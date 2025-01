Goodfood annonce les résultats du vote de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé les résultats du vote de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui.

Élection des administrateurs

Tous les candidats aux postes d’administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 26 novembre 2024 ont été élus par une majorité d’actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidat(e) En faveur

(Nombre) En faveur

(%) Contre (Nombre) Contre (%) Jonathan Ferrari 33 328 457 99,78 74 080 0,22 Neil Cuggy 33 333 607 99,79 68 930 0,21 Donald Olds 33 354 704 99,86 47 833 0,14 Terry Yanofsky 33 359 292 99,87 43 245 0,13 John Khabbaz 33 376 226 99,92 26 311 0,08



Nomination de l’auditeur

KPMG LLP, comptables professionnels agréés, ont été nommés auditeurs de la société par une majorité d’actionnaires pour l’exercice 2025. Les résultats du vote sont les suivants :

En faveur

(Nombre) En faveur

(%) Abstention

(Nombre) Abstention (%) 35 136 485 99,98 7 939 0,02



A PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour ses clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires milléniale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.



Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca Jennifer Stahlke

Cheffe de la direction clientèle

media@makegoodfood.ca

