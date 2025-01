Equativ présente Maestro by Equativ, la version de sa plateforme de curation end-to-end la plus aboutie, qui garantit des campagnes plus performantes et un meilleur contrôle pour les annonceurs

Pionnier de la technologie de curation, Equativ révèle une solution de nouvelle génération conçue pour permettre des transactions efficaces et transparentes et une distribution équitable de la valeur au sein de l’écosystème de la publicité digitale

NEW YORK, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, principale plateforme adtech indépendante mondiale, annonce aujourd’hui l’intégration d’innovations majeures à sa plateforme de curation tout-en-un, Equativ Buyer Connect (EBC), désormais rebaptisée Maestro by Equativ. La plateforme centralise la gestion des campagnes programmatiques et fournit aux acheteurs médias un accès direct à d’importantes sources d’inventaire de grande qualité. Depuis le lancement de sa plateforme de curation il y a quatre ans, Equativ a recueilli les commentaires de plus de 500 agences média (y compris les six plus grandes agences du marché), éditeurs et « data curators », qui ont collectivement créé plus de 30 000 deals, contribuant à la création d’une version améliorée de Maestro by Equativ. Cette évolution donne aux curateurs un plus grand contrôle grâce à une interface optimisée, qui leur permet de définir des critères précis pour les emplacements publicitaires tout en s’assurant que les campagnes sont conformes aux normes en matière de brand safety, de pertinence et sustainability, ce qui permet d’atteindre de meilleurs résultats.

« Nous sommes reconnaissants à Equativ pour son soutien dans la constitution d’un inventaire pour nos campagnes, ce qui a permis d’améliorer le taux de clics, d’augmenter le nombre de vues et de développer le reach de nos campagnes », a déclaré Sebastián Orduvini, Marketplace Lead, Programmatic chez OMG. « Ce succès souligne à la fois l’impact de Maestro et l’engagement d’Equativ en faveur de l’excellence et de l’innovation dans le domaine de la publicité ».

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Maestro by Equativ bénéficie d’une présence mondiale qui comprend l’intégration directe avec plus de 70 DSP et plus de 30 data providers, tels que notamment LiveRamp, Lotame, IAS et Audigent, afin d’optimiser l’efficacité des campagnes. Son interface intuitive et son assistance personnalisée dans 19 pays en font un outil facile

à adopter et à utiliser dans le monde entier. La version améliorée de Maestro by Equativ présente notamment les caractéristiques suivantes :

Capacités avancées en matière de données



: intégration transparente des données first party, des solutions cookieless, des solutions d’identification alternatives, et prise en charge des fournisseurs de données agnostiques pour divers cas d’utilisation tels que le ciblage et le plafonnement de fréquence. Meta Deals pour l’optimisation : outils avancés de gestion des transactions permettant de rationaliser les opérations et d’obtenir de meilleurs résultats pour les acheteurs finaux.

: outils avancés de gestion des transactions permettant de rationaliser les opérations et d’obtenir de meilleurs résultats pour les acheteurs finaux. Activation de campagne : les curateurs peuvent réaliser des transactions directes en exploitant l’inventaire premium qu’Equativ met à leur disposition.



En outre, de nouvelles fonctionnalités héritées de l’expertise de Sharethrough seront lancées dans un avenir proche :

Améliorations créatives : des solutions créatives exclusives et fondées sur la recherche, conçues pour stimuler les performances et l’engagement.

: des solutions créatives exclusives et fondées sur la recherche, conçues pour stimuler les performances et l’engagement. GreenPMP™ : grâce à un simple bouton interrupteur, les curateurs peuvent réduire les émissions de leurs campagnes en supprimant les sites présentant des risques pour le climat avec des émissions inutilement élevées, telles que mesurées par Scope3.

« Lorsque nous avons développé notre technologie de curation de première génération en 2020, notre objectif était de créer de la valeur à la fois pour les éditeurs et les acheteurs médias » explique Parag Vohra, Chief Officer Revenue chez Equativ. « Au fur et à mesure de l'évolution du marché et des clients, nous avons redéfini notre plateforme de curation intuitive et tout-en-un pour offrir aux acheteurs média un contrôle inégalé, leur permettant de rationaliser les stratégies omnicanales, d'exploiter les données first party et d'étendre les campagnes plus efficacement, tout en continuant à soutenir l'écosystème au sens large. »

« Maestro nous permet d’atteindre plus d’utilisateurs et d’exploiter différents formats publicitaires, tant au niveau national qu’international », a ajouté Piotr Wiktor, Responsable du trading programmatique et des partenariats chez IPG Mediabrands. « Les options de test de la plateforme nous permettent de mieux répartir les budgets des clients, et en comparant les performances par le biais de notre plateforme à la demande, nous choisissons les plateformes qui offrent le meilleur retour sur investissement. Les solutions d’Equativ sont souvent plus performantes que celles des concurrents et nous avons toujours été satisfaits de leur accompagnement, qui a permis à notre activité de se développer dans la bonne direction ».

« Equativ a été un partenaire formidable, qui nous a offert une formation très utile et un soutien précieux », a déclaré Alyssa Allen, Vice-présidente des opérations commerciales chez Frameplay. « Grâce à leur équipe, nous avons pu mettre en place des campagnes de publicité « in game » pour une fraction des coûts traditionnels, et d’atteindre ainsi des

audiences très engagées ».

Pour en savoir plus sur Maestro by Equativ, veuillez consulter notre site Internet ici.

Pour toute demande des médias, veuillez contacter Caroline Millié Figueiredo à pr@equativ.com.

À propos d’Equativ

Equativ est une plateforme publicitaire indépendante qui simplifie et optimise la publicité digitale à grande échelle. Grâce à sa récente fusion avec Sharethrough et l’acquisition de Kamino Retail, Equativ met à disposition des annonceurs, des éditeurs de médias et des partenaires technologiques des solutions avancées de SSP, de curation et de retail media. Avec une expertise reconnue en vidéo programmatique, CTV et des solutions data-driven conçues dans le respect de la vie privée des consommateurs, Equativ permet à ses clients de déployer des campagnes efficaces sur l’ensemble de l’écosystème numérique tout en protégeant les données personnelles. L’expertise mondiale d’Equativ est également soutenue par une équipe de plus de 750 employés répartis dans 19 pays. Basées à Paris et à New York, les équipes internationales d’Equativ se consacrent au maintien de la promesse de l’adtech, en assurant des échanges de valeur équitables dans l’ensemble de l’écosystème. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

