Boron Carbide Market Growth to Accelerate at 5.3%, Projected to Reach USD 298.4 Million by 2035 | Future Market Insights, Inc.

The boron carbide market is experiencing steady growth, driven by its unique properties such as high hardness, lightweight nature, and heat resistance. It finds extensive applications in key sectors like defense, nuclear energy, aerospace, electronics, and renewable energy. In defense, boron carbide is crucial for advanced body armor, vehicle protection, and helmets. In the nuclear energy sector, it plays a vital role in radiation absorption in reactors.

NEWARK, Del, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global boron carbide market is expected to reach a value of USD 177.6 million in 2025 and expand to USD 298.4 million by 2035. The market is likely to grow at a strong compound annual growth rate (CAGR) of 5.3% during the forecast period of 2025 to 2035. The market earned USD 169.9 million in 2024 and is likely to grow by 4.6% year-over-year in 2025.

The market of boron carbide is steadily growing between the period 2025-2035 because its application across highly critical sectors has increased considerably to date. With respect to many properties like superior hardness, being light, heat-resistant, it provides innumerable potential applications that help the sector's growth significantly.

Much of this growth will be driven by increased investment in defense, especially body armor, vehicle protection systems, and helmets, among others. Boron carbide's usage in absorbing lethal radiation is also going to increase; this is more so in Asia-Pacific and European nuclear reactors where these regions continue to expand nuclear energy capabilities.

Renewable energy and electronics sectors are also likely to make significant contributions to market growth. In renewable energy, boron carbide is used in solar power systems and to enhance energy storage within advanced battery technologies. Its usage in electronics is also expected to increase, particularly for polishing silicon wafers and in several thermoelectric applications.

New investments in the technological advancement and energy infrastructure in countries such as China, South Korea, and the United States are going to keep demand for boron carbide very high in those regions.

What are the key challenges faced by the boron carbide market?

The main challenges that may affect the growth of the boron carbide market are that there are several key challenges facing this market. One major challenge relates to the production cost of boron carbide, a product of highly complex manufacturing processes and expensive raw materials. It has, therefore, often limited its affordability and widespread use through cost-sensitive industries. This market is further faced with competitive pressure from cheaper alternatives such as silicon carbide and aluminum oxide, where unique properties of boron carbide are not essential in most applications.

Another challenge is the environmental and safety concerns associated with the production and use of boron carbide, especially in regions with strict regulatory frameworks. The recycling and disposal of boron carbide materials, especially from defense and nuclear applications, also pose logistical and regulatory challenges. Additionally, raw material availability and geopolitical factors affecting the supply chain can create uncertainties in the market. Overcoming these challenges will require technological advancements to lower production costs, improve recycling capabilities, and address environmental concerns.

“The boron carbide industry is set for significant growth, driven by its critical applications in defense, nuclear energy, and advanced electronics. With increasing demand for high-performance materials, the market is poised to expand rapidly, fueled by technological advancements and investments in energy sectors worldwide.” - says Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

How are renewable energy and electronics expected to impact the boron carbide market?

The renewable energy and electronics sectors will significantly impact the growth of the boron carbide market. In renewable energy, boron carbide is increasingly used in solar power systems and advanced batteries, where it enhances energy storage capabilities. This demand for efficient and durable materials is expected to grow as the shift toward clean energy continues globally. In the electronics industry, boron carbide is used to polish silicon wafers and is widely used in thermoelectric applications. These applications are likely to grow further with technological advancements and the increased production of electronic devices. Investment in key regions like China, South Korea, and the United States will positively impact energy and technology infrastructure; hence, growth in boron carbide use is anticipated.





Key Industry Highlights for the Boron Carbide Market:

Market Valuation : Estimated at USD 177.6 million in 2025, projected to reach USD 298.4 million by 2035, growing at a CAGR of 5.3%.

: Estimated at USD 177.6 million in 2025, projected to reach USD 298.4 million by 2035, growing at a CAGR of 5.3%. Defense Sector Growth : High demand driven by applications in body armor, vehicle protection, and helmets.

