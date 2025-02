Conclusión de Ly Cahero: Cahero Family Office Establece su Sede Permanente en Europa en Marbella

MARBELLA, SPAIN, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Cahero Family Office ha establecido oficialmente su sede permanente en Europa en Marbella, España, tras el rotundo éxito de Ly Cahero, una fase estratégica de prueba diseñada para evaluar el potencial del mercado en la región. La conclusión de Ly Cahero marca el inicio de un nuevo capítulo, consolidando la presencia a largo plazo de Cahero Family Office en España y reforzando su compromiso con inversiones de alto impacto en Europa.“Ly Cahero fue una prueba de mercado crucial para nosotros, y los resultados superaron nuestras expectativas”, afirmó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office. “Este éxito nos ha dado la confianza para establecer una base permanente en Marbella, lo que nos permitirá profundizar nuestra huella de inversión en instituciones financieras y asociaciones público-privadas. Con un umbral mínimo de inversión de 100 millones de euros, estamos desplegando capital estratégicamente para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, la estabilidad financiera y la innovación.”Marbella ha sido elegida por su sólido ecosistema financiero, su vibrante comunidad de inversores internacionales y sus ventajas geográficas estratégicas. Con esta decisión, Cahero Family Office se enfocará en inversiones en instituciones financieras y asociaciones público-privadas, consolidando aún más su papel como un actor clave en el sector financiero europeo.Más allá de Marbella, Cahero Family Office está expandiendo su alcance inversor a Londres y Ginebra, fortaleciendo su red de inversiones institucionales y estableciendo alianzas estratégicas clave. Esta expansión está alineada con la visión de la firma de transformar los mercados globales a través de inversiones financieras innovadoras y el desarrollo económico sostenible.La exitosa finalización de Ly Cahero es un testimonio de la capacidad de la firma para identificar y capitalizar oportunidades de alto crecimiento, allanando el camino para una presencia más fuerte y con mayor impacto en Europa.Para consultas de prensa, contacte:Correo electrónico: familyoffice@cahero.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.