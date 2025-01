inCruises rompe récords en 2024 y celebra su 9.º aniversario con logros sobresalientes

Hitos sin precedentes y reconocimiento en la industria marcan el 2024

GUAYNABO, Puerto Rico, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este mes inCruises celebró su 9.º aniversario destacando extraordinarios logros récord alcanzados en 2024. Consolidándose como el club de membresías de viajes por suscripción de más rápido crecimiento en el mundo, la empresa anunció con orgullo que más de 108,000 pasajeros reservaron cruceros a través de inCruises en 2024, marcando un nuevo máximo histórico. Además, los Miembros ahorraron colectivamente más de $33 millones de USD este año en cruceros y hoteles en comparación con precios disponibles públicamente, reafirmando el valor de la propuesta del club.

“Estos resultados son un testimonio de la dedicación de nuestros Socios, la confianza de nuestros Miembros y la pasión de todo nuestro equipo corporativo,” afirmó Michael Hutchison, CEO y Co-Fundador de inGroup. “Los logros de este año han establecido un nuevo estándar, allanando el camino para un impacto aún mayor en los años venideros.”

En 2024, inCruises dio la bienvenida a más de 260,000 nuevos Miembros e incorporó a más de 55,000 nuevos Socios. La comunidad de Socios referidos también alcanzó ingresos récord, reflejando la solidez del modelo de negocio de inCruises.

“Seguimos innovando y brindando un valor incomparable a nuestros Miembros y Socios, mientras superamos nuestras metas financieras,” comentó Anthony Varvaro, COO y CFO de inGroup. “Además, introdujimos mejoras transformadoras a nuestros programa de Membresía y Programa de Socios, creando un entusiasmo que nos posiciona para un crecimiento sostenido.”

inCruises continuó recibiendo reconocimiento en toda la industria, obteniendo múltiples Magellan Awards (Premios Magellan) en 2024. La empresa también fortaleció su papel como un socio valioso para las líneas de cruceros que buscan expandirse en mercados globales. MSC Cruises reconoció a inCruises nombrándola como el “Mejor Productor en Asia Central” y otorgándole la distinción “Over the Top FIT en Nuevos Mercados Emergentes.” Costa Cruises también distinguió a inCruises con el prestigioso premio “Over the Top en Mercados Internacionales.”

“Nuestra colaboración de largo plazo con inCruises ha sido un pilar fundamental en nuestra misión de llevar la alegría de los cruceros a más personas y conectar a los viajeros con la belleza y cultura que el mundo tiene para ofrecer,” declaró Dario Rustica, Gerente General para Norteamérica y Sudamérica de Costa Cruises. “Juntos, hemos construido una alianza que supera expectativas, creando un valor único que solo inCruises puede ofrecer.”

Con resultados récord, programas mejorados y un creciente reconocimiento en la industria, el 9.º aniversario de inCruises celebra un año extraordinario de avances y prepara el escenario para logros aún mayores en el futuro.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. inStays se agregó en 2022, ofreciendo a los Miembros acceso a cerca de 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros del Club inCruises pueden ganar Puntos de Recompensa, que pueden usar para reservar cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inGroup está marcando una diferencia tangible en la vida de sus Miembros del Club y proporciona un negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club inCruises crece exclusivamente a través de Socios independientes referidos, quienes pueden ganar compensaciones al compartir las ventajas exclusivas de la Membresía con otros.

inGroup International está profundamente comprometida con ser un ciudadano corporativo global positivo y apoya activamente a Mercy Ships y otros esfuerzos de ayuda humanitaria. Para más información, visita in.Group e inCruises .com.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

