Velan Inc. publie des résultats robustes pour le troisième trimestre de son exercice 2025

Amélioration marquée de la rentabilité grâce à une solide exécution d’un carnet de commandes¹ bien rempli

MONTRÉAL, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 novembre 2024. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

Le 14 janvier 2025, la Société a annoncé qu'elle avait conclu un accord (la« Convention de cession des obligations liées à l'amiante ») avec une société membre du même groupe que Global Risk Capital (l’« Acquéreur ») pour céder de manière permanente ses obligations liées à l'amiante (l’ « Opération de cession des obligations liées à l'amiante »). Global Risk Capital est une société de gestion de passif à long terme spécialisée dans l'acquisition et la gestion de passifs d'entreprise hérités du passé. Dans le cadre de l’Opération de cession des obligations liées à l'amiante, Velan Inc. procédera au transfert de ses actifs et passifs dans une nouvelle filiale et à la vente de sa filiale américaine existante, Velan Valve Corp, qui aura été capitalisée à hauteur de 143 millions de dollars (sous réserve de certains ajustements) par Velan Inc. et de 7 millions de dollars par l'Acquéreur. L’Opération de cession des obligations liées à l'amiante permettra d’éliminer définitivement du bilan de Velan Inc. tous les passifs et les obligations liés à l'amiante et d’indemniser Velan pour tous les passifs liés à l'amiante hérités du passé.

La Société a également annoncé que Velan UK, une filiale à 100 % de la Société, a conclu un protocole d'entente (le « protocole d'entente ») relatif à la vente de 100 % du capital social et des droits de vote rattachés aux titres de ses filiales françaises, Segault SAS (« Segault ») et Velan SAS (« Velan France »), à Framatome S.A.S. (« Framatome »), un chef de file mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour une contrepartie totale de 198,4 millions de dollars américains (192,5 millions d'euros) (l’ « Opération française »).

La vente des activités françaises répond aux critères, au 30 novembre 2024, des actifs détenus en vue de la vente et des activités abandonnées. En conséquence, le bilan consolidé au 30 novembre 2024 a été ajusté pour présenter le groupe de cession comme un actif détenu en vue de la vente, et les états des résultats et des flux de trésorerie consolidés ont été ajustés rétrospectivement pour présenter uniquement les résultats des activités poursuivies.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Carnet de commandes bien rempli de 298,7 millions de dollars, en hausse de 15,0 millions de dollars, soit 5,3 %, depuis le début de l’exercice.

Nouvelles commandes 1 de 59,1 millions de dollars, contre 60,1 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente un ratio commandes/chiffre d’affaires 2 de 0,81.

de 59,1 millions de dollars, contre 60,1 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente un ratio commandes/chiffre d’affaires de 0,81. Résultat net ajusté 1 des activités poursuivies de 8,5 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 7,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant, principalement en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute.

des activités poursuivies de 8,5 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 7,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant, principalement en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute. Résultat net ajusté par action 1 des activités poursuivies de 0,39 $, contre une perte nette ajustée par action de 0,32 $ l'année dernière.

des activités poursuivies de 0,39 $, contre une perte nette ajustée par action de 0,32 $ l'année dernière. BAIIA ajusté1 des activités poursuivies de 14,3 millions de dollars, par rapport à un montant négatif de 4,1 millions de dollars l'année dernière. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des ventes et de la marge brute.



MESURES IFRS CONCERNANT LES TRANSACTIONS IMPORTANTES

Chiffre d’affaires de 73,4 millions de dollars, en progression de 11,2 millions de dollars, ou 18,1 %, par rapport au même trimestre du précédent exercice.

Marge brute de 28,3 millions de dollars, soit 38,6 % du chiffre d’affaires, en forte hausse par rapport à 8,2 millions de dollars, ou 13,1 % du chiffre d’affaires, lors de l’exercice précédent.

