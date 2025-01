Le directeur canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, condamne la menace de tarifs du président Trump sur les exportations et les emplois canadiens

TORONTO, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante aujourd’hui :

« La menace réitérée par le président Trump d’imposer des tarifs punitifs généralisés de 25 % sur le Canada et le Mexique à compter du 1er février est une mesure dangereuse et néfaste qui aurait des conséquences dévastatrices pour les travailleuses et travailleurs, les industries et les collectivités à travers le Canada et les États-Unis.

En outre, le président a exprimé sa vision plus large du commerce dans un mémorandum publié le jour de son investiture, qui demande une réévaluation de diverses relations commerciales, y compris l’ACÉUM, sur la base d’allégations exagérées et mensongères de subventions américaines à l’économie canadienne.

Ces allégations imprudentes et la menace de tarifs douaniers constituent une attaque contre les industries étroitement intégrées, les chaînes d’approvisionnement solides et les bons emplois syndiqués dont elles dépendent des deux côtés de la frontière. Les travailleuses et travailleurs des secteurs clés tels que l’acier, l’aluminium, la foresterie, les mines, l’automobile et plus généralement les secteurs de la fabrication et de la transformation constituent l’épine dorsale de notre économie. Menacer les relations commerciales avec le Canada, c’est compromettre les fondements mêmes de ces industries et des centaines de milliers d’emplois qui en dépendent.

En tant que syndicat international représentant 850 000 membres au Canada et aux États-Unis, les Métallos comprennent les luttes menées par les travailleuses et travailleurs des deux côtés de la frontière. Les tarifs nuiront non seulement aux travailleuses et travailleurs canadiens, mais aussi aux fabricants américains et aux familles qui dépendent de la circulation fluide des biens et des matériaux entre nos deux pays.

Nous avons vu les dégâts causés par des actions similaires dans le passé. Ces tarifs créeront de l’instabilité, ajouteront de l’incertitude aux plans d’investissement des entreprises, perturberont les chaînes d’approvisionnement, augmenteront les coûts et mettront en péril des milliers d’emplois. Ils porteront également atteinte au niveau de vie des travailleuses et travailleurs de part et d’autre de la frontière, en raison de l’augmentation des coûts et de l’insécurité de l’emploi qui affecteront les communautés. Les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas être les victimes collatérales de jeux politiques.

Le gouvernement canadien doit réagir immédiatement et de manière décisive avec les provinces et les territoires, dans un climat d’unité qui va au-delà de la partisanerie. Cela signifie qu’il faut mettre en œuvre des contre-mesures robustes, afin de protéger les travailleuses et travailleurs canadiens, défendre nos industries au moyen de mécanismes diplomatiques et commerciaux, et collaborer étroitement avec les alliés des États-Unis, qui reconnaissent les dommages que ces tarifs infligeront à leurs économies et à leurs travailleuses et travailleurs.

Le Canada doit mettre en œuvre des mesures nationales pour atténuer l’impact des tarifs menacés et préserver les emplois et les industries canadiennes à court, moyen et long terme. Cela comprend la mise en œuvre de mesures de soutien ciblées pour les secteurs touchés et de mesures de protection commerciale. En outre, les Métallos réclament une aide pour les travailleuses et travailleurs et les communautés touchées par les tarifs, y compris l’amélioration et l’élargissement de l’accès à l’Assurance-emploi et à d’autres programmes de soutien au revenu, une politique industrielle attendue depuis longtemps visant à soutenir les secteurs stratégiques, des politiques d’approvisionnement domestiques et des investissements dans la production manufacturière nationale.

Les Métallos feront tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter en faveur de politiques commerciales équitables qui protègent les travailleuses et les travailleurs et garantissent une prospérité mutuelle. Nous exhortons les gouvernements et les dirigeants de l’industrie à s’opposer immédiatement à ces mesures destructrices et à faire passer les besoins des travailleuses et des travailleurs avant les jeux politiques.

Les travailleuses et travailleurs canadiens ne se laisseront pas intimider ni sacrifier. Nous sommes solidaires de nos partenaires syndicaux américains pour exiger l’équité, la stabilité et le respect des travailleuses et des travailleurs dans les secteurs qui soutiennent nos communautés et nos économies. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunérations plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

