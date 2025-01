WISeKey scelle des partenariats caritatifs pour livrer des identités numériques et l'inclusion financière à plus d'un milliard de personnes

DAVOS, Suisse – Le 21 janvier 2025 - WISeKey International Holding (» WISeKey “ ou la ” Société ») (NASDAQ : WKEY ; SIX : WIHN), une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines de la cybersécurité, de l'Intelligence artificielle (IA) et de l'internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui un partenariat révolutionnaire avec Abraham House (La Maison d’Abraham) et la Global Financial Literacy Initiative (GFLI) lors du Forum économique mondial de Davos. Cette collaboration constitue une étape majeure vers la livraison d'identités numériques sécurisées et l'inclusion financière à plus d'un milliard d'individus non bancarisés dans le monde.

Le partenariat s'aligne sur la mission d'Abraham House lequel consiste à favoriser la collaboration et la résilience au niveau mondial tout en contribuant aux objectifs onusiens de développement durable (ODD) 16 et de Target 9. En s'appuyant sur la plateforme d'identité numérique de pointe de WISeKey, WISeID, et sur l'expertise de GFLI au niveau de l’éducation financière, cette initiative a pour objectif de renforcer l'autonomie des individus, d’améliorer la sécurité mondiale et de promouvoir une croissance inclusive.

Une vision pour l'autonomisation et l'inclusion

Abraham House, qui a été lancée lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos cette semaine, s'est engagée à réunir plusieurs intervenants pour relever ensemble les défis mondiaux. Elle est cofondée par Daniel Shakhani et Jennifer de Broglie. « L'objectif d'Abraham House est de mettre en relation les penseurs les plus innovants du monde et de les réunir pour trouver des solutions susceptibles d'avoir un impact positif sur le monde à travers la philanthropie et des actions sociales et humanitaires. L'inclusion financière et l'alphabétisation sont des éléments essentiels de l'autonomisation de ceux qui, dans la société, se sentent exclus du système. Au fur et à mesure que le monde se numérise, les gens doivent sentir que leur argent se trouve en sécurité et qu'ils savent comment le gérer. Le partenariat avec WISeKey peut y contribuer », estime M. Shakhani.

Au cœur de cet effort figure la plateforme innovante WISeKey qui offre des solutions sécurisées de gestion de l'identité pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Ses caractéristiques principales incluent les éléments suivants :

Cette initiative met en valeur la mission de la Maison d'Abraham laquelle consiste à combler les fossés et à créer une architecture mondiale d'identité numérique centrée sur les droits de l'homme et la sécurité.

Faire progresser l'éducation financière avec la GFLI

Fondée par James Rosebush et Daniel Shakhani et lancée lors du World Economic Forum en 2023, La Global Financial Literacy Initiative (GFLI) s’est fixée comme objectif d'avoir un impact sur plus d'un milliard de personnes dans le monde en dotant les individus des outils et des connaissances nécessaires à la stabilité financière. Grâce à ce partenariat avec WISeKey et Abraham House, la GFLI veut toucher les populations non bancarisées en leur fournissant des identifiants numériques sécurisés et en leur permettant d'accéder à des services financiers essentiels. James Rosebush est un éducateur financier mondialement reconnu, un auteur et un ancien conseiller principal du président Ronald Reagan. Comme cofondateur de la Global Financial Literacy Initiative, M. Rosebush s'appuie sur son expertise approfondie pour donner aux individus et aux organisations les moyens d'atteindre la stabilité financière et la réussite à long terme.

« En intégrant la technologie de confiance de WISeKey à la vision collaborative d'Abraham House et à la capacité de la Global Financial Literacy Initiative d'atteindre et d'éduquer les gens, nous nous attaquons à l'inégalité financière à l'échelle mondiale », précise Daniel Shakhani.

Vibrant appel à agir en rejoignant l'initiative

L'initiative invite les individus, les entreprises et les gouvernements à se joindre à l'effort en créant des identités numériques par le biais de WISeID.com. Cette plateforme collaborative représente une étape collective vers la paix, le progrès et la prospérité, permettant aux parties prenantes de mener des changements positifs au-delà des frontières.

À propos d'Abraham House

Abraham House est une organisation mondiale dédiée à la promotion de la paix, de la collaboration et de l'innovation. Elle réunit des individus et des organisations pour relever les défis mondiaux et apporter des avantages tangibles aux générations futures.

À propos de la Global Financial Literacy Initiative (GFLI)

Fondée par James Rosebush et Daniel Shakhani, la GFLI est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni sous le nom de Kingdom Network et une organisation 501(c)(3) aux États-Unis. Elle s'associe à des organisations de premier plan pour promouvoir l'éducation financière et la stabilité à grande échelle.

À propos de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN ; Nasdaq : WKEY) se profile comme un leader mondial de la cybersécurité, de l'identité numérique et de la plateforme de solutions IoT. Elle opère comme société holding basée en Suisse par le biais de plusieurs filiales opérationnelles dont chacune est dédiée à des aspects spécifiques de son portefeuille technologique. Les filiales comprennent (i) SEALSQ Corp (Nasdaq : LAES), qui se concentre sur les semi-conducteurs, PKI et les produits technologiques post-quantiques, (ii) WISeKey SA qui se spécialise dans les solutions RoT et PKI pour l'authentification et l'identification sécurisées dans l'IoT, la Blockchain et l'IA, (iii) WISeSat AG qui se concentre sur la technologie spatiale pour la communication par satellite sécurisée, en particulier pour les applications IoT, (iv) WISe. ART Corp qui se concentre sur les NFT blockchain de confiance et exploite la place de marché WISe.ART pour les transactions NFT sécurisées, et (v) SEALCOIN AG qui se focalise sur l'internet physique décentralisé avec la technologie DePIN et héberge le développement de la plateforme SEALCOIN.

Chaque filiale contribue à la mission de WISeKey, qui est de sécuriser internet, en se concentrant sur ses domaines de recherche et d'expertise respectifs. Leurs technologies s'intègrent de manière transparente dans la plateforme globale de WISeKey. WISeKey sécurise les écosystèmes d'identité numérique pour les individus et les objets en utilisant les technologies Blockchain, IA et IoT. Avec plus de 1,6 milliard de micropuces déployées dans divers secteurs de l'IoT, WISeKey joue un rôle essentiel dans la sécurisation de l'Internet de tout. Les semi-conducteurs de l'entreprise génèrent de précieuses Big Data qui, analysées avec l'IA, permettent de prévenir les pannes d'équipement de manière prédictive. Bénéficiant de la confiance de la racine cryptographique OISTE/WISeKey, WISeKey fournit une authentification et une identification sécurisées pour les applications de l'IoT, de la Blockchain et de l'IA. La racine de confiance WISeKey garantit l'intégrité des transactions en ligne entre les objets et les personnes. Pour plus d'informations sur l'orientation stratégique de WISeKey et ses filiales, veuillez consulter le site www.wisekey.com.

