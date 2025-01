Avance Clinical 于 2025 年生物技术展示大会上宣布成为澳大利亚早期临床试验首选 CRO

威克森林,北卡罗来纳州和阿德莱德,澳洲, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的全方位服务合同研究组织 (CRO) Avance Clinical 以其高质量且灵活的临床研究服务而闻名。该公司欣然宣布,凭借超过 52% 的市场份额,其已成为澳大利亚早期临床试验领域的首选 CRO。

截至 2024 年 12 月 17 日,Avance Clinical Australia 在临床试验注册中心 ANZCTR 注册的一期活跃试验数量位居首位。 Avance Clinical 超过 80% 的客户是美国生物技术公司。

预约与 Avance Clinical 团队在生物技术展示大会 (Biotech Showcase) 上的会面。

这一成功直接源自其三十年积淀的雄厚实力——在为全球生物技术公司提供高效、优质且具成本效益的临床试验服务中,该公司始终保持卓越的业绩。

澳大利亚优越的临床试验环境与 Avance Clinical 在科学与监管领域的深厚专业积淀相得益彰,可助力生物技术公司大幅缩短疗法上市的时间和成本。

Avance Clinical 在澳大利亚的运营因其卓越的一期试验启动速度而广受赞誉,审批仅需五周左右,堪称全球最快之一。

此外,与 Avance Clinical 在澳大利亚合作开展临床试验的生物技术公司,还可享受该国对符合条件的临床试验支出超过 40% 的丰厚退税,这也是全球最具吸引力的财务激励措施之一。 澳大利亚无需开放的 IND,这意味着研究启动速度更快,从而为生物技术公司带来显著的时间和成本优势。

Avance Clinical 以提供高质量数据和世界一流内部监管事务规划而闻名,同时在应对复杂临床开发挑战时,始终秉持灵活的解决方案导向型方法,因而赢得了广泛赞誉。

“我们的客户常常告诉我们,他们之所以选择 Avance Clinical,正是因为我们务实灵活的工作方式,以及我们在澳大利亚的早期临床试验与在美国和亚洲的后期试验之间提供的无缝衔接。”Avance Clinical 商业业务发展副总裁 Liahna Toy 表示。 “这种方式使我们的客户能够专注于科研工作,将繁琐的物流事务交由我们处理,从而确保他们避免遭受不必要的干扰,顺利达成关键里程碑。”

Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 表示,Avance Clinical 的北美及亚洲办事处(台湾和韩国)为后期多区域研究提供了广泛的患者资源。

她表示:“凭借全球化战略布局,Avance Clinical 得以充分发挥速度与效率的优势,深刻洞察各类患者群体的多样化需求,在生物技术公司从早期试验迈向后期试验的关键阶段,始终能够为其提供全方位支持。”

生物技术展示大会定于 2025 年 1 月 13 日至 15 日在旧金山盛大举办,Avance Clinical 的领导团队恭候您届时大驾光临!

关于 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家全球领先的合同研究组织,致力于为生物技术公司提供更加快捷、灵活和优质的临床试验服务。 Avance Clinical 总部位于澳大利亚,是全球最大的提供优质全方位服务的合同研究组织,在澳大利亚、新西兰、亚洲、北美和欧洲为国际生物技术公司提供高质量临床试验及全球认可的数据。 Avance Clinical 拥有 30 年的丰富经验,致力于为客户提供全方位临床研究服务,特别专注于早期至晚期临床试验。 凭借覆盖超过 250 种适应症的丰富经验,Avance Clinical 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据,同时符合 FDA 和 EMA 审查标准。

该公司在过去五年中连续荣获 Frost & Sullivan 全球及亚太地区合同研究组织市场领导力奖和客户价值领导力奖。 Avance Clinical 提供从临床前到中后期临床试验服务,包括澳大利亚高达 43.5% 的政府激励福利和快速启动的监管流程。

Avance Clinical 充分利用 Medidata、Oracle 和 Medrio 等尖端技术,确保为客户提供最有效的临床试验流程,从而为 FDA 和 EMA 的审查提供优质数据。

如需了解更多信息,请访问 Avance Clinical。



了解更多信息:

了解 Avance Clinical 的亚洲优势

借助 Avance Clinical 的 ClinicReady 服务,更加快捷地进入临床阶段

了解 Avance Clinical 的 GlobalReady 模型

欢迎与我们的临床试验专家展开交流,共同探讨您即将开展的研究项目

媒体联系方式:

Avance Clinical

media@avancecro.com

Kate Thompson

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.