Cahero Family Office y Ly Holding Concluyen Ly Cahero en Septiembre de 2024

MARBELLA, SPAIN, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Cahero Family Office, dirigido por Alfonso Cahero, y Ly Holding, liderado por Curro Rodríguez, han concluido oficialmente la operación de Ly Cahero en septiembre de 2024. Esta decisión marca el fin de una colaboración estratégica y permite a ambas entidades enfocarse en nuevas oportunidades de inversión alineadas con sus respectivas visiones de crecimiento.“La experiencia con Ly Cahero nos permitió explorar valiosas oportunidades en el sector financiero. Sin embargo, hemos decidido cerrar este capítulo y avanzar con estrategias independientes que fortalezcan nuestro impacto en el mercado global”, afirmó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office.Con el cierre de Ly Cahero, Cahero Family Office ha establecido su sede permanente en Marbella, España, con un enfoque estratégico en inversiones en instituciones financieras y asociaciones público-privadas. La firma continúa su compromiso con el crecimiento económico sostenible y la innovación en el sector financiero europeo.Además, Cahero Family Office está ampliando su presencia en Londres y Ginebra, fortaleciendo su red de inversión institucional y estableciendo nuevas alianzas estratégicas en los principales mercados financieros de Europa. Este movimiento forma parte de su plan de expansión global, centrado en inversiones de alto impacto y sostenibles.El cierre de Ly Cahero en septiembre de 2024 marca una nueva fase de crecimiento para Cahero Family Office, consolidando su presencia en Europa y avanzando con una estrategia clara y definida en el sector financiero.Para consultas de prensa, contacte:Correo electrónico: familyoffice@cahero.com

