D-BOX atteint le jalon de 1 000 écrans de cinéma à travers le monde

Ce jalon souligne l’expansion mondiale continue de D-BOX et son leadership dans les expériences cinématographiques immersives

MONTRÉAL, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est fière d’annoncer que sa réputée technologie de mouvement est désormais présente sur plus de 1 000 écrans de cinéma dans le monde. Il s’agit d’un jalon important dans ses 15 années de transformation de l’expérience cinématographique, qui prouve l’attrait international et toujours croissant de l’entreprise pour les spectateurs du monde entier. Sa présence mondiale s’étend maintenant sur quatre continents, avec plus de 23 000 sièges offrant la technologie haptique immersive caractéristique de D-BOX aux cinéphiles du monde entier.

Animée par une passion pour le divertissement inoubliable, D-BOX s’est forgé une réputation de fiabilité, d’innovation et de qualité immersive. Depuis l’installation de ses premiers écrans en 2009, la Société n’a cessé de prouver la valeur de sa technologie haptique révolutionnaire. Les utilisateurs précoces comme TCL Chinese Theatres, Galaxy Highland, Galaxy Cannery, Cineplex Queensway et Cinéma Beloeil, qui ont été parmi les premiers écrans installés en 2009, demeurent à ce jour des partenaires de D-BOX, soulignant ainsi la valeur durable et le succès de l’expérience cinématographique.

« L’atteinte du jalon des 1 000 écrans témoigne de la puissance de la technologie novatrice de D-BOX et de l’attrait durable des expériences de divertissement immersif, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Depuis nos premières installations jusqu’à ce jalon remarquable, nous sommes restés déterminés à améliorer l’expérience cinématographique des cinéphiles et des opérateurs de cinéma en salle grâce à un système haptique de pointe. Nous tenons à les remercier d’avoir adopté notre technologie et d’avoir rendu cela possible. »

La présence mondiale de D-BOX s’étend sur quatre régions clés. L’Amérique du Nord arrive en tête avec 46 % des installations d’écrans à l’échelle mondiale. La région de l’EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) suit avec 28 %, tandis que l’Amérique du Sud possède 15 % des écrans. La région Asie-Pacifique complète la présence mondiale avec 11 % des écrans, ce qui démontre la portée véritablement mondiale de la Société.

Ce jalon renforce la position de D-BOX en tant que chef de file mondial de la technologie de divertissement immersif, et prouve la demande croissante d’expériences cinématographiques haut de gamme partout dans le monde. Avec un nombre croissant de partenariats et de projets novateurs, D-BOX est prête à continuer à redéfinir l’avenir du divertissement pour les années futures.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour fournir de nouveaux moyens de rendre des histoires plus palpitantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