Perte nette 2 des activités poursuivies de 47,8 millions de dollars, contre une perte nette de 9,5 millions de dollars lors de l'excercice précédent, reflétant des coûts de restructuration de 74,5 millions de dollars avant impôts sur le résultat.

des activités poursuivies de 47,8 millions de dollars, contre une perte nette de 9,5 millions de dollars lors de l'excercice précédent, reflétant des coûts de restructuration de 74,5 millions de dollars avant impôts sur le résultat. Perte nette par action des activités poursuivies de 2,22 $, comparativement à une perte nette par action de 0,44 $ lors de l’exercice précédent.

Les flux de trésorerie provenant des activités poursuivies ont été à l'équilibre, contre 0,1 million de dollars lors de l'exercice précédent.

La trésorerie nette s'élevait à 32,1 millions de dollars à la fin du trimestre, contre 36,4 millions de dollars au début de l'exercice.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

(des activités poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2024 30 novembre

2023 30 novembre

2024 30 novembre

2023 BAIIA ajusté1 14 260 $ (4 148 $) 24 337 $ (5 824 $) Résultat net (perte nette) ajusté(e)1 8 502 $ (7 011 $) 11 857 $ (14 728 $) par action — de base et dilué(e) 0,39 $ (0,32 $) 0,55 $ (0,68 $) RÉSULTATS FINANCIERS

(des activités poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2024 30 novembre

2023 30 novembre

2024 30 novembre

2023 Chiffre d’affaires 73 404 $ 62 160 $ 211 998 $ 177 458 $ Marge brute 28 305 $ 8 165 $ 65 087 $ 31 871 $ Marge brute en % du chiffre d’affaires 38,6 % 13,1 % 30,7 % 18,0 % Frais de restructuration 74 468 $ 2 274 $ 81 301 $ 6 846 $ Résultat net (perte nette) (47 835 $) (9 461 $) (50 632 $) (22 366 $) par action — de base et dilué(e) (2,22 $) (0,44 $) (2,35 $) (1,04 $) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 21 586 21 586 21 586 21 586



« La solide performance opérationnelle de Velan au troisième trimestre a donné lieu à une croissance du chiffre d’affaires de 18 % et à une amélioration marquée de la rentabilité, » a déclaré James A. Mannebach, président du conseil et chef de la direction de Velan. « Grâce à la force de sa marque, à ses produits de haute qualité et à son expertise démontrée dans la fourniture de solutions pour des applications complexes, Velan est bien positionnée pour profiter de la dynamique très favorable observée dans le secteur de l’énergie propre. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les opportunités sur le marché mondial de l’énergie nucléaire qui connaît un cycle de croissance pluriannuel. Des alliances récentes conclues avec des acteurs de premier plan pour nos produits exclusifs destinés aux petits réacteurs modulaires sont prometteuses pour le long terme, tandis que notre vaste base de produits installés dans les réacteurs existants présente un potentiel très intéressant pour les projets de prolongation de la vie utile et d’entretien. Au vu de la dynamique actuelle, nous nous attendons à ce que nos activités dans le secteur du nucléaire génèrent de nouvelles commandes dans un proche avenir. Par ailleurs, nous sommes confiants de conclure l’exercice 2025 en affichant une croissance du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent.

« J'ai également le plaisir d'annoncer que nous avons conclu un accord avec une société affiliée au groupe Global Risk Capital, une société de gestion du passif à long terme spécialisée dans l'acquisition et la gestion de passifs d’entreprise hérités du passé, pour la cession de nos obligations liées à l'amiante. La transaction éliminera les obligations de la Société liées à l'amiante.

