Communiqué de presse Nicox : Point d’activité et résumé financier du quatrième trimestre 2024 Recrutement du dernier patient dans l'étude clinique de phase 3 NCX 470 Denali (bimatoprost grenod) avec les premiers résultats attendus au troisième trimestre 2025

Revenu du Groupe Nicox de 13,7 millions d’euros pour le quatrième trimestre 2024

Trésorerie de 10,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, suite à un remboursement de 5,2 millions d'euros de dette. La Société estime être financée en conséquence jusqu’au troisième trimestre 2025 21 janvier 2025 – publication à 7H30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente aujourd’hui le résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le quatrième trimestre 2024. La Société ne présente pas d'états financiers consolidés mais communique les chiffres du Groupe Nicox à titre d'information.







« Le dernier patient a été enrôlé dans l'étude clinique Denali à la fin de l'année 2024, ce qui nous permet de commencer 2025 entièrement financés pour achever cet essai pivot, dont les résultats sont attendus pour le troisième trimestre. Après avoir sécurisé les délais et stabilisé notre situation financière au cours des 12 derniers mois, nous nous concentrons désormais sur le futur de la Société, ainsi que sur le développement de partenariats pour la commercialisation du NCX 470 dans des marchés clés, en dehors de nos collaborations actuelles avec Ocumension et Kowa, notamment aux États-Unis », a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.



Chiffre d'affaires, trésorerie du Groupe Nicox pour le quatrième trimestre 2024 et événements postérieurs à la clôture



Le dernier patient de l'essai de phase 3 NCX 470 Denali a été recruté. Les premiers résultats restent attendus pour le troisième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires du Groupe Nicox pour le quatrième trimestre 2024 s'élève à 13,7 € millions, presque entièrement constitué du produit de la vente des redevances futures de VYZULTA. Suite à cette vente, le Groupe Nicox n'a reçu aucun produit de redevance significatif au quatrième trimestre 2024, contre 1 2,2 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2023, entièrement constitué de produits de redevances. Le traitement comptable du produit de la vente des redevances de VYZULTA n'a pas encore été déterminé.

2,2 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2023, entièrement constitué de produits de redevances. Le traitement comptable du produit de la vente des redevances de VYZULTA n'a pas encore été déterminé. Le Groupe Nicox disposait d’une trésorerie de 10,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 19,7 millions d'euros au 30 septembre 2024 (incluant le produit net estimé de la vente des redevances de VYZULTA et des fonds levés en Octobre 2024 dans le cadre de cette opération). La consommation de la trésorerie a été significative en raison du remboursement partiel de la dette principale de la Société, comme détaillé ci-dessous. En tenant compte de cette position de trésorerie et des revenus d'étape attendus des accords en cours, la Société estime qu'elle est financée jusqu'au troisième trimestre 2025, y compris jusqu’au premiers résultats de l’étude Denali. Si l'une des hypothèses concernant les revenus et les coûts estimés venait à changer, cela pourrait avoir un impact sur la trésorerie de la Société, et sa capacité à finaliser l’étude Denali.

Au 31 décembre 2024, la dette financière du Groupe Nicox s’élevait à 15,1 millions d’euros (entièrement détenue par Nicox SA), composée de 14,2 millions d'euros sous la forme d'un accord de financement obligataire avec Kreos Capital (filiale de BlackRock) ainsi qu'un prêt de 0,9 millions d'euros, garanti par l'État français, accordé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Nicox a remboursé 5,2 millions d'euros au titre de la dette contractée auprès de Kreos Capital suite à la vente des redevances de VYZULTA en octobre 2024.

La Société continue d’évaluer toutes les options de financement non-dilutives et dilutives pour prolonger son horizon de trésorerie. En particulier, la Société explore de multiples autres options stratégiques qui pourraient faciliter le développement et la commercialisation de son candidat médicament NCX 470 et la croissance future de la Société. Prochaines étapes clé







Etude clinique de phase 3b Whistler, initiée en décembre 2023, étudiant le double mécanisme d'action du NCX 470 (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire : les résultats sont actuellement attendus au premier trimestre 2025.



Etude clinique de phase 3 Denali évaluant le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : le dernier patient a été inclus et les premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2025. Tous les chiffres de ce communiqué de presse sont non audités A propos de Nicox Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grénod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un donneur d’oxyde de nitrique phosphodiestérase-5 inhibiteur, avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux Etats-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.



Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX) et fait partie de l’indice CAC Healthcare.



Pour plus d’informations www.nicox.com Couverture par les analystes



H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, Etats-Unis Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.



Contacts Nicox

Gavin Spencer

Chief Executive Officer

+33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com Avertissement Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.



Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox sont exposés à la section 3 du « Rapport Annuel 2023 » et à la section 4 du « Rapport semestriel financier et d’activité 2024 » qui sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).



Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra. Nicox S.A.

Sundesk Sophia Antipolis, Bâtiment C, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot, France

T +33 (0)4 97 24 53 00

1 Le chiffre d'affaires était précédemment présenté net des paiements de redevances effectués par Nicox, qui ne s'appliquaient qu'au chiffre d'affaires de VYZULTA. Suite à la vente des revenus de VYZULTA, Nicox ne communiquera que les chiffres des revenus bruts.

