Alphalink lance un showroom sur son site de Pornic

Alphalink présente une initiative originale en annonçant le lancement d’un espace Showroom à Pornic où la société présentera ses différentes innovations et son savoir-faire.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécoms. Opérateur d'infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

Positionner l’innovation au centre de sa stratégie

Depuis sa création, le groupe Alphalink a toujours positionné l’innovation comme un moteur de sa croissance. Dans ce contexte, le groupe propose à ses clients des offres de nouvelle génération qui permettent de répondre efficacement aux besoins de transformation digitale des entreprises. Au regard de ces éléments et pour présenter l’étendue de son offre, le groupe a décidé d’investir pour créer un espace unique où les clients et partenaires pourront découvrir concrètement l’offre, la gamme de service et le savoir-faire d’Alphalink.

Au sein de ce Showroom seront notamment mis en avant différents sujets d’expertise sur lesquels Alphalink bénéficie d’un réel savoir-faire : outils de cybersécurité, plateforme de gestion pour les partenaires, solutions collaboratives, téléphonie, infrastructure de connexion… Cet espace de démonstration unique sur le marché est l’occasion d’avoir une vision centralisée et unique des domaines d’intervention du groupe.

Alexandre Nicaise chez Alphalink « En quelques années, nous avons largement renforcé nos axes d’expertise et lancé de très nombreuses offres complémentaires. Pour permettre à nos clients de mieux les appréhender et de percevoir l’étendue de nos domaines d’intervention, il nous a paru indispensable de lancer cet espace de présentation. Cela nous permet également d’accentuer notre avantage concurrentiel et de pouvoir évoquer avec nos clients et prospects des projets concrets en leur présentant des domaines d’application et cas d’usage. »