: High demand driven by applications in body armor, vehicle protection, and helmets. Nuclear Energy Applications : Increasing usage in radiation absorption, particularly in Asia-Pacific and Europe due to expanding nuclear energy capacities.

: Increasing usage in radiation absorption, particularly in Asia-Pacific and Europe due to expanding nuclear energy capacities. Renewable Energy Contribution : Key role in solar power systems and advanced battery technologies, supporting clean energy initiatives.

: Key role in solar power systems and advanced battery technologies, supporting clean energy initiatives. Electronics Demand : Rising adoption in silicon wafer polishing and thermoelectric devices, driven by technological advancements.

: Rising adoption in silicon wafer polishing and thermoelectric devices, driven by technological advancements. Regional Investments : Growth fueled by energy and technology sector investments in China, South Korea, and the United States.

: Growth fueled by energy and technology sector investments in China, South Korea, and the United States. Unique Properties : High hardness, lightweight nature, and heat resistance make boron carbide indispensable across multiple industries.

: High hardness, lightweight nature, and heat resistance make boron carbide indispensable across multiple industries. Emerging Opportunities: Expanding applications in renewable energy storage and advanced electronics offer significant growth potential.

Key Drivers of Boron Carbide Market Growth:

Increasing Defense Investments : Rising demand for advanced body armor, vehicle protection systems, and helmets due to heightened focus on military modernization and security.

: Rising demand for advanced body armor, vehicle protection systems, and helmets due to heightened focus on military modernization and security. Expanding Nuclear Energy Sector : Growing adoption of boron carbide for radiation absorption in nuclear reactors, especially in Asia-Pacific and Europe as these regions enhance nuclear energy capabilities.

: Growing adoption of boron carbide for radiation absorption in nuclear reactors, especially in Asia-Pacific and Europe as these regions enhance nuclear energy capabilities. Renewable Energy Expansion : Increased usage in solar power systems and advanced battery technologies, driven by the global shift toward clean and sustainable energy sources.

: Increased usage in solar power systems and advanced battery technologies, driven by the global shift toward clean and sustainable energy sources. Electronics Industry Growth : Rising demand for boron carbide in silicon wafer polishing, thermoelectric applications, and other advanced electronic components.

: Rising demand for boron carbide in silicon wafer polishing, thermoelectric applications, and other advanced electronic components. Technological Advancements : Development of innovative applications for boron carbide in energy storage and high-performance devices, boosting its market appeal.

: Development of innovative applications for boron carbide in energy storage and high-performance devices, boosting its market appeal. Regional Investments in Infrastructure : Significant investments in energy and technological infrastructure in countries like China, South Korea, and the United States, driving regional market growth.

: Significant investments in energy and technological infrastructure in countries like China, South Korea, and the United States, driving regional market growth. Unique Material Properties : High hardness, lightweight characteristics, and excellent heat resistance make boron carbide indispensable for various industrial applications.

: High hardness, lightweight characteristics, and excellent heat resistance make boron carbide indispensable for various industrial applications. Focus on Advanced Materials: Growing preference for high-performance materials in industries such as aerospace, defense, and electronics, where boron carbide offers unmatched benefits.

Country-wise Insights

Countries Value CAGR (2025 to 2035) India 8.6% China 7.5% The USA 4.7% UK 3.1% Germany 2.1%

Trends and Innovations in the Boron Carbide Industry:

Increased Adoption in Defense Applications : Rising investments in lightweight and high-strength materials for body armor, helmets, and vehicle protection systems are driving demand for boron carbide in military applications.

: Advancements in Nuclear Energy Applications : Innovative uses of boron carbide in radiation shielding and control rods to enhance safety and efficiency in nuclear reactors.

: Integration with Renewable Energy Systems : Development of boron carbide-based materials for energy storage solutions in advanced batteries and solar power systems to support clean energy initiatives.

: Emerging Applications in Electronics : Increased use of boron carbide for silicon wafer polishing and thermoelectric devices, driven by miniaturization and advancements in electronic components.

: Research in Additive Manufacturing : Exploration of boron carbide in 3D printing technologies for creating complex, high-performance components in aerospace and defense sectors.