« Nous avons également conclu un protocole d'entente avec Framatome, un chef de file mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour la vente de nos filiales françaises - Segault et Velan France - pour un prix d'achat de 175,2 millions de dollars américains (170 millions d'euros), et en bénéficiant du transfert d'un prêt intersociétés de 23,2 millions de dollars américains (22,5 millions d'euros), pour une contrepartie totale revenant à la Société de 198,4 millions de dollars américains (192,5 millions d'euros). Conformément à la législation française, Segault, Velan France et Framatome doivent informer et consulter leurs instances de représentation du personnel respectives avant la conclusion de toute convention définitive entre les parties. Une fois la convention définitive signée, une assemblée des actionnaires de Velan sera convoquée pour approuver la transaction. Notre actionnaire de contrôle, Velan Holding, s'est déjà engagé à soutenir la transaction. La Société continue d'examiner les options possibles afin de maximiser la valeur pour nos actionnaires. »

« Une solide exécution et l’accroissement du volume d’affaires ont généré des marges bénéficiaires élevées jusqu’à présent cette année, tandis que la robustesse des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation nous a permis de réduire notre dette à long terme », a ajouté Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan. « La situation financière solide de Velan lui procure la souplesse nécessaire pour investir dans les occasions de croissance et mettre à profit sa marque et son savoir-faire. Nous restons déterminés à assurer une croissance soutenue et rentable ainsi qu’à créer de la valeur durable pour l’ensemble des actionnaires. Ces transactions répondraient à deux objectifs financiers clés, à savoir la réduction du risque et la cession de nos obligations liées à l'amiante grâce à la transaction de désinvestissement et le renforcement de notre bilan. »

CARNET DE COMMANDES

(en milliers de dollars américains)

Au 30 novembre

2024 29 février

2024 Carnet de commandes 298 685 $ 283 647 $ livrable au cours des 12 prochains mois 249 144 $ 259 662 $ NOUVELLES COMMANDES

(en milliers de dollars américains, sauf les ratios)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2024 30 novembre

2023 30 novembre

2024 30 novembre

2023 Nouvelles commandes 59 096 $ 60 076 $ 230 474 $ 177 054 $ Ratio commandes/chiffre d’affaires 0,81 0,97 1,09 1,00



Au 30 novembre 2024, le carnet de commandes des activités poursuivies s’élevait à 298,7 millions de dollars, en hausse de 15,0 millions de dollars, soit 5,3 %, depuis le début de l’exercice du fait que les nouvelles commandes ont surpassé les livraisons au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2025. Au 30 novembre 2024, 83,4 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 249,1 millions de dollars, était livrable au cours des 12 prochains mois. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négative de 2,5 millions de dollars sur la valeur du carnet de commandes pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025, en raison de principalement de l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar américain.

Les nouvelles commandes des activités poursuivies au troisième trimestre de l’exercice 2025 se sont chiffrées à 59,1 millions de dollars, contre 60,1 millions de dollars lors de la même période du précédent exercice. Ce léger recul est attribuable au calendrier des commandes à la suite du fort volume de nouvelles commandes obtenues dans la première moitié de l’exercice 2025, et à des retards dans la réalisation de certains projets ciblés en Italie. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une augmentation des nouvelles commandes liées aux activités d’entretien, de réparation et de révision en Amérique du Nord et par une hausse des nouvelles commandes en Allemagne pour des projets de raffinerie de pétrole. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négative de 0,6 million de dollars sur la valeur des nouvelles commandes pour le trimestre.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025, les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont élevées à 230,5 millions de dollars, en hausse par rapport à celles de 177,1 millions de dollars obtenues au cours de l’exercice 2024. L’augmentation est attribuable à une hausse des nouvelles commandes en Amérique du Nord et en Allemagne, en partie contrebalancée par une réduction des nouvelles commandes en Italie. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négative de 1,7 million de dollars sur la valeur des nouvelles commandes pour la période.

Du fait que le chiffre d’affaires a surpassé les nouvelles commandes, le ratio commandes/chiffre d’affaires s’est établi à 0,81 pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, tandis que le ratio pour la période de neuf mois close le 30 novembre 2024 s’est élevé à 1,09, alors que les nouvelles commandes, provenant principalement des activités dans le secteur du nucléaire en Amérique du Nord, ont surpassé le chiffre d’affaires.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a atteint 73,4 millions de dollars, en hausse de 11,2 millions de dollars, soit 18,1 %, par rapport à la même période un an plus tôt. L’augmentation est principalement attribuable à une hausse des expéditions des opérations italiennes destinées au marché du pétrole et du gaz et des opérations en Chine destinées au secteur pétrochimique. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une diminution du chiffre d’affaires sur d’autres marchés internationaux, tandis que le chiffre d’affaires des opérations nord-américaines est demeuré relativement stable. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,5 million de dollars sur le chiffre d’affaires du trimestre.

