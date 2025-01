Cannara Biotech annonce des produits et une part de marché nationale records pour le premier trimestre 2025, ouvrant la voie à un élan continu en 2025

Produits records : Des produits nets de 25,1 millions de dollars au T1 2025, soit une augmentation de 29 % par rapport aux 19,5 millions de dollars du T1 2024, grâce à une forte demande de produits de cannabis de qualité supérieure.





Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre fiscal 2025 pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2024, Les états financiers consolidés condensés intermédiaires pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2024, ainsi que le rapport de gestion qui l’accompagne, en visitant le site Web de la Société à l’adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs/ , ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca .

« Je suis heureux d'annoncer à nos actionnaires que nos résultats du T1 2025 ont permis de réaliser le trimestre le plus solide de l'histoire de la Société, produisant des records pour la Société en termes de parts de marché, de chiffre d'affaires, de BAIIA ajusté, de flux de trésorerie d'exploitation et de flux de trésorerie disponible mettant en évidence l'exécution réussie sur de notre stratégie commerciale à long terme et notre leadership dans le secteur », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Les produits nets ont augmenté de 29 % à 25,1 millions de dollars par rapport au T1 2024, marquant le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de notre histoire. Au cours du trimestre, nous avons atteint une part de marché record, augmentant notre part de marché canadienne de plus de 28 % pour atteindre 4,1 %, avec des gains notables dans toutes les provinces où nous sommes autorisés à vendre. Ces résultats soulignent l’adoption croissante de nos produits de cannabis de qualité supérieure et la bonne exécution de nos stratégies de vente et de marketing. »

« En prévision de 2025, nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée en prévoyant d'ouvrir deux nouvelles zones de culture, ce qui augmentera notre capacité de 6 000 kg par an, et d'introduire plus de 20 produits dans des segments existants ou non satisfaits jusqu'à présent. L'augmentation de notre capacité de production et ces lancements de produits nous positionnent pour capitaliser sur la demande croissante des consommateurs pour nos marques, tout en renforçant notre leadership sur le marché canadien du cannabis. Nous restons déterminés à assurer une croissance durable de nos revenus, à développer nos capacités de production et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos parties prenantes », a conclu M. Krivorot.

« Notre performance financière au T1 2025 met en évidence la solidité du modèle opérationnel de Cannara Biotech et notre engagement indéfectible en faveur d’une gestion rigoureuse des coûts et de l’efficacité opérationnelle tout en continuant à développer l’activité », a commenté Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. « La marge brute avant ajustements de juste valeur a augmenté de 23 % pour atteindre 9,8 millions de dollars au T1 2025, contre 7,9 millions de dollars au T1 2024, grâce à l’extension des capacités de production, à l’augmentation des rendements et à la baisse des coûts de production. Les marges bénéficiaires brutes ont également rebondi de manière significative en raison de l'amélioration des rendements du cannabis, reflétant les objectifs à long terme que nous nous efforçons d’atteindre, passant de 30% au T4 2024 à 39% au T1 2025. »

« Nous avons réalisé notre quinzième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif, totalisant 6 millions de dollars, ce qui souligne l’évolutivité et la rentabilité de nos activités. Le flux de trésorerie d’exploitation a bondi à 5,8 millions de dollars, en hausse significative par rapport à 0,8 million de dollars au T1 2024, et nous avons dégagé un flux de trésorerie disponible record de 4,6 millions de dollars, en hausse par rapport à $ (2,0) millions de dollars au premier trimestre 2024. Ce profil de rentabilité à la pointe de l'industrie est le reflet de notre leadership extrêmement ciblé, de nos installations de production de premier ordre et des nombreux avantages concurrentiels inhérents à notre plateforme d'exploitation, et nous permettra de renforcir davantage notre situation financière en plus d’investir dans des initiatives de croissance stratégiques », a conclu M. Sosiak.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2025

T1 2025 vs T1 2024 Faits saillants de la période comparable

Les produits bruts du cannabis ont augmenté de 33 % pour atteindre 34,9 millions de dollars au premier trimestre 2025, contre 26,3 millions de dollars au premier trimestre 2024, grâce à une pénétration plus profonde du marché, à de nouvelles entrées sur le marché et à l’ajout de nouvelles génétiques et de nouveaux produits.

