres en amont glaciaire des tills historiques anomaux, la prospection a permis d’identifier des champs de blocs (avec localement des blocs anguleux) et des affleurements. Sur un total de 55 échantillons choisis récoltés durant cette campagne, 47 sont proximaux aux tills anomaux historiques. Parmi ces 47 échantillons, quinze (15) ont donné des valeurs aurifères anomales, entre 0,10 et 0,75 g/t Au, sur un total de 31 montrant des valeurs en or supérieures à 0,02 g/t Au. Les autres échantillons, dont sept (7) avec des résultats entre 0,20 et 0,60 g/t Au, sont localisés entre 1 et 2 kilomètres plus au nord. Les encaissants minéralisés sont majoritairement d’origine sédimentaire, suivie de roches volcaniques mafiques et d’intrusifs (texture porphyrique localement possible). La minéralisation est principalement constituée de pyrite associée à une altération pénétrative en silice (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 novembre 2024).

Un programme d’exploration est en voie de préparation et est planifié pour l’été 2025.

Saruman – 100 % Midland

Le projet Saruman est situé dans la Sous-province géologique d’Opatica. Il est plus spécifiquement situé dans le Complexe de Théodat, un ensemble de gneiss tonalitiques et de tonalites gneissiques non différenciés, qui occupe de très larges superficies dans la région et qui demeure très mal connu. Les données du MRNF ne rapportent aucune exploration antérieure sur le projet.

Ce projet a été généré à la suite de la publication, par le MRNF, de fortes anomalies en cuivre dans les sédiments de lacs d’un levé géochimique à haute densité en novembre 2023. Ces fortes anomalies en cuivre dans les sédiments de lacs sont concentrées en particulier dans une zone de cinq (5) par trois (3) kilomètres contenant quinze (15) échantillons anomaux (>95e centile). Une reconnaissance d’une journée par les équipes de Midland en 2024 a permis d’obtenir des valeurs anomales en Cu-Au-Mo-Ag en affleurement, allant jusqu’à 0,32 % Cu, 0,35 g/t Au, 0,39 % Mo, et 13,8 g/t Ag (en échantillons choisis). Ces minéralisations sont constituées de chalcopyrite, pyrite et molybdénite disséminées, en veinules et en remplissage de fractures et sont observées dans des tonalites (voir le communiqué de presse de Midland daté du 30 octobre 2024).

La minéralisation identifiée à ce jour semble insuffisante pour expliquer l’entièreté et l’ampleur des anomalies en cuivre dans les sédiments de lacs décrites ci-dessus. Ces observations suggèrent qu’un système à Cu-Au-Mo-Ag pourrait être présent sur le projet. Des travaux additionnels de prospection et de cartographie géologique sont prévus en 2025 pour récolter plus d’informations.

Projet Lasalle – 100 % Midland

Lors de travaux d’exploration pour le lithium, un bloc mafique minéralisé a livré une teneur de 42,4 g/t Au. Un suivi sur le terrain est actuellement planifié pour 2025.

Projets pour le cuivre-nickel, le cuivre-or et l’or (Cu-Ni, Cu-Au, Au); Nunavik et Fosse du Labrador

Projet Nunavik Nickel – Alliance stratégique avec BHP

L'alliance stratégique avec BHP est située au Nunavik (Québec). Le programme d’exploration 2024 était axé sur une structure majeure d’ampleur crustale, ainsi que ses subsidiaires, qui ont été identifiées lors d’un levé régional MT en 2022 et raffinées lors du levé électromagnétique aéroporté régional de type Z-Tipper axis (« ZTEM ») effectué en 2023. Ces structures, mal reconnues jusqu’alors, seraient potentiellement favorables pour la minéralisation de cuivre-nickel et ont donc fait l’objet d’un suivi sous la forme d’un levé de sédiments de fonds de lacs totalisant 1 383 échantillons en 2023. Les programmes de prospection en 2022-2023 ciblant ces structures ont mené à l’identification de l’indice Cible 22, où des échantillons choisis ont livré des teneurs allant jusqu’à 0,81 % Ni, 0,22 % Cu et 0,19 % Co. La Suite intrusive de Soisson a aussi été reconnue sur une distance de 10 kilomètres de long avec quelques affleurements minéralisés locaux (voir le communiqué de presse de Midland daté du 3 juillet 2024). La campagne de prospection 2024 a identifié quatre (4) intrusions de Soisson non cartographiées ainsi que de la minéralisation dans l’une d’entre elles. Des échantillons choisis ont livré des teneurs allant jusqu’à 0,4 % Ni et 0,3 % Cu, ce qui suggère des ratios Ni/Cu d’environ 1,5, soit similaire et/ou supérieur au ratio obtenu dans d’autres intrusions de Soisson dans le secteur.

