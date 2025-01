AI-Media présentera ses solutions linguistiques de pointe au salon ISE 2025

BARCELONE, Espagne, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial des solutions de sous-titrage et de traduction alimentées par l’IA, est ravi d’annoncer sa première participation au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2025, l’événement mondial le plus important en matière de technologie audiovisuelle et de solutions intégrées. Du 4 au 7 février à Barcelone, AI-Media présentera ses innovations de pointe révolutionnant l’accessibilité, renforçant l’engagement du public et consolidant son expansion à travers l’Europe.

Les participants peuvent rendre visite à AI-Media sur le stand #4G500 afin de découvrir comment ses solutions redéfinissent l’avenir du sous-titrage et de l’accessibilité pour les radiodiffuseurs et les professionnels de l’audiovisuel.

L’innovation révolutionnaire au salon ISE 2025

AI-Media établit de nouvelles normes pour les flux de travail en matière d’accessibilité grâce à ses technologies alimentées par l’IA, qui s’intègrent facilement dans les infrastructures SDI et IP tout en prenant en charge des fonctionnalités avancées d’API et de GPI. Les visiteurs du stand d’AI-Media pourront découvrir :

Les sous-titres LEXI Live alimentés par l’IA : obtenez une précision inégalée, une réactivité en temps réel et une rentabilité exceptionnelle.

: obtenez une précision inégalée, une réactivité en temps réel et une rentabilité exceptionnelle. Sous-titrage et traduction multilingues : surmontez les barrières linguistiques grâce à des traductions en temps réel qui permettent aux audiences mondiales de se connecter sans effort.

: surmontez les barrières linguistiques grâce à des traductions en temps réel qui permettent aux audiences mondiales de se connecter sans effort. Technologie d’encodage à la pointe de l’industrie : découvrez les encodeurs vidéo SDI et IP fiables d’AI-Media, auxquels les principaux diffuseurs font confiance pour leurs performances exceptionnelles dans un contexte de diffusion en présentiel et en ligne.

: découvrez les encodeurs vidéo SDI et IP fiables d’AI-Media, auxquels les principaux diffuseurs font confiance pour leurs performances exceptionnelles dans un contexte de diffusion en présentiel et en ligne. Aperçu exclusif de LEXI Voice : découvrez l’avenir de la traduction vocale en temps réel avec LEXI Voice, la technologie révolutionnaire d’AI-Media appelée à transformer l’industrie dès sa sortie dans le courant de l’année.

Bâtir un avenir plus accessible

« Chez AI-Media, l’accessibilité est plus qu’une question de conformité – c’est la pierre angulaire d’un monde inclusif et connecté à l’échelle mondiale », a déclaré James Ward, Directeur des ventes chez AI-Media. « En alliant innovation et praticité, nous fournissons des solutions évolutives qui permettent aux diffuseurs et aux professionnels de l’audiovisuel d’atteindre des audiences variées, de répondre aux exigences réglementaires telles que la loi européenne sur l’accessibilité, et de révolutionner la façon dont le contenu est perçu. Le salon ISE 2025 est une occasion incroyable de présenter le pouvoir transformateur de notre technologie. »

Se conformer à l’Acte européen sur l’accessibilité (European Accessibility Act - EAA)

Avec l’entrée en vigueur de l’Acte européen sur l’accessibilité (EAA) le 28 juin 2025, les radiodiffuseurs et les professionnels de l’audiovisuel sont confrontés à de nouveaux défis en matière de conformité à l’accessibilité. Les solutions avancées d’AI-Media sont conçues pour répondre à ces exigences sans effort, en offrant une intégration et une évolutivité fluides tout en augmentant l’engagement du public.

L’importance du salon ISE pour AI-Media

Les débuts d’AI-Media au salon ISE soulignent son engagement en faveur de l’innovation, de la collaboration et du leadership dans le domaine de l’audiovisuel. L’ISE offre une occasion unique de rencontrer les leaders de l’industrie, d’explorer les dernières tendances et d’établir des partenariats stratégiques avec des intégrateurs de systèmes audiovisuels dans toute l’Europe.

Rendez visite à AI-Media au salon ISE 2025

Ne manquez pas l’occasion de découvrir les solutions révolutionnaires d’AI-Media au salon ISE 2025. Rendez-vous au stand 4G500 pour assister à des démonstrations en direct et découvrir comment AI-Media peut révolutionner vos stratégies en matière d’accessibilité et de langues. Pour organiser un rendez-vous ou en savoir plus, consultez le site ai-media.tv .

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux. Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8-a1aa-bfced9437813

Contact médias : Fiona Habben Responsable mondiale du marketing Fiona.habben@ai-media.tv