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté de 29 % pour atteindre 25,1 millions de dollars au premier trimestre 2025, contre 19,5 millions de dollars au premier trimestre 2024.

La marge brute avant ajustements de juste valeur a augmenté de 23 % pour atteindre 9,8 millions de dollars au T1 2025, contre 7,9 millions de dollars au T1 2024, soutenue par l’expansion des capacités de production, l’augmentation des rendements et la baisse des coûts de production.

La marge brute avant ajustements de juste valeur s’est établie à 39 % au T1 2025, en légère baisse par rapport aux 41 % du T1 2024.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté pour atteindre 4,2 millions de dollars au T1 2025, contre 3,4 millions de dollars au T1 2024, reflétant la hausse des ventes et la baisse des coûts de production, compensées par l’augmentation des dépenses de vente et de marketing.

Le bénéfice net s’élève à 2,3 millions de dollars au T1 2025, en légère hausse par rapport aux 2,1 millions de dollars du T1 2024, la hausse des revenus ayant été compensée par l’augmentation des dépenses de vente et de marketing.

Le BAIIA ajusté 3 a augmenté de 16 %, passant de 5,2 millions de dollars au premier trimestre 2024 à 6,0 millions de dollars au premier trimestre 2025.

a augmenté de 16 %, passant de 5,2 millions de dollars au premier trimestre 2024 à 6,0 millions de dollars au premier trimestre 2025. Les flux de trésorerie d’exploitation ont bondi à 5,8 millions de dollars au premier trimestre 2025, contre 0,8 million de dollars au premier trimestre 2024.

Le flux de trésorerie disponible 3 s’est considérablement amélioré, augmentant de 6,6 millions de dollars, passant d’un montant négatif de 2,0 millions de dollars au premier trimestre 2024 à 4,6 millions de dollars au premier trimestre 2025.

s’est considérablement amélioré, augmentant de 6,6 millions de dollars, passant d’un montant négatif de 2,0 millions de dollars au premier trimestre 2024 à 4,6 millions de dollars au premier trimestre 2025. Le bénéfice par action a augmenté pour atteindre 0,03 $ au premier trimestre 2025, contre 0,02 $ au premier trimestre 2024.

T1 2025 vs T4 2024 Faits saillants de la période précédente

Les produits bruts du cannabis avant les taxes accises ont augmenté de 11% d’un trimestre à l’autre, passant de 31,4 millions de dollars au T4 2024 à 34,9 millions de dollars au T1 2025, grâce à la croissance organique au Québec et sur d’autres marchés, soutenue par des efforts de vente et de marketing ciblés pour étendre la distribution en dehors du Québec.

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté de 7 % par rapport au trimestre précédent, passant de 23,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 25,1 millions de dollars au premier trimestre 2025.

La marge brute avant ajustements de juste valeur a augmenté de 39 % par rapport au trimestre précédent, passant de 7,0 millions à 9,8 millions, ce qui reflète l’augmentation des ventes, une plus grande pénétration des parts de marché et les économies de coûts réalisées grâce aux économies d’échelle.

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur s’est considérablement amélioré, passant de 30 % au quatrième trimestre 2024 à 39 % au premier trimestre 2025, car les rendements de culture plus élevés du cannabis récolté au premier trimestre 2025 ont stimulé la rentabilité par rapport au quatrième trimestre 2024. Les investissements dans l’efficacité de la culture continuent de maximiser le rendement.

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 4,2 millions de dollars au T1 2025, contre 5,1 millions de dollars au T4 2024, la baisse du QoQ étant imputable à la diminution du gain de juste valeur non réalisé (0,4 million de dollars au T1 2025 contre 3,8 millions de dollars au T4 2024).

