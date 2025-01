欧洲黄心奇异果重返亚洲市场

近期,一场旨在推广这一备受喜爱水果品种的大型活动圆满落幕。 活动期间,在中国台湾地区的 10 个销售点共举办了 140 余场推广活动。 该推广活动隶属于欧盟资助、CSO Italy 策划的“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目。

费拉拉,意大利, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲“The European Art of Taste”项目中的一款果蔬产品在亚洲市场的推广活动取得圆满成功。 黄心奇异果无疑是此次活动的明星产品。从 12 月底到 1 月中旬,在中国台湾地区的 10 个销售点共举办了 140 余场推广活动。

这是一个向大众介绍这种备受喜爱但知名度尚低的奇异果品种的绝佳机会。

黄心奇异果比传统绿心品种更甜,不仅色泽独特、风味出众,还具有多种健康益处,是追求健康零食人士的理想之选。

黄心奇异果不仅拥有独特的风味、迷人的色泽和出色的营养价值,在成熟时还会变得更加香甜。 每 100 克仅含 54 千卡热量,非常适合作为甜点或零食。 其柔软的口感也使其成为一种多用途水果,可用于制作冰沙或冰淇淋。 也可用于咸味菜肴中,其甜味能够中和某些菜肴的咸味。

黄心奇异果不仅是厨房内外的得力助手,更是健康守护者。它富含维生素C,具备强大的抗氧化能力,有助于维持免疫系统正常运作,并保护皮肤细胞免受损伤,延缓衰老。

黄心奇异果推广活动隶属于欧盟资助的“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目。该项目由 CSO Italy 策划,参与企业包括 RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer。

媒体办公室:

Renato Pagani - Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi - giorgia.rizzi@secnewgate.it

有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助,旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年,是一家独特的意大利组织,联合了许多意大利顶尖公司,生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域(包装、物流、加工、机械和分销)的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务,以改善意大利果蔬产业,提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持,通过营运商之间的协同效应,提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员,分布情况如下:生产机构成员 51 个,供应链成员 14 个,补助领域的成员 3 个,支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而,本文所表达的内容仅反映作者的观点,不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

本公告所附照片可通过以下链接获取:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/758e7382-2381-47a1-9181-10607e7d05a9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.