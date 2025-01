Brunswick commence de nouveaux forages sur Lac Escale (Mirage), propriété de lithium à redevance de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’Exploration Brunswick Inc. (BRW-TSXV, BRWXF-OTCQB, 1XQ-FRA) a commencé un programme de forage de 5 000 mètres sur la propriété à redevance de Globex, Lac Escale (Mirage), localisée dans la région d’Eeyou Istchee-Baie-James au Québec. Globex détient une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3% sur les titres miniers de Lac Escale ainsi que sur les titres situés dans un rayon d’influence de 1 kilomètre de la bordure extérieure de la propriété. De plus Globex recevra une royauté anticipée de 100 000 $ par année commençant à la cinquième année de l’entente.

Le forage sera concentré sur plusieurs cibles non testées à l’est et à l’ouest du couloir de la Zone Centrale. Dans une deuxième phase, BRW ciblera les expansions potentielles de MR-3, MR-6 (voir la photo aérienne ci- bas) et du système de dykes empilés le long de leurs extensions latérales et en profondeur. De plus, un tout nouveau système de dyke minéralisé, situé à 4,5 kilomètres au nord-est de la Zone Centrale sera également foré. Les investisseurs peuvent avoir plus de détails sur ces travaux en visitant le communiqué de presse de Brunswick ici.

Limite de la bordure externe de 1km du terrain visé par le GMR de Globex





Cibles de Forages Lac Escale (Mirage) – Exploration Brunswick Inc.





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c1e13ce-a40b-47ae-973b-b6046f0aff54/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be533a3a-ec19-46e2-ad99-93eaa02b261f/fr



