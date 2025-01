Podle průzkumu společnosti Bitget je 20 % zástupců generace Z a Alfa nakloněno penzím založeným na kryptoměnách

VICTORIA, Seychely, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nová zpráva společnosti Bitget Research, analytické divize přední světové krytoměnové burzy a společnosti zaměřené na Web3, Bitget , odhaluje významný posun v trendech plánování odchodu do důchodu u mladších generací. Podle studie je 20 % zástupců generace Z a Alfa nakloněno pobírání důchodů v kryptoměnách, což odráží jejich rostoucí důvěru v alternativní finanční systémy a digitální peníze.

Klíčová zjištění:

Alternativním možnostem důchodového spoření ve srovnání s tradičními penzijními systémy více důvěřuje 78 % respondentů.

ve srovnání s tradičními penzijními systémy více důvěřuje 78 % respondentů. Z dotázaných zástupců generace Z a Alfa vyjádřilo 20 % ochotu pobírat důchody v kryptoměnách .

. Více než 40 % mladých lidí již investovalo do kryptoměn, což svědčí o velkém zájmu o digitální aktiva.

do kryptoměn, což svědčí o velkém zájmu o digitální aktiva. Celých 73 % respondentů přiznalo, že ne zcela rozumí tomu, jak fungují tradiční penzijní fondy.

Zpráva upozorňuje na významný posun v přístupu mladších generací k finančnímu plánování. Tradiční důchody, které byly kdysi považovány za zásadní pro finanční zabezpečení, ztrácejí pro generaci Z a Alfa na atraktivitě. Místo toho hledají moderní, přizpůsobivá řešení, která odpovídají jejich technologicky orientovanému životnímu stylu a měnícím se prioritám.

Generační posun v myšlení

Digitální generace Z a Alfa vyrostly ve světě rychlého technologického pokroku a jejich finanční preference tomu odpovídají. Mnozí jsou vůči starým systémům skeptičtí a stále více se přiklánějí k decentralizovaným financím a řešením založeným na blockchainu. Ze zprávy vyplývá, že více než 20 % mladých lidí je nakloněno zahrnutí kryptoměn do svých penzijních plánů a považuje je za moderní přístup k zajištění své finanční budoucnosti.

„Pro finanční odvětví je to varovný signál,“ uvádí Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Mladší generace se již nespokojí s univerzálními důchodovými systémy. Hledají moderní řešení, která jim poskytnou větší kontrolu, flexibilitu a transparentnost.“

Výzvy, které je třeba překonat

Zájem o digitální aktiva mezi mladšími generacemi sice roste, ale překážky, jako je volatilita kryptoměn, nejistota v oblasti regulace a rizika kybernetické bezpečnosti, stále brání jejich širokému přijetí. Mnoho mladých lidí navíc není plně informováno o tradičních ani kryptoměnových možnostech důchodového zabezpečení.

Zpráva poukazuje na důležitost řešení těchto výzev a uvádí, že pokud se bude postupovat správně, mohou se kryptopenze stát transformativní možností pro mladší generace. Díky uživatelsky přívětivým rozhraním, lepšímu vzdělávání a přísnějším ochranným opatřením by digitální aktiva mohla nabídnout transparentní a efektivní způsob spoření do budoucna.

Co by měly finanční instituce vědět

Zpráva vysílá jasný vzkaz vládám a finančním institucím: přizpůsobte se, nebo riskujete, že zůstanete pozadu. Zjištění vyžadují, aby se pozornost soustředila na:

Zjednodušení a modernizaci tradičních důchodových systémů. Poskytování vzdělání v oblasti tradičního finančního plánování i plánování založeném na kryptoměnách. Zavádění jasných pravidel, která by řešila obavy o stabilitu a bezpečnost kryptoměn.



„Mladí lidé mění způsob, jakým přemýšlíme o penězích,“ dodala Gracy Chen. „Vzestup penzí v kryptoměnách není jen přechodným trendem – je součástí větší finanční revoluce. Sektor musí tento trend dohnat.“

O platformě Bitget

Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 45 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Platforma Bitget stojí v čele úsilí o přijetí kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatého medailisty v boxu) a İlkin Aydın (volejbalové reprezentantky), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou cenovou volatilitu. Investujte jen to, o co si můžete dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a zvážit své vlastní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Společnost Bitget nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d71ef03d-d904-45ba-acfd-5f62725919a5

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

20% of Gen Z and Alpha Open to Crypto-Based Pensions, Bitget Research Finds 20% of Gen Z and Alpha Open to Crypto-Based Pensions, Bitget Research Finds

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.