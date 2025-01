Très forte accélération pour ASC Technologies France en 2024

ASC Technologies France, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’enregistrement et d’analyse de communications, annonce une forte traction de ses activités en 2024 en réalisant une croissance de plus de 30 % de son chiffre d’affaires par rapport à son dernier exercice.

ASC est un éditeur de solutions cloud dans le domaine de l'enregistrement omnicanal, de la gestion de la qualité et de l'analyse des conversations. Ses principaux clients sont toutes les entreprises qui ont besoin de conserver et d’étudier leurs communications, principalement les prestataires de services financiers mais aussi les centres de contact ainsi que les organismes publics. Basées sur l'IA Générative, l’éditeur propose maintenant des solutions pour l'analyse et l'évaluation de toutes les communications ; pour le secteur financier cela permet de vérifier la conformité avec une réglementation type MIFID2, PCIDSS ou encore FINMA ; alors que dans un centre de contacts ce sont les compétences des téléconseillers qui seront notées...

Éric BUHAGIAR, Directeur Général d’ASC Technologies France « La forte croissance de nos activités démontre la qualité et la pertinence de notre offre. Nous nous positionnons comme un partenaire de choix pour accompagner nos clients efficacement dans leurs opérations de mise en conformité de leurs enregistrements et analyses des communications, notamment sur le secteur de la finance. Nous allons fortement renforcer notre avantage concurrentiel sur un marché dynamique et en attente de solutions de nouvelle génération conjuguant amélioration de la productivité et respect des normes en vigueur. En 2025, nous allons continuer à travailler en grande proximité avec nos partenaires pour accompagner au mieux nos clients dans leurs différents projets. »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.