Le bénéfice net a diminué de 60 %, passant de 5,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 2,3 millions de dollars au premier trimestre 2025, en raison d’un écart de juste valeur de 3,4 millions de dollars, de coûts de vente et de marketing plus élevés et de la comptabilisation d’actifs d’impôts différés de 2,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Le BAIIA ajusté 3 a augmenté de 63 % par rapport au trimestre précédent, passant de 3,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 6,0 millions de dollars au premier trimestre 2025.

a augmenté de 63 % par rapport au trimestre précédent, passant de 3,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 6,0 millions de dollars au premier trimestre 2025. Les flux de trésorerie d’exploitation sont passés de 3,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 5,8 millions de dollars au premier trimestre 2025, reflétant l’augmentation des ventes et l’amélioration de la marge brute (39 % au premier trimestre 2025 contre 30 % au quatrième trimestre 2024).

Le flux de trésorerie disponible3 a augmenté de 1,9 million de dollars en glissement trimestriel, passant de 2,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 4,6 millions de dollars au premier trimestre 2025.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Au cours du trimestre, la Société a continué à se concentrer sur l’exécution, en développant ses opérations et sa chaîne d’approvisionnement pour répondre à l’augmentation des ventes et de la part de marché au Canada. La Société a atteint sa part de marché et son chiffre d’affaires les plus élevés au premier trimestre 2025 et s’attend à ce que son élan se poursuive tout au long de l’année 2025, à mesure qu’elle continuera à mettre en œuvre ses stratégies de vente et de marketing. Cette forte demande des consommateurs est une preuve supplémentaire de la demande non satisfaite et non capturée pour les marques phares de Cannara, et renforce notre stratégie d'expansion des capacités de culture.

Innover pour dominer le marché

Les points forts du lancement du portefeuille de produits de Cannara pour le premier trimestre 2025 sont les suivants :

Nugz Cured Resin All-in-one Vapes (Lemon Linx T1 2025 ; G Sherb Lancement au T2 2025).

Concentrés Nugz Shatter (Early Lemon Berry, Cuban Linx).

Nugz Stinky Cheese Infused Joints (marque de joints infusés #1 au Québec).

Tribal Trifecta Infused Pre-rolls (joints infusés avec de la résine et des diamants assortis à la génétique de la fleur: Cuban Linx, Gelato Mint ; 2 autres extensions de la ligne de produits sont prévues pour le deuxième trimestre 2025).

Pour l’exercice 2025, la Société prévoit de lancer plus de 20 nouveaux produits dans des segments nouveaux et existants du cannabis, y compris nos nouveaux appareils de vapotage tout-en-un sous les marques Tribal et Nugz, et de nouveaux arômes pour les joints infusés de qualité supérieure Trifecta de Tribal.

Accroître la part de marché et renforcer le leadership au Canada

L’industrie canadienne du cannabis poursuit son évolution rapide, stimulée par la légalisation fédérale relativement récente du cannabis à usage adulte, il y a un peu plus de six ans. Grâce aux installations, à la marque et au portefeuille génétique de Cannara, ainsi qu’à ses avantages concurrentiels, la réponse du marché a permis à la Société de consolider sa présence sur les quatre plus grands marchés du Canada, à savoir l’Ontario, l’Alberta, le Québec et la Colombie-Britannique, et de s’implanter sur trois marchés secondaires. Le tableau ci-dessous présente la part de marché nationale et provinciale de la Société pour le dernier trimestre achevé, ainsi qu’une comparaison avec le trimestre précédent et de la même période de l’année précédente. Les performances récentes de Cannara dans les différentes provinces mettent en évidence son succès continu sur tous les marchés, démontrant ainsi sa capacité à prendre des parts de marché à ses concurrents.

T1 2025 vs T4 2024 - Part de marché nationale et par province4

Le tableau ci-dessous présente la part de marché nationale et par provinciale de la Société pour le dernier trimestre achevé, ainsi qu’une comparaison avec le trimestre précédent.

