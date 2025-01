Azimut : les forages initiaux indiquent une zone à antimoine de grande extension sur la Propriété aurifère Wabamisk, Québec, Canada

1,08% Sb sur 22,70 m incluant 1,74% Sb, 1,15 g/t Au sur 9,50 m

LONGUEUIL, Québec, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce les résultats initiaux du programme de forage au diamant sur la Zone Fortin à antimoine-or sur sa Propriété Wabamisk, détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec. Ce programme de forage a été entrepris à la fin de 2024 en suivi de la découverte en surface de cette zone au cours de l’automne (voir les communiqués de presse du 29 octobre et du 2 décembre 2024). Dans le contexte d’une pénurie mondiale d'approvisionnement en antimoine (voir ci-dessous), Azimut considère Wabamisk comme l’une de ses priorités majeures et prévoit d’avancer rapidement le projet en 2025.

Les résultats divulgués aujourd’hui confirment la présence d’un robuste système minéralisé à antimoine-or sur Wabamisk avec un potentiel d’exploration considérable. La Zone Fortin se présente comme une large enveloppe minéralisée qui inclut des intervalles à haute teneur, pouvant indiquer la présence de corps à haute teneur. À ce jour, les forages n’ont testé qu’une petite partie d’une cible bien définie d’extension plurikilométrique.

De plus, la partie est de Wabamisk a un potentiel significatif en lithium, mis en évidence par la découverte récente d'un vaste champ de pegmatites à spodumène (la « cible Lithos ») (voir communiqué du 9 décembre 2024).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 7 et tableaux 1 et 2)

La première phase de forage réalisée en décembre dernier a totalisé 2 090 mètres en 17 trous. Les résultats d’analyse présentés dans ce communiqué correspondent à 36% des échantillons de carotte prélevés, et les 64% restants sont en attente. La deuxième phase a repris en janvier pour 3 000 m de forage additionnel.

Résultats significatifs :

• Forage WS24-06: 1,08% Sb, 0,53 g/t Au sur 22,70 m (de 78,5 m à 101,2 m), incluant 1,74% Sb, 1,15 g/t Au sur 9,5 m (de 79,5 m à 89,0 m) • Forage WS24-02: 1,01% Sb, 0,15 g/t Au sur 17,85 m (de 20,15 m à 38,0 m), incluant 6,44% Sb, 0,67 g/t Au sur 2,35 m (de 20,15 m à 22,5 m) • Forage WS24-13: 0,87% Sb, 1,41 g/t Au sur 9,15 m (de 13,4 m à 22,55 m), incluant 0,41% Sb, 7,35 g/t Au sur 1,40 m (de 19,6 m à 21,0 m) • Forage WS24-04: 0,64% Sb, 0,38 g/t Au sur 19,0 m (de 14,5 m à 33,5 m), incluant 1,05% Sb, 0,73 g/t Au sur 8,7 m (de 15,8 m à 24,5 m), et 5,74 g/t Au sur 1,0 m (de 22,0 m à 23,0 m) • Forage WS24-01: 0,51% Sb sur 17,55 m (de 24,0 m à 41,55 m), incluant 1,30% Sb sur 2,0 m (de 24,0 m à 26,0 m), et 1,09% Sb sur 2,5 m (de 34,5 m à 37,0 m)



Description préliminaire du corps minéralisé

Les sulfures à antimoine (stibine: Sb 2 S 3 ) ont été observés dans les 17 trous forés jusqu’à présent sur une distance est-ouest de 1,2 km. Le système minéralisé est ouvert latéralement et en profondeur.

La minéralisation est principalement encaissée dans un corps intrusif planaire de type porphyre à feldspath (feldspar porphyry), interprété comme un sill, subparallèle aux autres unités lithologiques et à la schistosité. La minéralisation est surtout bien développée le long des contacts cisaillés entre le sill porphyrique et les métasédiments (siltstones) situés de part et d’autre du sill. Le métamorphisme est de faciès schistes verts supérieur et peut atteindre le faciès des amphibolites.

Les minéralisations en antimoine apparaissent sous forme semi-massive à disséminée, associées à un réseau dense de veines de quartz formant une enveloppe d’épaisseur plurimétrique, principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Des veines de quartz-stibine orientées nord-sud, d’épaisseur pluricentimétriques recoupent aussi la schistosité. Les minéraux arsénopyrite, pyrrhotite et pyrite sont également présents (de 1% à 3%). Les faciès en stockwerk et bréchiques contiennent les teneurs les plus élevées en antimoine. La séricite est le principal minéral d’altération, localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate.

Le programme de prospection de 2024 a révélé un système riche en antimoine sur la Zone Fortin, avec de l’échantillonnage en rainure (3,92% Sb sur 14,0 m) et de nombreux échantillons choisis à haute teneur (jusqu’à 24,8% Sb) prélevés sur une distance de 1,2 km. De l’or (jusqu’à 7,27 g/t Au en échantillons choisis) est souvent présent avec l’antimoine. Les affleurements minéralisés présentent un minéral rouge foncé appelé kermésite, résultant de l'oxydation partielle de la stibine. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes.



Signature et dimension potentielle de la cible

Sur la base des données actuelles de surface et de forage, le sill minéralisé en stibine est déjà reconnu sur une distance est-ouest de 2,5 km, avec une largeur variant de 20 m à 50 m. Il a un pendage fort vers le sud.

