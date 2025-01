EBC Financial Group sigue la tendencia del mercado de la expansión de los países BRICS en Asia y África

Actualmente, los países BRICS se han expandido a 10 naciones, representando el 49% de la población mundial y el 40% del PIB, marcando un cambio transformador en los mercados globales.

La expansión de los BRICS reconfigura el comercio y finanzas. EBC ofrece perspectivas para ayudar a traders a aprovechar oportunidades y enfrentar desafíos

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group ha investigado el impacto potencial de la expansión más grande hasta la fecha de los países BRICS (la alianza formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El 6 de enero de 2025, Indonesia se unió oficialmente como un miembro de BRICS, marcando la primera representación del grupo en el Sudeste Asiático. Anteriormente, el 1 de enero de 2025, ocho países, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán fueron admitidos como países asociados. Recientemente, Nigeria también se ha unido como país asociado, expandiendo continuamente la influencia económica y geográfica de la alianza.

Los datos del Fondo Monetario Internacional (IMF) muestran que los países BRICS actualmente representan aproximadamente la mitad de la población mundial; según la paridad de poder adquisitivo, su PIB constituye el 40% del PIB global, lo que indica una influencia significativa en los mercados globales. Además, datos del Informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indican que, en el sector energético, países del BRICS como Rusia y Brasil se ubican entre los principales a nivel mundial; mientras que China y Sudáfrica lideran en la producción de oro y platino. Un analista del Instituto Real de Asuntos Internacionales de Reino Unido enfatiza que el poder económico de esta alianza reconfigurará los flujos comerciales globales, especialmente en los mercados de energía y materias primas.

El impacto de la expansión de los países del BRICS ya se ha manifestado en los mercados principales, observándose tanto en las fluctuaciones monetarias como en los cambios de precios de las materias primas. Con el continuo fortalecimiento de la cooperación en acuerdos comerciales y gestión de recursos entre los países del BRICS, los mercados relacionados con el petróleo, el gas natural y los metales como el oro y la plata están experimentando cambios significativos. EBC observará de cerca estos mercados en evolución, centrándose especialmente en las tendencias y dinámicas que están dando forma al panorama financiero global.

Influencia del mercado

Con el desarrollo de acuerdos comerciales y políticas económicas, las fluctuaciones monetarias entre los países miembros, incluidos los tipos de cambio dólar/rupia india y yuan renminbi/tenge kazajo, están atrayendo atención. Al mismo tiempo, el aumento de la gestión de recursos por parte de los países del BRICS está teniendo un impacto significativo en el mercado de materias primas, como el petróleo, el gas natural y los metales como el oro y la plata.

El índice de mercados emergentes ha reportado una actividad significativa relacionada con los flujos de capital extranjero. Estos cambios, causados por las iniciativas de los países del BRICS en infraestructura y comercio, reflejan la creciente influencia del grupo en los mercados bursátiles globales, así como su potencial para liberar oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Oportunidades para traders e inversores

La expansión de los países BRICS ha traído numerosas oportunidades a los mercados financieros:

- El mercado de divisas: La incorporación de las economías de los nuevos miembros ha traído consigo dinámicas monetarias únicas, con fluctuaciones observadas en pares de divisas como el dólar/rupia india, el dólar/ringgit malasio y el yuan renminbi/tenge kazajo. Los ajustes en las tasas de interés de los países del BRICS, por ejemplo, el reciente aumento de tipos en Indonesia para contener la inflación, destacan un cambio en las políticas monetarias regionales, ejerciendo un impacto significativo en las tendencias económicas globales.

- Materias primas: Los países del BRICS ocupan una parte importante en los mercados globales de petróleo, gas natural y metales. La cooperación dentro del grupo en acuerdos comerciales y gestión de recursos está influyendo en el flujo de petróleo crudo y gas natural, con un papel cada vez más destacado de Kazajistán en las exportaciones de energía. En el sector de los metales, China y Sudáfrica dominan la producción de oro y platino, mientras que la demanda creciente de infraestructuras de energía verde se alinea con las tendencias de los metales preciosos y los metales industriales.

- Índices bursátiles: Uzbekistán, Tailandia y otras economías han traído nuevas oportunidades de diversificación. Se espera que los fondos soberanos de los países BRICS (como el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia y las inversiones de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China) impulsen la construcción de infraestructuras y la cooperación regional. Estas iniciativas están relacionadas con una notable actividad en las bolsas locales, lo que indica una tendencia regional más amplia.

La incorporación de Indonesia y Malasia a los países BRICS marca la creciente importancia del Sudeste Asiático en el comercio y finanzas globales. Este desarrollo significa que diferentes mercados se están integrando más profundamente en la economía global, lo que subraya la importancia de la transparencia, accesibilidad y resiliencia de los ecosistemas comerciales en medio de cambiantes dinámicas geopolíticas.

Sobre EBC Financial Group

EBC Financial Group se estableció en el prestigioso distrito financiero de Londres, y es reconocida mundialmente por sus servicios de corretaje financiero y gestión de activos. EBC tiene oficinas en los principales centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol, permitiendo a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de negociación, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

EBC Financial Group ha recibido numerosos premios y mantiene siempre altos estándares éticos, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus respectivas jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), y tanto EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd como EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

El equipo central de EBC Financial Group cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes instituciones financieras, habiendo vivido múltiples ciclos económicos que abarcan desde el Acuerdo de Plaza en 1985, la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008 y el evento del cisne negro del franco suizo en 2015. Su excelente experiencia en la gestión de eventos imprevistos y crisis financieras se basa en este rico trasfondo. Este profesionalismo, forjado a través de pruebas reales, lleva a EBC a mantener estándares personales aún más altos. EBC se adhiere a las normas y principios éticos más estrictos de la industria, con integridad y respeto como base de sus servicios, garantizando la seguridad y el desarrollo de los activos de sus clientes. EBC cree que cada persona que negocia seriamente merece ser tratada con la misma seriedad.

EBC es socio oficial del FC Barcelona. Además, colabora con la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford para organizar seminarios, trabaja junto con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, y coopera con la Asociación Mundial de Guías Scouts para promover una sociedad más igualitaria y dinámica. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de seminarios "¿Qué han hecho realmente los economistas?" organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a mejorar la comprensión pública sobre cómo se aplica la economía y su papel en la solución de desafíos sociales significativos, promoviendo así la conciencia pública y el diálogo diverso.