Part du marché national (trimestre sur trimestre) T1 2025 T4 2024 Écart Cannara Biotech Inc. 4.1% 3.2% +28.1%





Province T1 2025 T4 2024 Écart Québec 12.5% 11.9% +5.0% Ontario 2.6% 2.3% +13.0% Alberta 2.4% 1.8% +33.3% Colombie-Britannique 1.5% 1.4% +7.1% Saskatchewan 1.7% 1.5% +13.3% Manitoba 1.0% 0.8% +25.0% Nouvelle-Écosse 0.4% 0.1% +300.0%



T1 2025 vs T1 2024 - Part de marché nationale et par province5

Le tableau ci-dessous présente la part de marché provinciale de la Société pour le dernier trimestre achevé, ainsi qu’une comparaison avec le trimestre de l’année précédente.

Part du marché national (trimestre sur trimestre) T1 2025 T1 2024 Écart Cannara Biotech Inc. 4.1% 2.6% +57.7%





Province T1 2025 T1 2024 Écart Québec 12.5% 8.7% +43.7% Ontario 2.6% 3.1% -16.1% Alberta 2.4% 1.4% +71.4% Colombie-Britannique 1.5% 0.9% +66.7% Saskatchewan 1.7% 0.2% +750.0% Manitoba 1.0% - - Nouvelle-Écosse 0.4% - -



FINANCEMENT ET TRANSACTION EN CAPITAL

Financement

La Société dispose d’une facilité de crédit renouvelable de 10 millions de dollars auprès de la Banque de Montréal pour son fonds de roulement, avec des échéances de 30, 60 ou 90 jours renouvelables à l’échéance. Au T1 2025, la Société a prolongé toutes les tranches de 90 jours, a tiré 500 000 $ supplémentaires et a utilisé les fonds à des fins du fonds de roulement. Au 30 novembre 2024, le taux d’intérêt moyen pondéré était de 7,56 %, avec un solde de 6 759 298 $.

Transactions en capital

Au cours du premier trimestre 2025, la Société a octroyé un total de 525 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 1,00 $, 115 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 1,80 $ ainsi que 625 000 UAP avec certaines conditions de performance et 90 000 UAR sans conditions de performance aux employés et aux membres du conseil d’administration sous réserve de certaines conditions d’acquisition conformément au plan d’options d’achat d’actions et au plan d’unités d’actions restreintes pour les employés de la Société. Après la fin du trimestre, le 6 janvier 2025, la Société a émis 625 000 actions ordinaires pour les UAR qui ont été acquises.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS SÉLECTIONNÉS

Périodes de trois mois closes le Informations financières sélectionnées 30 nov. 2024 30 nov. 2023 Principaux faits saillants financiers Produits nets 1 $ 24,954,810 $ 19,426,528 Autres produits 115,604 56,766 Total des produits 25,070,414 19,483,294 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 9,781,764 7,935,717 Marge brute 10,178,885 8,235,356 Charges opérationnelles 5,946,806 4,796,710 Bénéfice opérationnel 4,232,079 3,438,646 Charges financières nettes 1,198,165 1,331,367 Bénéfice net avant impôt 3,033,914 2,107,279 Bénéfice net 2,305,863 2,107,279 BAIIA ajusté 2 5,997,320 5,170,812 Pourcentage du Total des produits Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits 3 39 % 41 % Marge brute en tant que pourcentage du total des produits 4 41 % 42 % Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits 5 17 % 18 % Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 6 12 % 11 % Bénéfice net en tant que pourcentage du total des produits 7 9 % 11 % BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits 8 24 % 27 % Bénéfice par action Bénéfice de base par action $ 0.03 $ 0.02 Bénéfice dilué par action $ 0.03 $ 0.02 Au