Les données magnétiques et de polarisation provoquée (« PP ») montrent une bonne corrélation avec les minéralisations en antimoine ce qui suggère une zone cible d'au moins 3,5 km de long. De plus, les minéralisations sont coïncidentes à de fortes anomalies en antimoine dans les sols, les tills et les sédiments de lacs. La continuité latérale plurikilométrique du sill porphyrique pourrait indiquer une extension d’échelle kilométrique du corps intrusif.

Un corridor subparallèle, situé à environ 300 m vers le sud, est marqué par des axes magnétiques et PP corrélés à quelques indices d'or. Ce corridor, beaucoup moins exploré, constitue une autre zone cible de qualité.

Stratégie de forage

L’extension latérale de la Zone Fortin continuera à être définie à l’aide de forages peu profonds espacés de 100 mètres. Les meilleurs segments du système seront ensuite mieux définis par des forages additionnels, incluant des trous plus profonds. Cette approche permettra de tester la continuité verticale de corps minéralisés potentiels à haute teneur (>2% Sb). La possibilité de zonation verticale – avec des zones riches en antimoine à des profondeurs relativement faibles passant à des teneurs en or plus élevées en profondeur – sera également testée, cet agencement étant observé dans plusieurs gisements à antimoine-or.

À propos de l'antimoine

Risque de pénurie d'approvisionnement

L'antimoine (symbole chimique : Sb) est classé comme un minéral critique par les gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi que par la Commission européenne. Cinq pays représentent environ 91% de la production mondiale, estimée à 83 000 tonnes en 2023, dont la Chine (48,2%) et le Tadjikistan (25,3%). Actuellement, l'antimoine n'est exploité ni au Canada ni aux États-Unis. En août 2024, la Chine a imposé des restrictions sur l'exportation d'antimoine conduisant en octobre à une réduction significative des exportations et augmentant le risque de perturbations de l'approvisionnement. Les prix ont fortement augmenté en 2024, atteignant en décembre 2024 un niveau record jamais atteint d'environ 40 000 $US par tonne pour l'antimoine métal sur le marché international. À titre de comparaison, le cuivre avait un prix moyen d’environ 9 000 $US par tonne à la fin de 2024.

Types de gisements et teneurs

La plupart des gisements d'antimoine se trouvent associés à des roches sédimentaires siliclastiques et à d’importants systèmes de failles et de fractures. La stibine est le principal minéral d’intérêt économique. Les gisements correspondent surtout à des systèmes hydrothermaux où l'antimoine est exploité comme produit principal, ou comme produit secondaire de gisements d'or. Les gisements de quartz-stibine et de remplacement constituent l’essentiel de la production minière actuelle. Ils se situent généralement dans les parties périphériques de gisements d'or orogéniques, ou bien liés à des intrusions. Les principaux exemples sont Xikuangshan en Chine (réserves minières de 11,5 Mt à 3,5% Sb en 1980) et Sarylakh en Russie (ressources de 2,17 Mt à 6% Sb et 6 g/t Au). Des exemples canadiens incluent Beaver Brook à Terre-Neuve et Lake George au Nouveau-Brunswick. L'exemple classique de gisements dans l’archéen est l'ancienne mine Consolidated Murchison en Afrique du Sud. Les références de tonnage et de teneur ci-dessus sont historiques et ne correspondent pas aux normes NI 43-101. La principale source d'information de cette section est USGS Professional Paper 1802-C (2017).

Le projet minier or-antimoine le plus avancé en Amérique du Nord est le Stibnite Gold Project (Idaho, États-Unis) détenu par Perpetua Resources Corp. Les réserves minérales prouvées et probables sont actuellement évaluées comme suit: 104,6 Mt à 1,43 g/t Au et 0,064% Sb (Perpetua’s January 2025 Investor Presentation, et Stibnite Gold Project Feasibility Study Technical Report, dated December 22, 2020 préparé par M3 Engineering & Technology Corp.).

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 544 claims couvrant 287.9 km² (39,5 km sur 9,2 km). Il est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Newmont). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-est.

La Propriété se localise dans la Sous-province archéenne volcano-plutonique de La Grande, près de la limite avec la Sous-province métasédimentaire d’Opinaca. Wabamisk couvre des unités volcano-sédimentaires de la ceinture de roches vertes d'Eastmain, environnées de roches intrusives (tonalite, granodiorite). Plusieurs grandes zones de cisaillement est-ouest marquent les principales limites lithologiques. Wabamisk présente une des anomalies en antimoine-arsenic parmi les plus fortes et les plus étendues dans les sédiments de fonds de lac à l’échelle de la région de la Baie-James (176 300 km²). Le corridor antimoine-or est associé à une zone de cisaillement de grande extension, situé entre une unité métasédimentaire au nord (la Formation d’Auclair) et un ensemble volcanique mafique au sud (la Formation de Natel).

Contrats de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectuera le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons de roche sont envoyés aux laboratoires ALS à Val-d’Or (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Les échantillons avec des résultats dépassant le seuil de 1,0% Sb sont réanalysés par digestion à 4 acides l'aide de la avec finition ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ces programmes de forage. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction de la Société, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Le projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte en lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM Inc. De plus, des progrès significatifs ont été accomplis en exploration sur les projets suivants : Wabamisk (antimoine-or; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,7 millions d’actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

_____________________________________________________________________________________

*: “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada”, prepared by: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. and Simon Boudreau, P.Eng. of InnovExplo Inc., dated January 4, 2024.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

