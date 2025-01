Les Ressources Yorbeau débute un programme d’exploration sur sa propriété Beschefer située dans le nord-ouest du Québec

MONTRÉAL, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») a débuté la première phase de son programme d’exploration 2025 dans le secteur de la mine Selbaie. Cette première phase consiste à réaliser environ 6 000 mètres de forage sur la propriété Beschefer situé à 9 km au sud-est de l’ancien producteur Selbaie (56,9 Mt @ 0,87%, Cu 1,85%, Zn 39 g/t Ag) et immédiatement à l’est de la zone B-26 présentement mis en valeur par Abitibi Métals et Soquem (11,3 MT @ 2,13% Cu Eq (Ind) et 7,2 MT @ 2,21% Cu Eq (Inf)).

L’objectif de la première phase est d’explorer l’extension vers l’est de la zone B-26 à une profondeur moyenne d’environ 400 mètres, ainsi que donner un accès pour les levés électromagnétiques par forage en aval. Le programme de forage comptera au moins 8 sondages (6 000 mètres) couvrant plus de 2,6 km le long de l’horizon B-26, où Yorbeau a déjà obtenu plusieurs valeurs significatives en cuivre et zinc entre 1999 et 2001 (1,8 % de cuivre sur 1,5 mètre, 0,2 % cuivre et 0,32 % Zinc sur 16 mètres, 0,5 % cuivre sur 12 mètres).

Une deuxième phase de travaux sera dédié au secteur B-14 dans au nord-ouest de la propriété. Dans ce secteur, les travaux de géophysique de 2020 et 2021 ont révélé plusieurs anomalies géophysiques dans l’axe de la zone B-14. La Société anticipe que ces cibles seront forées tard en 2025 ou au début de 2026. Environ 5 600 mètres de forage sont prévus pour cette phase.

Le programme de la propriété Beschefer consiste à :

Explorer immédiatement à l’est de la frontière de Abitibi Métals pour la continuité de la minéralisation de cuivre-zinc-or et argent de la zone B-26. Vérifier sur la section 5750 E une forte zone d’altération (zone ouest 2 Rivindex) située à plus de 2 km de la zone B-26. Pour chaque nouveau forage, et pour certains anciens forages, effectuer un levé EM le long des trous. Vérifier plusieurs anomalies de polarisation provoquées dans le secteur nord de la propriété correspondant possiblement à l’extension de la zone aurifère B-14.

Parallèlement à ces deux phases, la compilation des travaux de la propriété Selbaie-Ouest est en cours et les géologues de la Société anticipent proposer un programme d’exploration bientôt.

La propriété Selbaie-Ouest est située à moins de 3 km à l’ouest des récentes découvertes de Soquem (3,49 % Zn, 7,9 g/t Ag, 0,33 Pb sur 40,15 m) dans l’horizon Selbaie. Cet horizon se poursuit à l’intérieur de la propriété de Yorbeau sur plus de 9 km. En 2008, Yorbeau a effectué une série de forages à la frontière est de Yorbeau-Soquem et identifié l’horizon Selbaie avec des valeurs de 1,7 % Zn. D’autres résultats furent obtenus dans le sud-ouest possiblement à l’intérieur de l’horizon B-26 (0,5 % Zn, 173 g/t Ag sur 5,4 mètres). En 2012 le forage SW-12A a recoupé une zone de cuivre-Nickel-Cobalt dans un gabbro. Cette zone de plus de 20 mètres de minéralisation disséminée contenait de valeurs jusqu’à de 0,6% Cu 0,24 % nickel sur 1,5 mètre.

Au cours des 12 derniers mois, le secteur de l’ancien producteur Mine Selbaie au nord de La Sarre a connu des développements majeurs avec la mise en valeurs de la Zone B-26 et la découverte de minéralisation importante de cuivre et zinc au nord-ouest de la mine Selbaie par la Société Soquem (propriété Selbaie-Ouest de Yorbeau). Dans ces secteurs des travaux majeurs incluant plus de plus 56 000 mètres de forages sont en cours. Yorbeau détient une position stratégique par rapport à ces deux projets. Selon les connaissances acquises par Yorbeau, les roches hôte de ces gisements pourraient logiquement se poursuivent sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des limites des propriétés Beschefer et Selbaie-Ouest (figure 1). La Société envisage donc d’effectuer des travaux pour un montant global d’environ 2.0 millions $ au cours de 18 prochains mois sur ces deux propriétés.

Yorbeau a récemment annoncé la conclusion de la vente de sa propriété aurifère Rouyn à Lac Gold Rouyn Inc. pour un montant total de 25 millions $ (communiqué du 16 décembre 2024). Yorbeau à l’intention d’affecter le produit de ventre de la propriété Rouyn au financement des programmes d’exploration et des activités préalables à la mise en valeur sur ses autres propriétés, incluant ses travaux d'exploration de 2025-2026.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été examiné, préparé et approuvé par M. Laurent Hallé P. Geo. (OGQ 388) consultant principal en exploration minérale chez Yorbeau, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.





Figure 1 Position des propriété Beschefer et Selbaie-Ouest

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et de cuivre à Scott Lake, près de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr

Président, Chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

gbodnar@yorbeauresources.com

Tel: 514-384-2202

Laurent Hallé P. Géo

Consultant Sénior

Les Ressources Yorbeau inc.

lhalle@yorbeauresources.com

Tel: 819-629-9758



Sans frais en Amérique du Nord : 1-855-384-2202

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu’il s’agit d’une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurantes dans le présent communiqué, notamment celles concernant le programme de forage, les plans d’exploration futurs de la Société, l’affectation du produit de la vente de la propriété Rouyn prévu par la Société, de même que les plans et objectifs futurs de la Société, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes importantes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l’exigent.

