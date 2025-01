Nouvelle année, nouvelle organisation commerciale pour ITS Integra

ITS Integra annonce un ajustement de son organisation commerciale avec une double nomination à la clé.

Afin de démarrer 2025 dans les meilleures conditions, ITS Integra a le plaisir d’annoncer la nomination de Frédéric MORIO au poste de Directeur Commercial sur l’ensemble de ses activités, des services managés à l’automatisation IT, en passant par les services Cloud. En parallèle, Thibault PAUL-JOSEPH prend en charge une nouvelle Direction qui rassemblera le Bid Management et l’animation des Partenaires Stratégiques.

Tous deux sont dans l’entreprise depuis de nombreuses années et ont chacun fortement contribué à faire avancer ITS Integra : Frédéric en tant qu’Ingénieur d’affaires puis Responsable commercial et Thibault initialement Ingénieur d’affaires, puis Responsable commercial pour les partenaires (éditeurs et prescripteurs). Fidèle à sa politique de privilégier la mobilité interne, le Comité de Direction accueille ses deux nouveaux membres avec enthousiasme.

« C’est une évolution évidente pour Frédéric et Thibault qui fonctionnaient déjà très bien en binôme auparavant. Leur long historique chez ITS Integra ainsi que leur expertise avérée dans nos métiers seront précieux pour faire face aux défis de 2025 et au-delà. Très complémentaires, je n’ai aucun doute sur le succès de leur collaboration et me réjouis d’avance du vent de fraicheur qu’ils apporteront au Comité de Direction. »

Geoffroy de Lavenne, Directeur Général chez ITS Integra

L’équipe commerciale sera renforcée dès début 2025 afin que Frédéric puisse pleinement assumer son nouveau rôle dans l’organisation. Ses missions couvrent aussi bien l’acquisition de nouveaux clients que le développement de la base existante. Thibault, lui, se concentre sur l’animation des partenaires existants et le recrutement de nouveaux partenaires, tout en accompagnant l’équipe commerciale sur les dossiers significatifs et complexes.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.