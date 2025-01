CGTN: Xi Jinping bezoekt door overstromingen getroffen bewoners in aanloop naar Lentefestival

CGTN publiceert een artikel over het recente bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan een dorp in de provincie Liaoning in het noordoosten van China dat in augustus vorig jaar werd getroffen door zware overstromingen. Het artikel belicht de traditie van de president om gewone burgers te bezoeken in de aanloop naar het Lentefestival, beschrijft hartverwarmende momenten tijdens zijn bezoeken en legt uit hoe Xi's acties tonen dat hij zich sterk inzet om mensen een gelukkig leven te geven.

BEIJING, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Met nog iets meer dan een week te gaan tot het Lentefestival, de belangrijkste feestdag op de Chinese kalender, bereiden de gezinnen die getroffen zijn door overstromingen in het dorp Zhujiagou, in de provincie Liaoning in het noordoosten van China, zich voor om het Chinees Nieuwjaar te vieren in nieuwe huizen.

In augustus vorig jaar werd de prefectuur Suizhong in Liaoning geteisterd door stortregens. Hierdoor ontstonden ernstige overstromingen met zware gevolgen voor 185.000 inwoners in 110 dorpen in 10 verschillende gemeenten. Het laaggelegen dorp Zhujiagou werd bijzonder zwaar getroffen. Wegen werden verwoest, meer dan 70 hectare landbouwgrond overstroomde en meer dan 50 huizen raakten beschadigd, waarvan 41 onherstelbaar.

De 186 dorpsbewoners van de 41 getroffen huishoudens werden gezamenlijk geëvacueerd naar een nieuwe, hoger gelegen locatie. Begin september werd een bouwproject gestart om ervoor te zorgen dat de bewoners een dak boven hun hoofd hadden voordat de koude winter in het noordoosten van China zou aanbreken. Op 24 oktober 2024 hadden al deze dorpelingen hun intrek genomen in de nieuw gebouwde huizen.

Afgelopen woensdag maakte president Xi Jinping tijd vrij in zijn drukke schema om de dorpelingen in Zhujiagou te bezoeken, ondanks de vrieskou.

Xi, die ook algemeen secretaris is van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC), inspecteerde de voortgang van het herstel en de wederopbouw na de ramp en vroeg de lokale bevolking naar de kwaliteit van de herbouwde huizen en hun dagelijkse leefomstandigheden.

"Huludao werd vorig jaar getroffen door zware overstromingen. Ik heb me zorgen om jullie gemaakt en ben gekomen om jullie een bezoek te brengen voor het Lentefestival," zei Xi tegen de dorpelingen.

"Wat ik vandaag heb gezien, geeft me een opgelucht gevoel," voegde hij eraan toe.

'Mensen kunnen altijd rekenen op de Partij en de regering'

Xi wees op een aantal natuurrampen die zich vorig jaar op diverse plekken in het land hebben voorgedaan en verklaarde woensdag er vertrouwen in te hebben dat het herstel en de wederopbouw in de getroffen gebieden succesvol zullen zijn.

"De mensen komen altijd op de eerste plaats," zei Xi. "De mensen kunnen in de moeilijkste tijden altijd rekenen op de Partij en de regering, en we zullen hen helpen moeilijkheden te overwinnen en hun huizen weer op te bouwen."

Terugkijkend op eerdere bezoeken van de president in de aanloop naar het Lentefestival, is duidelijk dat "wederopbouw na rampen" een belangrijk thema is dat om een krachtige aanpak vraagt.

Naast het recente bezoek aan Zhujiagou bezocht Xi in februari vorig jaar de slachtoffers van de overstromingen in het dorp Diliubu in de gemeente Tianjin. Hij zei tegen de dorpelingen: "Alleen als de mensen veilig zijn, kan het land tot bloei komen", en voegde eraan toe dat het centrale leiderschap van de Partij "een resolutie heeft aangenomen om de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren door sterkere inspanningen voor de ontwikkeling van waterretentie- en overstromingsbeheerprojecten".

In januari 2022 trotseerde hij de sneeuw om mensen te bezoeken in een klein dorp genaamd Fengnanyuan in de Noord-Chinese provincie Shanxi, dat zwaar was getroffen door overstromingen in het najaar. "De vastberadenheid van de CPC om ervoor te zorgen dat alle Chinezen een gelukkig leven leiden is al meer dan een eeuw onveranderd en zal niet afnemen," zei Xi.

Hij bezocht in februari 2018 ook Yingxiu, een gemeente in de prefectuur Wenchuan in de provincie Sichuan, die het epicentrum was van een zware aardbeving die in 2008 tienduizenden mensen het leven kostte. "Mijn taak is om de mensen te dienen," zei Xi tijdens het bezoek.

Op bezoek bij gewone mensen

Het bezoek aan Liaoning is een voortzetting van een traditie die Xi al 13 jaar op rij in ere houdt: op bezoek gaan bij de gewone mensen in de aanloop naar het Lentefestival, wat voor veel hartverwarmende momenten zorgt.

Tijdens een inspectie voorafgaand aan het Lentefestival in Zhangjiakou, provincie Hebei, in januari 2017, bezocht Xi het dorp Desheng, waar hij een dorpeling hielp de inkomsten en uitgaven van het huishouden nauwkeurig te berekenen.

In februari 2016 bezocht Xi het dorp Shenshan in de provincie Jiangxi, waar hij samen met de dorpelingen de nieuwjaarslekkernij ciba bereidde, een traditionele kleverige rijstcake. Hij zei dat het fijnstampen van de snack met een hamer een goede lichaamsoefening was.

Toen hij in januari 2014 op inspectie was in de noordelijke autonome regio Binnen-Mongolië, bezocht Xi een kindertehuis waar hij gebarentaal gebruikte om met slechthorenden te communiceren. In zijn laatste nieuwjaarsboodschap benadrukte Xi Jinping opnieuw dat "van alle taken die voor ons liggen, de belangrijkste is om te zorgen voor een gelukkig leven voor onze mensen". Het drukke schema van de president is het onomstotelijke bewijs dat hij de daad bij het woord voegt.