En raison des conditions météorologiques défavorables, le levé électromagnétique régional héliporté dans le domaine temporel (« HELITEM ») planifié en 2024 a été reporté à 2025. Une campagne de prospection est aussi planifiée pour l’été 2025.

Projet Nachicapau – Alliance stratégique avec SOQUEM

Le projet Nachicapau est situé dans la Fosse du Labrador au Nunavik, dans le secteur du lac Nachicapau. Les travaux d’exploration en 2024 ciblaient la zone minéralisée en Cu-Au-Ag découverte en 2022 et 2023, qui avait livré des teneurs allant jusqu’à 25,6 % Cu, 4,90 g/t Au et 162 g/t Ag dans des échantillons choisis (voir le communiqué de presse de Midland daté du 4 octobre 2022). De la minéralisation en digénite-bornite-malachite présente dans des veines de calcite-clinochlore a aussi livré des teneurs allant jusqu’à 13,80 % Cu et 1,71 % Cu en affleurements et jusqu’à 20,40 % Cu dans des blocs (voir le communiqué de presse de Midland daté du 7 décembre 2023). En 2024, de nouveaux travaux de prospection ont mené à la découverte de nouvelles veines cuprifères minéralisées en digénite, bornite et malachite sous forme d’amas pouvant atteindre plusieurs centimètres. Les meilleures teneurs sont : 39,90 % Cu, 308,00 g/t Ag et 0,04 g/t Au et 15,40 % Cu, 84,70 g/t Ag et 1,51 g/t Au. Ces veines sont injectées dans des roches de la Formation de Murdoch et contiennent aussi de la calcite, de la dolomite, du clinochlore et de la spécularite. Leur épaisseur varie de centimétrique à pluridécimétrique avec une extension latérale de quelques mètres. Leur distribution dans la zone principale s’étend jusqu’à 3,7 km au sud-est des horizons à Cu-Au-Ag découverts en 2022. D’autres veines minéralisées rapportant jusqu’à 5,22 % Cu, 13,8 g/t Ag et 0,65 g/t Au ont également été identifiées dans un nouveau secteur situé à 10 km au sud-est de la zone principale. Peu de travaux d’exploration ont été menés entre ces deux secteurs découverts en 2024. La densité et la répartition de ces veines sur plusieurs kilomètres pourraient suggérer la présence d’un système hydrothermal d’échelle régionale. Un levé magnétique par drone totalisant 768,2 km a été effectué en 2024 pour couvrir la zone principale ainsi que les indices découverts entre 2022 et 2024. L’interprétation de ce levé est toujours en cours et devrait permettre d’affiner notre compréhension structurale du secteur (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 août 2024).

La majeure partie des données récoltées durant les campagnes sont en cours de traitement et permettront de définir la stratégie pour 2025. De nombreuses cibles de surface demeurent inexplorées sur la propriété, notamment l’intervalle de 10 km séparant les deux secteurs où des veines minéralisées en digénite, bornite et malachite ont été découvertes. L’exploration en surface se poursuivra donc dans cette zone et vers le sud afin de préciser l’étendue de la minéralisation en cuivre-or-argent. Les travaux d’exploration en 2025 auront aussi comme objectif de définir des cibles de forage afin d’évaluer le potentiel en profondeur.

Projet Willbob – 100 % Midland

Le projet Willbob est situé à environ 70 kilomètres à l’ouest et au sud-ouest de Kuujjuaq. En 2024, une campagne de suivi par prospection a été menée dans le secteur du lac Canyon du projet, où des indices aurifères comme Canyon-1 (jusqu’à 31,5 g/t Au), Canyon-2 (jusqu’à 23,5 g/t Au) et Canyon-3 (jusqu’à 6,85 g/t Au) ont été découverts à partir d’échantillons choisis prélevés lors de campagnes antérieures (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 août 2019). La campagne de 2024 a permis d’identifier plusieurs anomalies aurifères, allant jusqu’à 39,5 g/t Au dans des échantillons choisis à Canyon-3, qui s’étendent actuellement sur une zone de 787 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 1er août 2024).

Un programme de suivi par prospection est planifié en 2025 dans le secteur du lac Canyon du projet.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées. L’épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures ou en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et/ou de carotte de forage.

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

Les valeurs en équivalent cuivre (« éq.Cu* ») présentées dans ce communiqué ont été calculées en utilisant les prix suivants pour les métaux : Au 1 500,00 $/oz, Cu 3,25 $/lb, Ag 15,00 $/oz, Mo 15,00 $/lb. Les valeurs en éq.Cu* sont utilisées uniquement à des fins d’exploration et n’incluent aucune estimation de la récupération métallurgique.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Corporation aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données des projets à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