: Development of Nano-Structured Boron Carbide : Innovations in nano-sized boron carbide particles to improve material properties, including enhanced thermal conductivity and hardness.

: Focus on Cost-Effective Manufacturing : Efforts to reduce production costs through advancements in synthesis processes and the use of alternative raw materials.

: Sustainability Initiatives : Research into recycling and eco-friendly production techniques to address environmental concerns and comply with regulatory standards.

:

Regional Analysis for the Boron Carbide Market:

Asia-Pacific : Largest growth potential due to rising defense budgets, nuclear energy expansion, and significant investments in renewable energy and electronics sectors. Key contributors: China, South Korea, and India.

: North America : Strong demand driven by advancements in defense technology, aerospace applications, and investments in clean energy infrastructure. The United States is a major market player.

: Europe : Growing use of boron carbide in nuclear energy applications and renewable energy initiatives. Countries like Germany and France are focusing on nuclear power expansion and defense upgrades.

: Middle East & Africa : Moderate growth driven by defense sector investments and increasing interest in renewable energy projects in the region.

: Latin America : Emerging market with opportunities in renewable energy and electronics, particularly in Brazil and Mexico.

: Rest of the World : Smaller markets with gradual adoption of boron carbide in specialized applications across various industries.



:

Key Players

Schunk Ingenieurkeramik GmbH

3M Company

Washington Mills North Grafton, Inc.

Dynamic-Ceramic Limited (CoorsTek)

Sigma-Aldrich Co. LLC. (Merck Group)

UK Abrasives

TRBOR

Songshan Specialty Materials Incorporated

Bhukhanvala Industries Pvt. Ltd

Materion Corporation

Key Segmentation

By Grade:

The grade segment is divided into Abrasive, Nuclear and Refractory.

By Physical Form:

The physical form segment is categorized into Powder, Granular and Paste.

By End-Use Industry:

The end-use industry segment includes Aerospace and Defense, Automotive, Industrial Manufacturing, Nuclear Power, Mining and Metallurgy, Electronics and Semiconductors, Medical

By Region:

Regions considered in the study include North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia & Pacific, and the Middle East and Africa.





German Translation

Der globale Markt für Borcarbid soll im Jahr 2025 einen Wert von 177,6 Millionen USD erreichen und bis 2035 auf 298,4 Millionen USD anwachsen. Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2035 wird der Markt voraussichtlich mit einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen. Der Markt erwirtschaftete im Jahr 2024 169,9 Millionen USD und wird im Jahr 2025 voraussichtlich um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr wachsen.

Der Markt für Borcarbid wächst zwischen 2025 und 2035 stetig, da seine Anwendung in hochkritischen Sektoren bis heute erheblich zugenommen hat. Aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften wie überlegener Härte, Leichtigkeit und Hitzebeständigkeit bietet es unzählige potenzielle Anwendungen, die das Wachstum des Sektors erheblich fördern.

Ein Großteil dieses Wachstums wird durch erhöhte Investitionen in die Verteidigung vorangetrieben, insbesondere in Körperpanzer, Fahrzeugschutzsysteme und Helme. Auch die Verwendung von Borcarbid zur Absorption tödlicher Strahlung wird zunehmen; dies gilt insbesondere für Kernreaktoren im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa, wo diese Regionen ihre Kernenergiekapazitäten weiter ausbauen.

Auch die Sektoren erneuerbare Energien und Elektronik dürften einen wesentlichen Beitrag zum Marktwachstum leisten. Im Bereich erneuerbare Energien wird Borcarbid in Solarstromsystemen und zur Verbesserung der Energiespeicherung in modernen Batterietechnologien eingesetzt. Auch in der Elektronik dürfte seine Verwendung zunehmen, insbesondere beim Polieren von Siliziumwafern und in mehreren thermoelektrischen Anwendungen.

Neue Investitionen in den technologischen Fortschritt und die Energieinfrastruktur in Ländern wie China, Südkorea und den Vereinigten Staaten werden die Nachfrage nach Borcarbid in diesen Regionen weiterhin sehr hoch halten.

Vor welchen größten Herausforderungen steht der Borcarbid-Markt?

