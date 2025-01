來自 The European Art of Taste 的奇異果，蘊含綠色活力

奇異果是凝聚大自然精華的奇妙佳果, 不僅僅是一種水果,而且公認是再生和活力的真正象徵,是跨越不同文化和傳統的熱門食材,為烹飪帶來新鮮感和創意。

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全新「Postcards from Europe」影片現已上線,該短片專門介紹奇異果,透過在地中海實地拍攝的片段來展示這種非凡水果的價值。 由此,The European Art of Taste 歐洲項目組希望重點介紹這種水果的獨特之處:不僅是歐洲卓越食材的佼佼者,而且還有豐富內涵!

奇異果肉呈鮮綠色,讓人聯想到葉綠素的強大功效與大自然的能量,傳達重生與和諧的訊息。 奇異果源自中國文化,在中國文化中,這種顏色象徵春回大地,以及遍佈地球和宇宙的生命力。 對紐西蘭毛利人來說,奇異果的綠色代表他們與大地和靈性的深刻聯繫,頌揚萬物更新。 在基督教傳統和瑜伽實踐中,綠色寓意希望、愛和再生,因此奇異果成為廚房內外平衡和幸福的象徵。

此影片展現了奇異果的全部精髓,介紹了奇異果作為活力大使和主要食材的作用。 每個場景都充分體現其亮麗色彩、新鮮口味以及為美食增添豐富元素的能力。 在廚房裡,奇異果充滿能量,令食物得以昇華,締造風味和創意十足的盛宴。 這種水果味道甜美,略帶酸味,用途廣泛,可用於創新食譜,適合製作能量沙冰、美味沙律和精緻甜品。 但奇異果的功能不只如此,它更是一種保健食品,富含維他命 C、抗氧化劑和纖維,是滋養身心的水果。

奇異果可以帶來靈感,因為這種水果不僅僅是食物,更能讓我們重新發現活力、創意以及自己與周圍環境的聯繫。 歡迎觀看影片,踏上這段彰顯奇異果作為生命和再生象徵的短途旅程:這種奇妙佳果是大自然的傑作,適合每天擺上餐桌。

傳媒辦公室:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

有關 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新聞

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助,旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦參與此項目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是獨特的意大利實體組織,聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司, 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域 (包裝、物流、加工、機械和分銷) 的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務,以改善意大利蔬果產業,提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援,透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員,分佈情況如下:生產者成員 51 個,供應鏈成員 14 個,補助領域的成員 3 個,支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而,本文所表達的內容純屬作者等人的觀點,未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構,簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=aS03ANv7eHY

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029

