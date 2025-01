BIKFAYA, Liban, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle sculpture monumentale baptisée « Chaîne de Lumière » a été installée dans la ville pittoresque de Bikfaya, au Liban. Les designers Pierre et Cédric Koukjian, représentés par SINCE, en sont les créateurs.

Composée de sept maillons, cette sculpture s’inspire de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chaque maillon représente l’une des sept étapes de la croissance et symbolise ainsi le voyage de l’âme humaine vers l’illumination.

Parce qu’elle incarne l’unité, la résilience et le lien, cette chaîne reflète le pouvoir unificateur qui relie tout ce qui existe. Chaînes de Lumière invite le spectateur à réfléchir au parcours transformateur de la découverte de soi et à la force durable qui s’exprime dans l’harmonie collective.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien inestimable de Sheikha Nicole Gemayel et de la communauté artistique de Genève, dont l’engagement collectif en faveur de la créativité a joué un rôle clef dans la concrétisation de ce projet visionnaire. Les aspects logistiques du projet ont été gérés de manière experte par Blackblues afin de garantir l’installation réussie de cette œuvre monumentale au sein de son nouvel écrin.

À propos de Pierre et Cédric Koukjian

Pierre et Cédric Koukjian sont réputés pour leurs œuvres de style postmoderne qui font souvent appel à des matériaux tels que le métal, le marbre et la résine cristalline. Leurs créations explorent les thèmes du lien, de l’identité et de la résilience.