Der Borcarbid-Markt steht vor mehreren wichtigen Herausforderungen, die sein Wachstum beeinträchtigen könnten. Eine große Herausforderung sind die hohen Produktionskosten von Borcarbid aufgrund der komplexen Herstellungsprozesse und der Verwendung teurer Rohstoffe. Dies schränkt seine Erschwinglichkeit und breite Anwendung in kostensensiblen Branchen ein. Darüber hinaus übt die Verfügbarkeit billigerer Alternativen wie Siliziumkarbid und Aluminiumoxid Wettbewerbsdruck aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen die einzigartigen Eigenschaften von Borcarbid nicht unbedingt erforderlich sind.

Eine weitere Herausforderung sind die Umwelt- und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Produktion und Verwendung von Borcarbid, insbesondere in Regionen mit strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Recycling und die Entsorgung von Borcarbidmaterialien, insbesondere aus Verteidigungs- und Nuklearanwendungen, sind ebenfalls mit logistischen und behördlichen Schwierigkeiten verbunden. Darüber hinaus können Schwankungen bei der Rohstoffverfügbarkeit und geopolitische Faktoren, die die Lieferkette beeinflussen, Unsicherheiten auf dem Markt verursachen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind technologische Fortschritte erforderlich, um die Produktionskosten zu senken, die Recyclingfähigkeiten zu verbessern und Umweltbedenken auszuräumen.

Welchen Einfluss werden erneuerbare Energien und Elektronik voraussichtlich auf den Borcarbid-Markt haben?

Die Sektoren erneuerbare Energien und Elektronik werden voraussichtlich das Wachstum des Borcarbidmarktes erheblich beeinflussen. Im Bereich erneuerbare Energien wird Borcarbid zunehmend in Solarstromsystemen und modernen Batterien verwendet, wo es die Energiespeicherfähigkeit verbessert. Da sich der globale Wandel hin zu sauberer Energie verstärkt, wird die Nachfrage nach effizienten und langlebigen Materialien wie Borcarbid voraussichtlich steigen. In der Elektronikindustrie spielt Borcarbid eine wichtige Rolle beim Polieren von Siliziumscheiben und wird häufig in thermoelektrischen Anwendungen eingesetzt. Diese Einsatzmöglichkeiten werden voraussichtlich mit fortschreitenden technologischen Fortschritten und einer erhöhten Produktion elektronischer Geräte weiter zunehmen. Darüber hinaus werden Investitionen in Energie- und Technologieinfrastruktur in Schlüsselregionen wie China, Südkorea und den Vereinigten Staaten voraussichtlich die Einführung von Borcarbid fördern und das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.

Wichtige Branchenhighlights für den Borcarbidmarkt:

Marktbewertung : Geschätzt auf 177,6 Millionen USD im Jahr 2025, voraussichtliches Erreichen von 298,4 Millionen USD bis 2035, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % entspricht.

: Geschätzt auf 177,6 Millionen USD im Jahr 2025, voraussichtliches Erreichen von 298,4 Millionen USD bis 2035, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % entspricht. Wachstum im Verteidigungssektor : Hohe Nachfrage aufgrund von Anwendungen in den Bereichen Körperschutz, Fahrzeugschutz und Helme.

: Hohe Nachfrage aufgrund von Anwendungen in den Bereichen Körperschutz, Fahrzeugschutz und Helme. Anwendungen der Kernenergie : Zunehmende Nutzung zur Strahlungsabsorption, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa aufgrund der wachsenden Kernenergiekapazitäten.

: Zunehmende Nutzung zur Strahlungsabsorption, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa aufgrund der wachsenden Kernenergiekapazitäten. Beitrag zu erneuerbaren Energien : Schlüsselrolle bei Solarstromsystemen und fortschrittlichen Batterietechnologien, Unterstützung von Initiativen für saubere Energie.

: Schlüsselrolle bei Solarstromsystemen und fortschrittlichen Batterietechnologien, Unterstützung von Initiativen für saubere Energie. Nachfrage im Elektronikbereich : Zunehmender Einsatz im Bereich Polieren von Silizium-Wafer und thermoelektrischer Geräte aufgrund des technologischen Fortschritts.

