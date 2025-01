SUZHOU, Chine, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Le 23 janvier dernier a débuté l’événement phare de 2025, « Intangible Cultural Heritage Celebrates the Spring Festival - Celebrating the New Year in the Ancient City » (« Le Patrimoine Culturel Immatériel célèbre la Fête du Printemps — Fêter le Nouvel An dans la ville ancienne ») à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Organisé conjointement par le « Department of Intangible Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Tourism » (« Département du Patrimoine Culturel Immatériel du Ministère de la Culture et du Tourisme »), le « Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism » (« Département de la Culture et du Tourisme de la province du Jiangsu ») et le « Suzhou Municipal People’s Government » (« Gouvernement populaire municipal de Suzhou »), l’événement a attiré des experts, des universitaires, des héritiers et des représentants de services de conservation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

Divers projets représentatifs du patrimoine culturel immatériel et de l’essence du folklore de tout le pays ont été présentés tout au long de cet événement. Suzhou a organisé plusieurs activités de soutien remarquables telles que l’« Intangible Cultural Heritage Lantern Festival Lights Up the Ancient City » (« Festival des lanternes du patrimoine culturel immatériel illuminant la vieille ville ») et l’« Intangible Cultural Heritage New Year Paintings Paint the Ancient City » (« Peintures du Nouvel An du patrimoine culturel immatériel ornant la ville ancienne ») permettant aux citoyens et aux touristes de s’imprégner du charme du patrimoine culturel immatériel.

La courte série réalisée avec l’IA et intitulée « An 'Unusual' Suzhou-Style New Year » (« Un Nouvel An ’sortant de l’ordinaire’ à la manière de Suzhou ») élaborée avec soin par le « Suzhou Cultural Investment and Development Group » a été lancée le jour même de l’événement (consultable via ce lien http://xhslink.com/a/2ggdQoDKUYB4). Cette courte série a pour thème la célébration du Nouvel An avec le patrimoine culturel immatériel. Elle offre aux spectateurs une expérience audiovisuelle unique inscrivant l’esthétique de Suzhou dans la modernité grâce à des technologies de pointe en matière d’IA.

Dans la série, Su Xiaotao, un bébé incarné par des gravures sur bois de Taohuawu, entraîne le public dans le monde merveilleux de « Transient Life Like a Dream » (« La vie éphémère comme un rêve ») ; Shen Fu, un érudit du papier découpé, part à l’aventure dans le jardin et l’univers du papier découpé et de la gravure de Suzhou ; Li Li, une figurine en argile de l’opéra Kunqu, met en valeur le charme de l’opéra Kunqu et de la sculpture en argile dans « Dreamlike Shantang » (« L’onirisme de Shantang ») permettent aux spectateurs de découvrir de près le charme unique du patrimoine culturel immatériel. La rencontre du thé Biluochun et du thé Da Hong Pao a donné naissance à une série d’histoires captivantes.

La courte série composée de 22 épisodes sera mise à jour quotidiennement sur les plateformes officielles Douyin, WeChat Video Account et Xiaohongshu du Suzhou Cultural Investment and Development Group du 23 janvier au 13 février.

