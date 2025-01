Métaux Genius annonce la clôture une deuxième tranche d’un placement privé et conclut un accord de marketing

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV: GENI) (la «Société») annonce que, suite à son communiqué du 17 décembre 2024, la Société a clôturé la tranche finale de son placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») pour un produit brut de 247 000 $ et a émis 3 087 500 unités.

Aux termes de la première et deuxième tranche du placement, Métaux Genius a réalisé un produit brut global de 947 000 $ et a émis 11 837 500 unités.

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi bon de souscription d’actions ordinaires (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,12 $ par action ordinaire pour une période de 24 mois.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont soumis à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera quatre mois et un jour après leur date d’émission. Le placement demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

La Société prévoit affecter le produit net du placement au développement du portefeuille de la Société au Québec et au Maroc, incluant de potentielles opportunités de croissance, ainsi que pour le fonds de roulement.

Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendée de temps à autre (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le respect des exigences d'enregistrement de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des exigences applicables des États ou selon des dispenses applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans une telle juridiction.

Accord de services de marketing numérique

Métaux Genius a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente de services de marketing numérique (l'« entente ») avec Senergy Communications Capital Inc. (« Senergy »). En vertu de l'entente, Senergy fournira une gamme complète de services, y compris la publicité numérique, la gestion des programmes médias, le marketing des médias sociaux et la communication avec les actionnaires. L'entente est d'une durée de quatre mois, du 1er janvier au 30 avril 2025, et Métaux Genius s'engage à verser un montant de 40 000 $CAN plus la TPS pour ces services.

Coordonnées - Senergy Communications Capital Inc.

PDG : Aleem Fidai

Adresse : 1122 Mainland Street, Suite 228, Vancouver, BC V6B-5L1

Courriel : aleem@senergy.capital

Téléphone : (778) 772-6740

Site web : www.senergy.capital

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Maroc et au Canada.

Pour plus d’informations

Métaux Genius Inc.

Téléphone : 579-476-7000

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l’entreprise

Courriel : pogoulet@geniusmetals.com

1-450-821-5270 Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : ggoulet@geniusmetals.com

1-514-294-7000

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

