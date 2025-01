Videlio annonce la nomination de sa Directrice des Ressources Humaines

Le groupe Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, fait évoluer son équipe de direction en annonçant la nomination de sa nouvelle DRH : Sandie Joguet. Son arrivée permet à Videlio de faire évoluer sa gouvernance RH pour répondre à ses nouveaux challenges.

Dans le cadre de sa mission, Sandie Joguet devra notamment poursuivre la structuration de la fonction RH au sein du groupe, faire évoluer le SIRH existant et travailler activement sur l’attractivité de la marque employeur. A ce titre, elle sera chargée de développer les relations partenariales tissées avec les écoles et de faire évoluer la politique de formation interne de l’entreprise. Enfin, elle aura pour rôle de conduire la politique RSE de Videlio, aux côtés du responsable RSE et du comité RSE. Directement rattachée à la Présidence, Sandie Joguet est également membre du COMEX.



Pour mener à bien sa mission, Sandie Joguet pourra s’appuyer sur son équipe et par ailleurs, sur sa solide expérience professionnelle. Sandie débute sa carrière chez Bouygues Construction, où elle occupe successivement des postes de Chef de projet SIRH, Responsable RH et SIRH, et pilote des projets RH stratégiques à l’échelle du groupe. Elle rejoint ensuite Bouygues Energies & Services, où elle exerce des fonctions de Responsable des Affaires Sociales et Responsable RH, avant de devenir DRH Corporate où elle intervient notamment sur le rapprochement des cultures de Bouygues Energies & Services et Equans, et sur l’écriture et la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route RH.



Xavier RENAUD, Président du groupe Videlio : « Nous sommes fiers d’accueillir Sandie Joguet au sein de notre équipe. Le riche parcours de Sandie et sa capacité à mener des projets complexes et structurants seront des atouts précieux pour continuer à faire grandir notre politique RH sur le recrutement et la rétention des talents, le développement des compétences, le bien-être au travail et la digitalisation des process RH. »

