Pour la saine hydratation des élèves et des tout-petits les Défis Tchin-tchin et Rigol’eau reviennent en force avec des nouveautés!

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collectif Vital invite les écoles primaires ainsi que les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec à participer aux Défi Tchin-tchin et Défi Rigol’eau, qui se tiendront du 17 au 21 mars 2025, à l'occasion de la Semaine canadienne de l’eau et de la Journée mondiale de l’eau. Cette année encore, cette initiative éducative gratuite, simple et amusante vise à valoriser la consommation d’eau auprès des enfants québécois. Le Collectif Vital est ravi d’annoncer que les Défis ont évolué avec des nouvelles fonctionnalités et offrent la chance de remporter des nouveaux prix exclusifs !

DEUX DÉFIS, UN OBJECTIF : VALORISER LA CONSOMMATION D’EAU

Le Défi Tchin-tchin et le Défi Rigol’eau reviennent en force en 2025 pour célébrer les saines habitudes d'hydratation à travers le Québec. Les élèves sont invités à trinquer avec une gourde ou un verre d’eau durant l'heure du midi. Toute l’équipe-école est également conviée à y participer. En parallèle, les tout-petits relèveront le Défi Rigol’eau dans les centres de petite enfance (CPE) ou les garderies.

Face à une consommation croissante de boissons sucrées et de jus chez les jeunes, le Collectif Vital veut changer la tendance. « L’eau est la boisson la plus saine ! À travers notre campagne, nous encourageons les parents à glisser une gourde d’eau dans la boîte à lunch de leurs enfants afin d’accompagner le repas du midi », explique Jalila Mafhoum, chargée de la campagne J'ai soif de santé! au Collectif Vital. « Les Défis Tchin-tchin et Rigol’eau, visent à rendre l’eau plus attrayante pour les élèves et les tout-petits », ajoute Mme Mafhoum.

NOUVEAUTÉS ET INTERACTIVITÉ

Cette année, un tirage de plusieurs lots de gourdes d’eau Soif de santé ainsi que des exemplaires inédits de la nouvelle bande dessinée Les Aqua sera effectué parmi les écoles inscrites. Les élèves participants auront d’ailleurs le plaisir de créer leur propre bande dessinée ludique autour de l’eau et de la saine hydratation. Suivez les péripéties de nos super-héros de l’eau et laissez vos élèves s'inspirer pour devenir, eux aussi, des champions de la saine hydratation !

INSCRIPTIONS ET TIRAGES AU SORT

Tous les milieux inscrits aux défis avant le 21 février 2025 recevront des prix de participation. Dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance, tous les élèves et les tout-petits recevront des autocollants personnalisables et résistants qu'ils pourront apposer sur leurs gourdes d'eau.

Les écoles qui s’inscrivent avant le 3 février 2025 sur soifdesanté.ca courent également la chance de remporter des gourdes d’eau pour leur milieu. Pour leur part, les garderies et les CPE inscrits avant cette date pourraient remporter un autocollant géant de la mascotte Rigol’eau pour permettre à vos tout-petits de trinquer à la saine hydratation avec lui !

À PROPOS DU DÉFI TCHIN-TCHIN

Les activités du Défi Tchin-tchin sont conçues pour s’adapter à différentes contraintes vécues sur le terrain : elles se réalisent rapidement, demandent peu de matériel et peuvent avoir lieu dans n’importe quel local. En plus d’améliorer les connaissances en matière d’hydratation, les élèves seront amenés à devenir des agents de promotion de la consommation d’eau dans leur école.

Le Défi Tchin-tchin, réalisé en collaboration avec l’Association québécoise de la garde scolaire, s’inscrit dans le cadre de la campagne J’ai soif de santé! du Collectif Vital, qui vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la consommation d’eau chez les enfants. Les décideurs et les adultes côtoyant les enfants partout où ils jouent, apprennent et vivent, sont invités à les inspirer en agissant comme modèles de saine hydratation et en rendant l’eau disponible et attrayante. Plusieurs outils sont à la portée des écoles et de l’équipe-école afin de bâtir un milieu de vie scolaire favorable à la consommation d’eau.

À PROPOS DU COLLECTIF VITAL

Au cœur de la mission du Collectif Vital, il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter des saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Le Collectif compte sur l’engagement de plus de 700 organisations et individus mobilisés pour un Québec sain.

Le Collectif Vital est une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Pour plus de détails : collectifvital.ca.

POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUE, CONTACTEZ :

Véra Ferret

Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec et Collectif Vital

Cellulaire : 450-626-8879

Courriel : vferret@aspq.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.