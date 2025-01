Tosyalı lance l'un des plus grands projets de centrale solaire en autoconsommation au monde

Tosyalı investit dans les énergies renouvelables et a signé un accord avec GE Vernova et Inogen pour les premiers 120 MWp du projet Türkiye de centrale solaire d'autoconsommation (SPP), l'un des plus importants au monde, d'une capacité totale de 1,2 GW. Le projet utilisera les panneaux Topcon 725 Wp de type N produits localement par Tosyalı sous la marque Tosyalı V-Solar.

DAVOS, Suisse, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que l'un des principaux producteurs mondiaux d'acier vert, avec une capacité de production d'acier brut de 15 millions de tonnes par an, Tosyal ı continue d'accroître ses efforts pour produire son énergie. Tosyalı investit dans les technologies de pointe, l'intelligence artificielle et les sources d'énergie renouvelables et propres, en adhérant au principe d'éco-efficacité.

Tosyalı fait des progrès significatifs pour devenir un producteur d'acier vert entièrement intégré. Tosyalı a franchi une étape importante en atteignant une capacité installée de 235 MW avec son projet SPP, qui a couvert toutes ses installations, ce qui en fait le détenteur de la plus grande installation solaire en toiture au monde.

Tosyalı se lance dans un projet encore plus vaste et a signé un accord avec GE Vernova et son fournisseur régional Inogen pour les 120 premiers MWp du projet d'autoconsommation SPP de 1,2 GW. Le premier projet devrait être opérationnel en 2025, tandis que le projet d'une capacité de 1,2 GW devrait être achevé en 2027.

Fuat Tosyalı, Président de Tosyalı Holding, a annoncé à Davos 2025 : « Grâce à cet investissement, Tosyalı produira environ 50 % de son autoconsommation à partir de l'énergie solaire. »

Lors de son interview au World Economic Forum, Fuat Tosyalı a souligné : « Nous continuons à investir dans des technologies avancées d'énergie propre dans le cadre de notre vision “Tosyalı for a sustainable life” (Tosyalı pour une vie durable). Nous avons fait le premier pas vers l'un des plus grands projets d'autoconsommation au monde, d'une capacité de 1,2 GW, en lançant le premier projet à Osmaniye. Nous sommes heureux de collaborer avec GE Vernova, l'une des principales entreprises mondiales dans ce domaine, et Inogen, le principal entrepreneur EPC de Turquie. Ces panneaux seront déployés sur des sites SPP dans huit provinces. Ce faisant, nous visons à satisfaire environ 50 % de nos besoins énergétiques grâce à l'énergie solaire, ce qui nous rendra plus forts et plus indépendants en matière d'utilisation de l'énergie et renforcera notre position parmi les principaux producteurs d'acier vert au monde ».

Le projet de 1,2 GW de Tosyalı se distingue comme l'un des plus grands projets axés sur l'autoconsommation réalisés sous un même toit en Türkiye et dans le monde.

Contact:

Emre Ersezer

eersezer@medyaevi.com.tr

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17372b3b-1aff-43c0-ab66-2bc8b0b2a007

Fuat Tosyalı, Chairman of Tosyalı Holding Fuat Tosyalı, Chairman of Tosyalı Holding

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.