30 nov. 2024 31 août 2024 Trésorerie $ 10,261,185 $ 6,620,387 Comptes débiteurs 12,934,566 13,036,873 Actifs biologies 5,585,666 6,649,591 Stocks 36,154,108 33,423,515 Fonds de roulement 9 36,740,937 40,471,844 Total de l'actif 161,003,940 154,719,973 Total des passifs courants 36,504,270 27,002,000 Total des passifs non-courants 33,920,914 39,766,484 Actifs nets 90,578,756 87,951,489 Flux de trésorerie disponibles10 4,617,194 2,693,427





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 Le bénéfice brut avant ajustements de juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR et (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et supplémentaires. Dans ce communiqué de presse, les mesures non conformes aux PCGR et ratios financiers supplémentaires suivants sont utilisés : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, marge brute segmentée avant ajustements de la juste valeur en pourcentage des produits totaux sectoriels, marge brute segmentée en pourcentage des produits totaux sectoriels, bénéfice opérationnel segmenté en pourcentage des produits totaux sectoriels, marge brute en pourcentage des produits totaux et BAIIA ajusté en pourcentage des produits totaux. Vous trouverez plus de détails sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et sur d’autres mesures financières à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour l’exercice terminé le 30 novembre 2024, qui est affiché sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca Les rapprochements des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent différer de calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux normes IFRS.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du revenu net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des revenus est un ratio nancier non conforme aux PCGR, déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des produits.

Périodes de trois mois closes le Rapprochement du BAIIA ajusté 30 nov. 2024 30 nov. 2023 Revenu net $ 2,305,863 $ 2,107,279 Ajustements : Variations de la juste valeur des stocks vendus 5,918,731 6,224,666 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (6,315,852 ) (6,524,305 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,483,084 1,022,277 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 356,665 723,577 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 1,209 5,380 Rémunération fondée sur les actions 321,404 280,571 Charges financières nettes 1,198,165 1,331,367 Impôt 728,051 - BAIIA ajusté* 5,997,320 5,170,812 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits** 24 % 27 %

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio non conforme aux PCGR

Rapprochement du flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché de la trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure nancière IFRS la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Rapprochement des flux de trésorerie disponible 30 nov. 2024 30 nov. 2023 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 5,834,463 $ 782,912 Ajustement: Dépenses en capital 1,217,269 2,773,618 Flux de trésorerie disponibles* 4,617,194 (1,990,706 )

*Mesure financière non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement du fonds de roulement

Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure nancière conforme aux PCGR la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Au Rapprochement du fonds de roulement 30 nov. 2024 31 août 2024 Total des actifs courants $ 73,245,207 $ 67,473,844 Total des passifs courants 36,504,270 27,002,000 Fonds de roulement* $ 36,740,937 $ 40,471,844

*Mesure financière non conforme aux PCGR

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca



A PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention, ni l’obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les déclarations prospectives concernent des événements ou des performances futurs et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles portent notamment sur la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses activités d’expansion prévues, ses offres de produits anticipées, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres des contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un chef de file dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas »,"ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des termes tels que « peut », « futur », « attendu », « a l’intention » et « estimations ». De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs/ .

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle considère comme non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été émises lors de la préparation des déclarations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances de l’entreprise, les conditions du marché, ainsi que la demande des clients. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

1 Selon les données de Hifyre pour les périodes de juin 2024 à août 2024 et de septembre 2024 à novembre 2024 dans toutes les provinces énumérées, à l’exception du Québec et de la Nouvelle-Écosse où Weed Crawler et les données brutes de la NSLC ont été jugées plus précises.

2 Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

3 Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

4 Selon les données de Hifyre, pour les périodes de juin 2024 à août 2024 et de septembre 2024 à novembre 2024 pour toutes les provinces énumérées, à l'exception du Québec, où Weed Crawler et la Nouvelle-Écosse, où les données de gros de la NSLC ont été jugées plus précises.

5 Selon les données de Hifyre, pour les périodes de septembre 2023 à novembre 2023 et de septembre 2024 à novembre 2024 pour toutes les provinces énumérées, à l'exception du Québec, où Weed Crawler et la Nouvelle-Écosse, où les données de gros de la NSLC ont été jugées plus précises.