La marge brute des activités poursuivies s’est établie à 28,3 millions de dollars, en hausse de 8,2 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable à un accroissement du chiffre d’affaires qui a eu un impact positif sur l’imputation des coûts indirects fixes de production, une composition du chiffre d’affaires plus avantageuse, une réduction de l’exposition à un contrat onéreux, ainsi qu’à des gains de productivité. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,2 million de dollars sur la marge brute du trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 38,6 %, comparativement à 13,1 % un an plus tôt.

Les frais d’administration des activités poursuivies ont totalisé 17,0 millions de dollars, soit 23,2 % du chiffre d’affaires, comparativement à 15,5 millions de dollars, ou 24,9 % du chiffre d’affaires un an auparavant. L’augmentation d’un exercice sur l’autre est principalement attribuable à une hausse des commissions de vente résultant de l’accroissement du volume d’affaires, une hausse des coûts de transport, de même qu’à l’incidence d’une hausse importante de la valeur boursière des actions de la Société sur son régime de rémunération incitative à long terme.

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2024, la Société a engagé des frais de restructuration de 74,5 millions de dollars, dont 69,1 millions de dollars en lien avec des coûts liés à l'amiante et 5,4 millions de dollars liés à la transaction. Au cours de la période de trois mois close le 30 novembre 2023, les frais de restructuration se sont élevés à 2,3 millions de dollars en lien avec les coûts liés à l'amiante.

Le BAIIA des activités poursuivies pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 s'est élevé à un montant négatif de 60,2 millions de dollars, contre un montant négatif de 6,7 millions de dollars l'année dernière. En excluant les coûts liés à l'amiante et les coûts liés à la transaction, le BAIIA ajusté des activités poursuivies pour le troisième trimestre de cet exercice s’élevaient à 14,3 millions de dollars, alors que le BAIIA ajusté de l'exercice précédent était négatif de 4,1 millions de dollars. L'augmentation d'une année sur l'autre est due à la hausse des ventes et de la marge brute, partiellement compensée par des frais d'administration plus élevés.

La perte nette des activités poursuivies s'est élevée à 47,8 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, contre une perte nette de 9,5 millions de dollars, soit 0,44 dollar par action, l'année dernière. Le résultat net ajusté des activités poursuivies s'élève à 8,5 millions de dollars, soit 0,39 dollar par action, contre une perte nette ajustée de 7,0 millions de dollars, soit 0,32 dollar par action, l'année dernière. La variation est principalement attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté.

La perte nette des activités abandonnées s'est élevée à 14,3 millions de dollars, soit 0,66 $ par action, contre un résultat net des activités abandonnées de 2,2 millions de dollars, soit 0,10 $ par action, l'année dernière. En conséquence, la perte nette s'est élevée à 62,1 millions de dollars, soit 2,88 $ par action, contre une perte nette de 7,3 millions de dollars, soit 0,34 $ par action, lors de l’exercice précédent.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DES NEUF PREMIERS MOIS

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 212,0 millions de dollars, comparativement à 177,5 millions de dollars lors de la même période du précédent exercice. La marge brute des activités poursuivies a atteint 65,2 millions de dollars, contre 31,9 millions de dollars un an plus tôt. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 30,7 %, comparativement à 18,0 % un an auparavant. Si on exclut l’incidence des revenus non récurrents au deuxième trimestre pour lesquels aucune marge brute n’a été comptabilisée, la marge brute exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires s’est établie à 31,5 % cette année.