: Zunehmender Einsatz im Bereich Polieren von Silizium-Wafer und thermoelektrischer Geräte aufgrund des technologischen Fortschritts. Regionale Investitionen : Das Wachstum wird durch Investitionen im Energie- und Technologiesektor in China, Südkorea und den Vereinigten Staaten vorangetrieben.

: Das Wachstum wird durch Investitionen im Energie- und Technologiesektor in China, Südkorea und den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Einzigartige Eigenschaften : Hohe Härte, geringes Gewicht und Hitzebeständigkeit machen Borcarbid in vielen Branchen unverzichtbar.

: Hohe Härte, geringes Gewicht und Hitzebeständigkeit machen Borcarbid in vielen Branchen unverzichtbar. Neue Chancen : Die zunehmenden Anwendungen in den Bereichen Speicherung erneuerbarer Energien und fortschrittlicher Elektronik bieten erhebliches Wachstumspotenzial.

Haupttreiber des Wachstums des Borcarbidmarktes:

Zunehmende Investitionen im Verteidigungsbereich : Steigende Nachfrage nach modernen Körperpanzern, Fahrzeugschutzsystemen und Helmen aufgrund des verstärkten Fokus auf militärische Modernisierung und Sicherheit.

: Steigende Nachfrage nach modernen Körperpanzern, Fahrzeugschutzsystemen und Helmen aufgrund des verstärkten Fokus auf militärische Modernisierung und Sicherheit. Wachsender Kernenergiesektor : Zunehmender Einsatz von Borcarbid zur Strahlungsabsorption in Kernreaktoren, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa, da diese Regionen ihre Kernenergiekapazitäten ausbauen.

: Zunehmender Einsatz von Borcarbid zur Strahlungsabsorption in Kernreaktoren, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa, da diese Regionen ihre Kernenergiekapazitäten ausbauen. Ausbau erneuerbarer Energien : Verstärkte Nutzung von Solarstromsystemen und modernen Batterietechnologien aufgrund der weltweiten Umstellung auf saubere und nachhaltige Energiequellen.

: Verstärkte Nutzung von Solarstromsystemen und modernen Batterietechnologien aufgrund der weltweiten Umstellung auf saubere und nachhaltige Energiequellen. Wachstum in der Elektronikindustrie : Steigende Nachfrage nach Borkarbid beim Polieren von Silizium-Wafer, für thermoelektrische Anwendungen und andere fortschrittliche elektronische Komponenten.

: Steigende Nachfrage nach Borkarbid beim Polieren von Silizium-Wafer, für thermoelektrische Anwendungen und andere fortschrittliche elektronische Komponenten. Technologische Fortschritte : Entwicklung innovativer Anwendungen für Borcarbid in der Energiespeicherung und in Hochleistungsgeräten, wodurch die Attraktivität des Materials auf dem Markt gesteigert wird.

: Entwicklung innovativer Anwendungen für Borcarbid in der Energiespeicherung und in Hochleistungsgeräten, wodurch die Attraktivität des Materials auf dem Markt gesteigert wird. Regionale Investitionen in die Infrastruktur : Erhebliche Investitionen in die Energie- und Technologieinfrastruktur in Ländern wie China, Südkorea und den Vereinigten Staaten treiben das regionale Marktwachstum voran.

: Erhebliche Investitionen in die Energie- und Technologieinfrastruktur in Ländern wie China, Südkorea und den Vereinigten Staaten treiben das regionale Marktwachstum voran. Einzigartige Materialeigenschaften : Hohe Härte, geringes Gewicht und hervorragende Hitzebeständigkeit machen Borcarbid für verschiedene industrielle Anwendungen unverzichtbar.

: Hohe Härte, geringes Gewicht und hervorragende Hitzebeständigkeit machen Borcarbid für verschiedene industrielle Anwendungen unverzichtbar. Fokus auf fortschrittliche Materialien : Wachsende Vorliebe für Hochleistungsmaterialien in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Elektronik, in denen Borcarbid unübertroffene Vorteile bietet.

