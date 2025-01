Novacap annonce la clôture de son premier fonds dédié à l’infrastructure numérique

MONTRÉAL, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd’hui la clôture définitive de son premier fonds entièrement consacré à l’investissement dans l’infrastructure numérique. Le Fonds Novacap Infrastructure Numérique I (le « Fonds ») a dépassé son objectif et a levé plus de 1 milliard de dollars américains d’engagements dans le fonds primaire et en co-investissements auprès d’investisseurs institutionnels existants et nouveaux, de bureaux de gestion de patrimoine et d’investisseurs fortunés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

« J’aimerais remercier nos investisseurs de longue date pour leur soutien et profiter de l’occasion pour accueillir de nouveaux investisseurs dans notre nouvelle plateforme. Un engagement de cette envergure pour une nouvelle plateforme témoigne de l’expérience et du dévouement de notre équipe, qui aide les entrepreneurs à bâtir des sociétés de premier plan tout en offrant une valeur durable à long terme à l’ensemble des parties prenantes », a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur de Novacap.

L’infrastructure numérique représente l’une des stratégies spécialisées de Novacap, qui complète ses investissements dans la technologie, les industries et les services financiers. La création de cette plateforme s’appuie sur l’expérience antérieure de la société dans le secteur et aligne son expertise sur les opportunités du marché. Le Fonds se concentre dans des titres de participation de sociétés nord-américaines du marché intermédiaire inférieur qui fournissent des services essentiels de connectivité et d’accès aux données et qui sont soutenues par des actifs physiques solides et existants.

« Notre stratégie de placement axée sur les secteurs se caractérise par une expertise forte et des réseaux de l’industrie solides. Notre équipe dédiée à l’infrastructure numérique, composée de vétérans du secteur, d’investisseurs et d’entrepreneurs, possède l’expérience nécessaire pour repérer et trouver des opportunités d’investissement convaincantes sur le marché intermédiaire inférieur, et pour contribuer à leur développement et à leur croissance grâce à notre expertise opérationnelle et stratégique. Cette approche s’inscrit dans la longue tradition de Novacap de soutenir la croissance des entreprises en Amérique du Nord dans nos domaines d’expertise », a déclaré Ted Mocarski, associé senior, chef infrastructure numérique de Novacap.

Le Fonds a déjà commencé à mettre en œuvre sa stratégie en investissant dans quatre sociétés de plateforme : INdigital, un chef de file dans le développement des services 9-1-1 de nouvelle génération; All West Communications, un exploitant de réseau à large bande offrant des services de télécommunications haute vitesse; Communications Tower Group, un développeur et acquéreur d’actifs numériques sans fil; et HyScale, un propriétaire et exploitant de centres de données.

« La demande importante que le Fonds a reçue sur ce marché hautement compétitif témoigne de la qualité de son équipe et de sa stratégie d’investissement différenciée », a déclaré Alex Russ, directeur général principal chez Evercore. « Nous sommes ravis d’avoir conclu un partenariat avec Novacap dans le cadre de sa levée de capitaux réussie et nous félicitons toute l’équipe de Novacap d’avoir franchi cette étape importante dans l’histoire de l’entreprise. »

Evercore Private Funds Group a agi à titre d’agent de placement mondial exclusif, et Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique du Fonds.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence dans les bureaux de Montréal, Toronto et New York, Novacap continue de stimuler l’innovation et la croissance. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacap.ca.

Media inquiries:

Renata Kappaun

Conseillère séniore, communication

rkappaun@novacap.ca

+1 514-234-4152

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.