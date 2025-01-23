欧洲果蔬登陆中国社交网络

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目将在中国社交平台小红书上推出 12 场直播，重点推介活动产品

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 七位中国知名网红将带你领略欧洲果蔬产品的卓越品质，奇异果、苹果、番茄制品和橙汁等产品将亮相小红书系列直播，为你的年末增添品质之选。

不容错过的十二场精彩直播即将开启！届时，小小、168的秋秋、景如洋、李璐尔、我是喵喵呀、我家毛二和 fayeer嘉琪等中国网络红人将带你品鉴欧洲精品果蔬。 这些网红分别活跃于传统食品饮料、生活方式以及婴儿护理等领域，充分体现了欧洲果蔬产品的广泛用途及诸多益处。

每场直播都将展示这四种产品，带你领略它们的新鲜和纯正：这些果蔬产品来自严格的生产链，符合最高质量标准，确保食品安全和卓越品质。 从地中海烹饪传统及其地道风味开始，你将从专家建议中获得灵感，学习新的美味食谱，并将其融入你的日常饮食。 您将发现这四种优质产品背后的秘密，特别是它们对健康的诸多益处：富含维生素、抗氧化剂和膳食纤维，是每个人的健康之选。

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”是由欧盟和 CSO Italy 资助的为期三年的项目，旨在提升欧洲果蔬产品的认知度、竞争力和消费量，展示并提升其新鲜度和优良品质。 聚焦美食，构建欧亚文化交流的桥梁：该活动利用社交媒体的传播力，将欧洲果蔬产品带到中国千家万户的餐桌上。

别错过探索欧洲品味艺术的机会！关注小红书直播，一起探寻这些天然杰作背后的奥秘，感受它们的多样用途和卓越品质！

媒体办公室：

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Giorgia Rizzi - giorgia.rizzi@secnewgate.it

有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是意大利的一家独特机构，汇聚了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有益的服务，以提升意大利果蔬产业的效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029





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