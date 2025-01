Bitget führt Hold-to-Earn-Dienst ein und unterstützt USDE und weETH als erste Token

VICTORIA, Seychellen, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, freut sich, ihren innovativen Hold-to-Earn-Dienst Bitget HodlerYield mit USDE und weETH als erste unterstützte Token vorzustellen. Dieser neue Dienst bietet Benutzern eine nahtlose Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen, indem sie Mainstream-Token halten. Er bietet sowohl effektive Jahreszinssätze (Annual Percentage Returns, APRs) als auch die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen durch Sonderaktionen zu erhalten, wodurch die Gesamt-APR über 20 % liegt.

Bitget HodlerYield ist so strukturiert, dass es unterschiedliche Benutzerbedürfnisse abdeckt, indem es mehrere Haltemethoden unterstützt, darunter Spot-Bestände, Sicherheitenbestände im Rahmen des einheitlichen Margin-Modus und die Teilnahme an Unterkonten. Durch das Halten von berechtigten Token wie weETH, einem liquiden Restaking-Token, der von Ether.fi ausgegeben wird, oder USDE, einem synthetischen Dollar, der von Ethena ausgegeben wird, können Benutzer täglich berechnete Prämien erhalten, die automatisch auf ihre Konten verteilt werden. Der Dienst passt die APRs dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet so Fairness und Transparenz bei gleichzeitiger Maximierung des Nutzens für die Benutzer.

„Bei Bitget streben wir danach, intelligentere Krypto-Investitionslösungen bereitzustellen, die dazu beitragen, passives Einkommen für die breite Masse zu generieren. Im Gegensatz zu den traditionellen Earn/Staking-Programmen, die von zentralisierten Börsen angeboten werden, können Bitget-Benutzer jetzt direkt Prämien erhalten, indem sie die Token einfach halten, unabhängig davon, auf welchem Konto die Krypto-Bestände gespeichert sind. Dies hat die Schritte vereinfacht, die erforderlich sind, damit Benutzer auf unserer Plattform Erträge erzielen können, und macht sie noch benutzerfreundlicher, da sich die Benutzer nicht mehr um Liquidität und Sperrfristen kümmern müssen“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

„Wir haben eine große Kundennachfrage nach weETH als Sicherheit und freuen uns, mit Bitget zusammenzuarbeiten, um dies zu verwirklichen! Bitget-Benutzer, die weETH halten, verdienen passiv an ihren ETH, während sie gleichzeitig dem Kursrisiko ausgesetzt sind“, kommentiert Mike Silagadze, Gründer und CEO von Ether.fi.

HodlerYield bietet Benutzern die Flexibilität, ihre Bestände zu verwalten und gleichzeitig konstante Renditen zu erzielen. Tägliche Momentaufnahmen der Benutzerguthaben über Konten hinweg, einschließlich Spot-, Vertrags- und Strategiekonten, bestimmen die berechtigten Prämien. Ein Mindestbestandswert von 1 USDT in weETH oder USDE ist erforderlich, und die Prämien werden am folgenden Tag auf der Grundlage des Marktpreises des designierten Tokens verteilt. Der Dienst ist einfach und benutzerfreundlich, da Benutzer ihre Bestände ohne zusätzliche manuelle Aktionen verwalten können, um Abonnements abzuschließen und Prämien zu erhalten.

Die Einführung von HodlerYield zeigt das Engagement von Bitget für die Bereitstellung einer sicheren, benutzerzentrierten Plattform. Dieser Dienst erweitert die Anwendungsfälle für ertragbringende Token und spiegelt die langfristige Vision des Unternehmens wider, Nutzern innovative Tools für intelligentere Investitionen an die Hand zu geben.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.

