Norsk Hydro: Vellykket plassering av grønt obligasjonslån i Euro

Norsk Hydro ASA har i dag plassert et senior usikret grønt obligasjonslån på EUR 500 millioner under selskapets Euro Medium Term Note (EMTN)-program. Det nye lånet har en løpetid på 7 år og en fast årlig rente på 3,625 prosent (3,649 prosent reoffer yield).

– Vi er veldig fornøyde med å ha fullført en vellykket plassering av vårt første grønne obligasjonslån. Den sterke interessen bekrefter at Hydro anses som en attraktiv investering for obligasjonsinvestorer og vi er glade for å ha oppnådd svært konkurransedyktige vilkår, sier konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Trond Olaf Christophersen.

Formålet med obligasjonsfinansieringen vil være i overensstemmelse med prinsippene beskrevet i Hydros rammeverk for grønn og bærekraftslinket finansiering, og bidra til den videre utviklingen av Hydros grønne skifte for aluminiumsproduksjon.

Obligasjonslånet vil bli notert på Euronext Dublin.

Citi, Danske Bank, ING, J.P. Morgan og SEB var tilretteleggere for transaksjonen.





Investorkontakt

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com

Group Treasury and Tax

Nesrin Taraf

+47 46862952

Nesrin.Taraf@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