Le BAIIA des activités poursuivies a été négatif de 56,9 millions de dollars, comparativement à un BAIIA négatif de 13,8 millions de dollars lors de la même période du précédent exercice , tandis que le BAIIA ajusté des activités poursuivies s’est élevé à 24,3 millions de dollars, en hausse par rapport à un BAIIA ajusté négatif de 5,9 millions de dollars pour la période des neuf premiers mois de l’exercice 2024.

La perte nette des activités poursuivies s'est élevée à 50,6 millions de dollars, soit 2,35 dollars par action, contre une perte nette de 22,4 millions de dollars, soit 1,04 $ par action, l'année dernière. Le résultat net ajusté des activités poursuivies s'élève à 11,9 millions de dollars, soit 0,55 $ par action, contre une perte nette ajustée de 14,7 millions de dollars, soit 0,68 $ par action, l'année dernière.

La perte nette des activités abandonnées s'est élevée à 12,4 millions de dollars, soit 0,57 $ par action, contre un résultat net des activités abandonnées de 4,7 millions de dollars, soit 0,22 $ par action, l'année dernière. En conséquence, la perte nette s'est élevée à 63,1 millions de dollars, soit 2,92 $ par action, contre une perte nette de 17,7 millions de dollars, soit 0,82 $ par action, l'année dernière.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 novembre 2024, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 35,1 millions de dollars, ainsi que des placements à court terme de 0,4 million de dollars. La dette bancaire s’élevait à 3,0 millions de dollars, tandis que la dette à long terme, incluant la partie courante, totalisait 19,5 millions de dollars.

PERSPECTIVES

Au 30 novembre 2024, des commandes totalisant 249,1 millions de dollars, représentant 83,4 % du carnet de commandes total de 298,7 millions de dollars, devraient être livrées au cours des 12 prochains mois. À la lumière de ces commandes, la Société prévoit enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires tiré des activités poursuivies au cours de l’exercice 2025.

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de Velan a déclaré un dividende de 0,03 $ canadien par action ordinaire payable le 28 février 2025 aux actionnaires inscrits au 14 février 2025. Compte tenu de l'amélioration de la performance financière de la Société, le conseil d'administration croit qu'il est approprié de rétablir le paiement du dividende. Le conseil d’administration révisera sa politique de dividende à la suite de la conclusion des transactions discutées plus haut.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre qui aura lieu le mercredi 15 janvier 2025 à 8 h (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-510-2154 ou RapidConnect URL : https://emportal.ink/3B0rDEL . Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou au 1-888-660-6345, code d’accès 76543.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 346,8 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 617 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS »). Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Les rapprochements et définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 30 novembre

2024

$ 30 novembre

2023

$ 30 novembre

2024

$ 30 novembre

2023

$ Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies et le résultat net (perte nette) par action des activités poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (47 835 ) (9 461 ) (50 632 ) (22 366 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante 69 064 2 274 73 545 6 846 Actifs d’impôts différés liés aux transactions

(16 699 ) -

(16 699 ) -

Autres coûts de restructuration - - 89 - Coûts liés aux transactions 3 972 176 5 554 792 Résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies 8 502 (7 011 ) 11 857 (14 728 ) par action — de base et dilué(e) 0,39 (0,32 ) 0,55 (0,68 ) Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le BAIIA ajusté des activités poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (47 835 ) (9 461 ) (50 632 ) (22 366 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 545 1 803 5 091 5 203 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 570 529 1 558 1 520 Charges financières — montant net 442 391 1 091 1 064 Impôt sur le résultat (14 930 ) 77 (13 993 ) 832 BAIIA (60 208 ) (6 661 ) (56 885 ) (13 747 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Autres frais de restructuration - - 121 - Coûts liés à l’amiante 69 064 2 274 73 545 6 846 Coûts liés aux transactions 5 404 239 7 556 1 077 BAIIA ajusté 14 260 (4 148 ) 24 337 (5 824 )



Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Personnes-ressources : Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative Martin Goulet, M.Sc., CFA Velan Inc. MBC Capital Markets Advisors Tél. : (438) 817-4430 Tél.: (514) 731-0000, poste 229





1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires » pour les définitions et les rapprochements.

