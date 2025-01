Rackspace Technology und Dubai Health gehen Partnerschaft zur Einrichtung eines digitalen Hubs für das Gesundheitswesen ein

Atif Al-Braiki: Der digitale Hub wird mit Hilfe von KI- und Cloud-Technologien maßgeschneiderte Lösungen für Dubai Health bereitstellen, mit denen wir in der Lage sein werden, unsere Abläufe weiter zu optimieren und die Patientenergebnisse zu verbessern

SAN ANTONIO, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat eine Absichtserklärung mit Dubai Health angekündigt, um die Einrichtung eines digitalen Hubs für das Gesundheitswesen zu prüfen. Die neue Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Dubai Health, Technologie zur Verbesserung der Patientenversorgung zu nutzen.

Atif Al-Braiki, Chief Digital und AI Officer von Dubai Health, kommentierte dies: „Wir begrüßen diese Partnerschaft mit Rackspace Technology, die unser Engagement für die Nutzung digitaler Innovationen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung widerspiegelt. Dank der vom digitalen Hub bereitgestellten maßgeschneiderten Lösungen wird Dubai Health in der Lage sein, seine Abläufe weiter zu optimieren und letztlich die Patientenergebnisse zu verbessern.“

Das digitale Hub wird Cloud- und KI-Technologien nutzen, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und Dubai Health und seinen Partnern innovative Lösungen zu bieten. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Rackspace Technology, Lösungen für das Gesundheitswesen in der Region Naher Osten und Afrika (MEA) auf den Weg zu bringen.

„Für Rackspace Technology ist die Partnerschaft mit Dubai Health ein bedeutender Schritt, der uns mit einer der renommiertesten Gesundheitsinstitutionen in der Region zusammenbringt“, erklärte Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. „Diese Absichtserklärung stellt einen entscheidenden Moment in der Wachstumsstrategie von Rackspace in der MEA-Region dar und demonstriert unsere Fähigkeit, Partnerschaften zu fördern, die einen nachhaltigen Wandel in der Gesundheitsbranche vorantreiben.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.