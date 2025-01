Armstrong International neemt HygroTemp over om stoomvrije bevochtigingsoplossingen uit te breiden

Armstrong International – EMEA heeft HygroTemp overgenomen, een in Nederland gevestigde leider in oplossingen voor vochtigheidsregeling

HERSTAL, België, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Armstrong International – Europa/Midden-Oosten/Afrika (EMEA), de continentale entiteit van de wereldwijde leverancier van thermische energieoplossingen Armstrong International, heeft HygroTemp overgenomen, een in Nederland gevestigde leider in oplossingen voor vochtigheidsregeling.

HygroTemp werkt sinds 2007 nauw samen met Armstrong Humidification Group (EMEA) in Nederland. Samen promoten ze belangrijke technologieën zoals EvaPack™, een hygiënische en gecontroleerde verdampingsoplossing die wordt geproduceerd door Devatec, een in Normandië (Frankrijk) gevestigde dochteronderneming van Armstrong EMEA.

De voormalige eigenaar en algemeen directeur van HygroTemp, Rolf Bosscher, zal het Europese Humidification-team van Armstrong ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en promotie van de EvaPack™-technologie. Hij blijft ook de business development manager van HygroTemp.

“Onze klanten gaan over van stoombevochtiging naar adiabatische bevochtiging en vrije koeling, waardoor decarbonisatie wordt vergemakkelijkt dankzij lagere verdampingstemperaturen”, aldus Rossen Ivanov, managing director van Armstrong International – EMEA. “HygroTemp heeft een sleutelrol gespeeld bij de introductie van deze nieuwe technologie bij bedrijven in onder andere de gezondheidszorg, farmacie, elektronica en datacenters.”

Jean-François Frambot, wereldwijd directeur op het gebied van bevochtiging van Armstrong International en algemeen directeur van Devatec, zal de rol van algemeen directeur bij HygroTemp op zich nemen. Hij zei: “Deze overname versterkt onze positie in Nederland en ondersteunt de uitbreiding naar andere Europese markten, waar de vraag naar hygiënische adiabatische bevochtiging en vrije koeloplossingen groeit.”

Deze overname onderstreept de voortdurende investering van Armstrong International in duurzame, innovatieve technologieën die thermische energie-efficiëntie, koolstofreductie en groei op de lange termijn bevorderen.

Bezoek https://armstronginternational.eu/ voor meer informatie over Armstrong International – EMEA.

ARMSTRONG INTERNATIONAL

Armstrong International levert intelligente systeemoplossingen die de prestaties van nutsbedrijven verbeteren, het energieverbruik verlagen en de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu verminderen. Als toonaangevende partner in thermische nutsvoorzieningen in de sector kan Armstrong International voldoen aan unieke vereisten en tegelijkertijd helpen de efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik en de uitstoot te verminderen. Het familiebedrijf dat al vijf generaties lang bestaat, levert goed presterende producten, ultramoderne technologie, op maat gemaakte systemen en diensten, en meer dan een eeuw aan kennis en ervaring, georganiseerd aan de hand van de specifieke kenmerken van de sector. Armstrong International werd opgericht in 1900 en heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft productie-, verkoop- en seminarcentra in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Ga voor meer informatie naar armstronginternational.com.

HYGROTEMP

HygroTemp B.V., gevestigd in Almere, is gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde oplossingen voor vochtigheidsregeling binnen verschillende sectoren, waaronder gebouwen, gezondheidszorg, industrie en de vrijetijdssector. Met meer dan 17 jaar ervaring biedt het bedrijf advies, trainingen en onderhoudsdiensten en distribueert het apparatuur van gerenommeerde merken zoals Armstrong, Devatec en Airtec. Dankzij zijn expertise op het gebied van zowel stoom- als adiabatische bevochtigingstechnologieën is het een toonaangevende leverancier op de Nederlandse markt en daarbuiten.

Ga voor meer informatie naar www.hygrotemp.nl.

DEVATEC

Devatec, met het hoofdkantoor in de omgeving van de Franse stad Dieppe, is een toonaangevende specialist in bevochtigingsoplossingen met meer dan 40 jaar ervaring in de sector. Devatec is onderdeel van de Humidification Division van Armstrong International en biedt een uitgebreid assortiment producten, waaronder elektrodestoombevochtigers, resistieve stoombevochtigers en adiabatische bevochtigingssystemen. Deze producten worden gebruikt in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, datacenters en voor industriële toepassingen. Devatec streeft naar innovatie en energie-efficiëntie en biedt betrouwbare en geavanceerde oplossingen voor uiteenlopende bevochtigingsbehoeften.

Ga voor meer informatie naar www.devatec.com.

Contactpersoon voor pers voor Noord-Amerika:

Josh Skalniak

Lambert door LLYC

jskalniak@lambert.com

Perscontact voor pers voor EMEA:

Tracy Targnion

Armstrong International EMEA

ttargnion@armstronginternational.eu

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52b58a62-e52b-4d6e-b683-c356a1b00deb