2 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.





États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 30 novembre, 29 février, 2024 2024 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 051 36 445 Placements à court terme 370 5 271 Créances d'exploitation 65 623 119 914 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 964 6 132 Stocks 153 987 208 702 Acomptes et charges payées d’avance 3 845 10 421 Actifs dérivés 413 125 Actifs détenus en vue de la vente 139 390 - 404 643 387 010 Actifs non courants Immobilisations corporelles 69 590 69 918 Immobilisations incorporelles et goodwill 15 851 16 543 Impôt sur le résultat différé 5 860 5 193 Autres actifs 752 729 Actifs détenus en vue de la vente 16 985 - 105 743 92 383 Total des actifs 510 386 479 393 Passifs Passifs courants Dette bancaire 2 990 - Dettes d'exploitation et charges à payer 77 641 88 230 Impôt sur le résultat à payer 1 307 1 568 Acomptes de clients 24 604 30 396 Provisions 150 378 14 129 Passifs dérivés 517 26 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 371 1 607 Partie à court terme de la dette à long terme 3 150 24 431 Passifs détenus en vue de la vente 39 729 301 687 160 387 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 4 558 11 036 Dette à long terme 16 318 4 346 Impôt sur le résultat à payer 419 2 325 Impôt sur le résultat différé 954 3 462 Acomptes de clients 3 903 35 082 Provisions - 74 058 Autres passifs 5 158 5 438 Passifs détenus en vue de la vente 60 593 91 903 135 747 Total des passifs 393 590 296 134 Total des capitaux propres 116 796 183 259 Total des passifs et des capitaux propres 510 386 479 393







États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les

Périodes de six mois closes les

30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 73 404 62 160 211 998 177 458 Coût des ventes 45 099 53 995 146 911 145 587 Marge brute 28 305 8 165 65 087 31 871 Frais d’administration 17 003 15 476 48 348 46 504 Autres charges (produits) (782 ) (542 ) (876 ) (949 ) Frais de restructuration 74 468 2 274 81 301 6 846 Résultat d'exploitation (62 384 ) (9 043 ) (63 686 ) (20 529 ) Produits financiers 41 65 245 130 Charges financières ( 483 ) ( 456 ) (1 336 ) ( 1 194 ) Charges financières, montant net ( 442 ) ( 391 ) (1 091 ) ( 1 064 ) Résultat avant impôt (62 826 ) (9 434 ) (64 777 ) (21 593 ) Charge d'impôt sur le résultat (14 930 ) 77 ( 13 993 ) 832 Résultat net de la période des activités poursuivies (47 896 ) (9 511 ) (50 784 ) (22 425 ) Résultat net de la période des activités abandonnées (14 262 ) 2 211 (12 449 ) 4 712 (62 158 ) (7 300 ) (63 233 ) (17 713 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (62 097 ) (7 250 ) (63 081 ) (17 654 ) Participation ne donnant pas le contrôle (61 ) (50 ) (152 ) ( 59 ) Résultat net de la période (62 158 ) (7 300 ) (63 233 ) (17 713 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué provenant des activités poursuivies (2.22 ) (0.44 ) (2.35 ) (1.04 ) De base et dilué provenant des activités abandonnées (0.66 ) 0.10 (0.57 ) 0.22 De base et dilué provenant de l'ensemble des activités (2.88 ) (0.34 ) (2.92 ) (0.82 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0.02 - - 0.02 et action à droit de vote multiple (CA$0.03 ) (CA$ - ) (CA$ - ) (CA$0.03 ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635 Résultat net attribuable aux actionnaires: Activités poursuivies (47 896 ) (9 511 ) (50 784 ) (22 425 ) Activités abandonnées (14 262 ) 2 211 (12 449 ) 4 712 Résultat net de la période (62 158 ) (7 300 ) (63 233 ) (17 713 )







États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les

Périodes de six mois

closes les

30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2024 2023 2024 2023 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (62 158 ) (7 300 ) (63 233 ) (17 713 ) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 1 188 ( 189 ) ( 740 ) 471 Conversion de devises étrangères des activités abandonnées (4 297 ) 320 ( 2 123 ) 2 764 Résultat global (65 267 ) (7 169 ) (66 096 ) (14 478 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (65 206 ) (7 119 ) (65 944 ) (14 419 ) Participation ne donnant pas le contrôle (61 ) (50 ) (152 ) ( 59 ) Résultat global (65 267 ) (7 169 ) (66 096 ) (14 478 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.







