ITC London: Duck Creek Technologies veranstaltet Diskussionsrunde zum Thema „Forecasting the Future of Commercial Lines Insurance“

Das Unternehmen präsentiert seine moderne Cloud-native Suite für Versicherer

LONDON, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, die die Zukunft der Schaden-/Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche neu definieren, ist gemeinsam mit Partnern und Branchenführern auf der ITC London vertreten, die am 27. und 28. Januar in The Brewery in London stattfindet.

Neben der Messebeteiligung wird Matt Priestley, Director of Solution Architecture bei Duck Creek, eine Diskussionsrunde zum Thema „Forecasting the Future of Commercial Lines Insurance“ leiten, die sich schwerpunktmäßig mit Innovationen und den bevorstehenden großen Herausforderungen für Versicherer beschäftigt. Die Diskussionsrunde findet am Montag, den 27. Januar von 15:00 bis 16:00 Uhr im Lower Sugar Room statt.

Auf dem Event wird Duck Creek zudem darlegen, wie Versicherer mit Hilfe seiner Technologie das Versicherungswesen in das digitale Zeitalter führen können. Die Duck Creek Suite bietet Versicherern, die Kunden weltweit betreuen, mit ihren multigeografischen Funktionen auf einer einzigen Instanz, einschließlich mehrwährungsfähiger und mehrsprachiger Korrespondenz, einen echten Mehrwert. Mit der umfassenden Suite cloudbasierter Lösungen können Abläufe rationalisiert werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die digitale Transformation zu beschleunigen. Interessierte sind eingeladen, Duck Creek am Stand Nr. 2 zu besuchen, um mehr über die Lösungen von Duck Creek zu erfahren:

Die Duck Creek Suite, Low-Code-Konfigurationstools, offene APIs und Add-on-Produkte, die als Einzelkomponenten oder als eine zusammenhängende Einheit implementiert und in das Insurtech-Ökosystem integriert werden können. Dazu gehören Duck Creek Policy, eine flexible, umfassende und skalierbare SaaS-Lösung, die eine optimierte Policenverwaltung ermöglicht; Duck Creek Billing, eine ganzheitliche Lösung für die Abrechnung von Versicherungsleistungen, die Abrechnungsprozesse optimiert und das Kundenerlebnis verbessert; sowie Duck Creek Claims, eine SaaS-Lösung, die Arbeitsabläufe automatisiert, die Datenanalyse mit Hilfe von Analysetools vereinfacht und sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt, um den gesamten Vorgang von der ersten Meldung bis zur Endabrechnung zu optimieren.

Duck Creek Payments Facilitator, eine moderne End-to-End-Zahlungslösung, die den Zahlungsverkehr von Versicherungsunternehmen vereinfacht und im Rahmen der bewährten Duck Creek-Plattform sichere Transaktionsmöglichkeiten bietet.

Duck Creek Reinsurance, eine ganzheitliche Lösung für das Rückversicherungsmanagement, die Versicherungsträgern das Management komplexer Rückversicherungsprogramme für das zedierte, übernommene und retrozedierte Geschäft, automatisierte Schadenmanagement-Rückversicherungsberechnungen, Cash Application und Reporting ermöglicht.

Duck Creek Loss Control, eine umfassende, mit Duck Creek Policy integrierte Plattform für die Schadenskontrolle, die die Schadenregulierung optimiert und eine Risikoanalyse für alle Versicherungsnehmer ermöglicht, um Forderungen zu reduzieren, die Preisgestaltung zu optimieren und die Kundenbindung zu erhöhen.

„Technologieinnovationen verändern die Art und Weise, wie Versicherungsunternehmen Versicherungsleistungen implementieren, und Duck Creek ist der Wegbereiter dieses Wandels“, so Elodie Hilderal, Managing Director EMEA bei Duck Creek Technologies. „Auf der ITC London haben wir die Gelegenheit, unsere Produkte zu präsentieren und uns mit Branchenführern über technologische Fortschritte und neue Branchentrends auszutauschen. So können wir unseren Kunden Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihre Geschäftsabläufe für das moderne Zeitalter neu definieren können.“

Experten von Duck Creek stehen während der gesamten Messe für persönliche Gespräche zur Verfügung. Unter Booking Link können Sie einen Termin für ein Meeting mit Duck Creek auf der ITC London vereinbaren.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden-/Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X.