Trends und Innovationen in der Borcarbidindustrie:

Erhöhte Akzeptanz in Verteidigungsanwendungen : Steigende Investitionen in leichte und hochfeste Materialien für Körperschutzpanzer, Helme und Fahrzeugschutzsysteme treiben die Nachfrage nach Borcarbid in militärischen Anwendungen an.

: Fortschritte bei der Anwendung von Kernenergie : Innovative Verwendung von Borcarbid in Strahlenschutz- und Steuerstäben zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Kernreaktoren.

: Integration mit erneuerbaren Energiesystemen : Entwicklung von Materialien auf Borkarbidbasis für Energiespeicherlösungen in modernen Batterien und Solarstromsystemen zur Unterstützung von Initiativen für saubere Energie.

: Neue Anwendungen in der Elektronik : Verstärkter Einsatz von Borcarbid zum Polieren von Silizium-Wafer und für thermoelektrische Geräte aufgrund der Miniaturisierung und der Weiterentwicklung elektronischer Komponenten.

: Forschung im Bereich Additive Fertigung : Erforschung von Borcarbid in 3D-Drucktechnologien zur Herstellung komplexer Hochleistungskomponenten in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor.

: Entwicklung von nanostrukturiertem Borcarbid : Innovationen bei Borcarbidpartikeln in Nanogröße zur Verbesserung der Materialeigenschaften, einschließlich verbesserter Wärmeleitfähigkeit und Härte.

: Fokus auf kosteneffiziente Fertigung : Bemühungen zur Senkung der Produktionskosten durch Fortschritte bei Syntheseprozessen und die Verwendung alternativer Rohstoffe.

: Nachhaltigkeitsinitiativen : Forschung zu Recycling und umweltfreundlichen Produktionstechniken, um Umweltproblemen zu begegnen und gesetzliche Normen einzuhalten.

:

Regionale Analyse für den Borcarbidmarkt:

Asien-Pazifik : Größtes Wachstumspotenzial aufgrund steigender Verteidigungsbudgets, Ausbau der Kernenergie und erheblicher Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektronik. Hauptbeitragende: China, Südkorea und Indien.

: Nordamerika : Starke Nachfrage aufgrund von Fortschritten in der Verteidigungstechnologie, in der Luft- und Raumfahrt sowie durch Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie. Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Marktteilnehmer.

: Europa : Zunehmender Einsatz von Borcarbid in Kernenergieanwendungen und Initiativen für erneuerbare Energien. Länder wie Deutschland und Frankreich konzentrieren sich auf den Ausbau der Atomkraft und die Modernisierung ihrer Verteidigungsanlagen.

: Naher Osten und Afrika : Moderates Wachstum aufgrund von Investitionen im Verteidigungssektor und zunehmendem Interesse an Projekten im Bereich erneuerbare Energien in der Region.

: Lateinamerika : Aufstrebender Markt mit Chancen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektronik, insbesondere in Brasilien und Mexiko.

: Rest der Welt : Kleinere Märkte mit schrittweiser Einführung von Borcarbid in Spezialanwendungen in verschiedenen Branchen.



:

Schlüsselspieler

Schunk Ingenieurkeramik GmbH

3M Unternehmen

Washington Mills North Grafton, Inc.

Dynamic-Ceramic Limited (CoorsTek)

Sigma-Aldrich Co. LLC. (Merck-Gruppe)

Schleifmittel in Großbritannien

TRBOR

Songshan Spezialmaterialien Incorporated

Bhukhanvala Industries Pvt. Ltd

Materion Corporation

Schlüsselsegmentierung

Nach Klasse:

Das Gütesegment ist in die Bereiche Schleifmittel, Nuklearmaterialien und Feuerfestmaterialien unterteilt.

Nach physischer Form:

Das Segment der physischen Form wird in Pulver, Granulat und Paste unterteilt.

Nach Endverbrauchsbranche:

Das Endverbraucher-Industriesegment umfasst Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie, industrielle Fertigung, Kernenergie, Bergbau und Metallurgie, Elektronik und Halbleiter, Medizin

Nach Region:

Zu den in der Studie berücksichtigten Regionen gehören Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, Osteuropa, Ostasien, Südasien und der Pazifik sowie der Nahe Osten und Afrika.