États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote

subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital

social Suplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats

non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2023 72 695 6 260 (41 208 ) 162 142 199 889 946 200 835 Résultat net de l'exercice - - - (17 654 ) (17 654 ) ( 59 ) (17 713 ) Autres éléments du résultat global - - 3 235 - 3 235 - 3 235 Résultat global - - 3 235 (17 654 ) (14 419 ) ( 59 ) (14 478 ) Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - - - - - 200 200 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (354 ) (354 ) - (354 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (137 ) (137 ) - (137 ) Solde au 30 novembre 2023 72 695 6 260 (37 973 ) 143 997 184 979 1 087 186 066 Solde au 29 février 2024 72 695 6 260 (38 692 ) 141 914 182 177 1 082 183 259 Résultat net de l'exercice - - - (63 081 ) (63 081 ) (152 ) (63 233 ) Autres éléments du résultat global - - (2 863 ) - (2 863 ) - (2 863 ) Résultat global - - (2 863 ) (63 081 ) (65 944 ) (152 ) (66 096 ) Autres - 95 - - 95 - 95 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (333 ) (333 ) - (333 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (129 ) (129 ) - (129 ) Solde au 30 novembre 2024 72 695 6 355 (41 555 ) 78 371 115 866 930 116 796







États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les

Périodes de six mois

closes les

30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2023 2023 2023 2023 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (62 158 ) (7 300 ) (63 233 ) (17 713 ) Résultat des activités abandonnées (14 262 ) 2 211 (12 449 ) 4 712 Résultat net de la période pour les activitées poursuivies (47 896 ) (9 511 ) (50 784 ) (22 425 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation 45 240 1 010 54 424 ( 194 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 2 647 8 563 16 243 15 025 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation des activités poursuivies ( 9 ) 61 19 883 (7 594 ) Activités d'investissement Placements à court terme ( 193 ) 2 472 22 Entrées d'immobilisations corporelles (4 039 ) (1 670 ) (7 860 ) (5 257 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (981 ) ( 443 ) (1,083 ) (1 320 ) Produit de la cession d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 31 29 177 82 Variation nette des autres actifs 258 304 ( 190 ) ( 52 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement des activités poursuivies (4 923 ) (1 778 ) (8 484 ) (6 525 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - (491 ) - (491 ) Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - 200 - 200 Rachat d'actions - - - - Augmentation de la dette à long terme 506 - 1,090 5,000 Remboursement de la dette à long terme ( 242 ) (5 728 ) (6 753 ) (6 768 ) Remboursement des obligations locatives à long terme 0 (615 ) (425 ) (1,260 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement des activités poursuivies 264 (6 143 ) (6 088 ) (3 320 ) Incidence des écarts de change sur la trésorerie (315 ) ( 178 ) ( 533 ) 210 Variation nette de la trésorerie au cours de la période reliée aux activités poursuivies (4 984 ) (8 038 ) 4 778 (17 229 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période reliée aux activités abandonnées 10 301 (4 972 ) 6 146 (6 662 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 5 317 (13 010 ) 10 925 (23 891 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 37 045 31 414 27 283 40 605 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 32 061 23 376 32 061 23 376 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 051 25 063 35 051 25 063 Dette bancaire (2 990 ) (1 687 ) (2 990 ) (1 687 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 32 061 23 376 32 061 23 376 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (206 ) (419 ) (623 ) (861 ) Impôt sur le résultat payé (3,618 ) (1 657 ) (8 389 ) (6 110 )

